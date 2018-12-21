В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Счетчики научились передавать показания Согласно планам Минстроя, уже с начала 2020 года все новостройки России будут оснащаться автоматическими системами сбора данных об использовании коммунальных...

Согласно планам Минстроя, уже с начала 2020 года все новостройки России будут оснащаться автоматическими системами сбора данных об использовании коммунальных ресурсов. Электроэнергии, воды, тепла и газа. В каждой квартире установят не только индивидуальные счетчики, но и устройства автоматической отправки показаний в управляющую компанию. Собственникам не придется передавать данные вручную, а эксплуатирующие организации будут всегда получать их своевременно. Одна из задач заключается в том, чтобы обеспечить все счетчики качественной и бесперебойной связью. До недавних пор это было сложно, но сегодня в распоряжении коммунальщиков есть технология, позволяющая не только полностью избавиться от обрывов в сетях, но и сделать их самовосстанавливающимися. На сегодняшний день существуют как проводные, так и беспроводные технологии удаленного сбора данных с приборов учета, и все они имеют определенные изъяны. Недостатки проводных, это высокая стоимость развертывания и обслуживания, а также периодические обрывы кабеля.Возникают они чаще всего по вине кабельщиков, например, специалистов многочисленных интернет-провайдеров, которых в некоторых домах насчитывается до десяти. Развернуть беспроводную сеть дешевле и быстрее, но и нарушить ее работу куда проще. Например, преградой на пути радиосигнала, который счетчик посылает на этажный концентратор, может стать металлическая дверь, зеркальная стена встроенного шкафа или даже проволочная армирующая сетка для нанесения штукатурки.Мы разработали систему Indiv AMR, в которой сигналы от приборов учета передаются не напрямую на приемное устройство, а к любому другому ближайшему счетчику, каждый из которых работает как приемопередатчик. Таким образом, стабильная связь каждого прибора учета с концентратором больше не нужна. Цепочки обмена данными строятся автоматически, и если один счетчик недоступен, то сигнал будет передан на другой. Эта технология, которая получила название Mesh Radio, используется во многих областях.Например, с ее помощью строятся системы управления холодильными витринами и климатическим оборудованием в торговых сетях, благодаря чему витрины стало возможно передвигать по залу произвольным образом и не тянуть за ними шлейф коммуникационных проводов. Способ передачи данных сертифицирован Минкомсвязи, а ведется она на разрешенной частоте, рассказывает Юрий Голыгин, руководитель проекта компании Данфосс.Как объясняет специалист, для развертывания системы можно использовать счетчики тепла, воды, газа и электроэнергии, оснащенные встроенным импульсным модулем, либо специальные адаптеры. Все устройства в Mesh-радиосети являются одновременно передатчиками и ретрансляторами. Они автоматически находят друг друга и образуют цепочки для передачи показаний. При нарушении связи система сама выстраивает новый маршрут для обмена данными. Она не требует настройки и может работать в домах с любой планировкой, даже при минимальной радиопроницаемости перекрытий. При этом система не только собирает данные учета, но и сигнализирует о неисправности приборов или о нарушении их целостности.Примером реализации такого решения может служить жилой комплекс Петровский квартал в Туле. Развернутая здесь система на основе Mesh Radio используется для дистанционного сбора показаний водосчетчиков. По защищенному интернет-каналу собранные данные передаются в биллинговый сервис Indiv Cloud, где автоматически выполняются все необходимые вычисления и формируются счета на оплату коммунальных услуг. Управляющей компании больше не нужно вести учет вручную, а доступ к облаку она может получить через защищенное соединение с любого компьютера.Системы на основе Mesh Radio, это еще один шаг на пути к реализации проекта Умный город, паспорт которого был утвержден Минстроем России в начале ноября 2018 года. Удаленная передача данных, это объективная реальность сегодняшнего дня, которая в комплексе с другими решениями позволит сделать использование энергоэффективных и экономичных технологий повсеместным на всей территории страны, как в коммунальном комплексе, так и при формировании комфортной городской среды.http://heating.danfoss.ru