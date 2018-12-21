В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Монтаж в зимнее время: сложности и решения Строительные и монтажные работы в зимнее время зачастую осложняются. Это связано с труднодоступностью рабочей зоны, специфическими свойствами поверхностей и...

Строительные и монтажные работы в зимнее время зачастую осложняются. Это связано с труднодоступностью рабочей зоны, специфическими свойствами поверхностей и материалов, ограниченностью во времени. Эти факторы требуют применения специальных решений и методов подготовки поверхностей, вспомогательных приспособлений и устройств. Специалисты компании fischer составили несколько рекомендаций для облегчения монтажных работ в холодное время года. Большую часть времени рабочим приходится проводить на открытом воздухе, поэтому в таких условиях хочется выполнить работу быстро и без ущерба качеству. В этом случае необходимо выбирать инновационные решения, специально предназначенные для зимнего времени. Например, компания fischer разработала инъекционный состав FIS V HIGH SPEED, у которого время затвердевания при низких температурах сокращается вдвое по сравнению с другими аналогичными составами.Учитывая особенности российского климата, актуален и ремонт в период экстремально низких температур. Например, при температуре основания до минус 20 градусов можно применять химический анкер FIS SB HIGH SPEED 390 S, до минус 30 градусов химическую капсулу RSB для монтажа тяжелых стальных конструкций и лестниц. Это первый продукт на рынке с высокой адгезионной прочностью, обеспечивающий надежное крепление в растянутом и нерастянутом бетоне.При монтаже стальных конструкций зимой возникают дополнительные работы по очистке конструкций от льда и снега, есть вероятность снижения производительности труда монтажников из-за необходимости работать в теплой зимней одежде и тратить при больших морозах часть рабочего времени на обогрев. В таком случае необходимо выбирать инструменты, которые позволят работать, не замедляя процесс.Например, с инструментом FA-ST для установки забивных анкеров от fischer можно работать в перчатках благодаря специальной конструкции. Он предназначен для серийного монтажа, когда за короткий срок устанавливают большее количество анкеров, сокращая время работы на 50 процентов. К тому же анкер-болт фиксируется внутри инструмента, поэтому независимо от плоскости поверхности, горизонтальной или вертикальной, анкер не выпадает.Подробнее об инструменте FA-ST от fischer можно посмотреть в видео: https://www.youtube.com/watch?v=Xw19dNKK2_I&index=3&list=PL6TfjMDo0FUQ-HMvQhvdvYKaqsGUD3s6TО химическом анкере FIS V: https://www.youtube.com/watch?v=S6qcu6GZOI8&index=8&list=PL6TfjMDo0FUShwvINWJkfvWN4DF7OlwjcО химическом анкере FIS SB для экстремально низких температур: https://www.youtube.com/watch?v=K-ah0xn8L1k&list=PL6TfjMDo0FUShwvINWJkfvWN4DF7Olwjc&index=3