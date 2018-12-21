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Многофункциональная мансарда в стиле хай-тек

21.12.2018 14:03 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Мансардное помещение представляется самым романтичным и уютным пространством во всем доме. Образуемое скатами крыши, данное помещение диктует свои условия оформления интерьера. В воскресенье, 23 декабря, зрители Дачного ответа увидят перевоплощение заброшенной мансарды в современную музыкальную студию для трех братьев. Учитывая творческий настрой героев программы, дизайнеры превратят комнату в гигантскую сцену, где можно будет играть на гитаре или на барабанах. Такие кардинальные перемены требуют грамотного подхода. Нужно не просто преобразить интерьер, но и позаботиться о звуко- и теплоизоляции. С этой задачей легко справятся негорючие и экологичные материалы из каменной ваты ROCKWOOL. Обустроенное чердачное помещение может серьезно расширить площадь дома и позволит реализовать давние мечты об уютном и функциональном пространстве. Поэтому специалисты проекта решили создать камерное, умиротворенное и спокойное помещение, в котором будет приятно собираться вечерами.

Хозяева дома музыканты, но вот места, где можно было бы всем вместе посидеть и порепетировать, раньше не было. Радикально делить комнату дизайнеры не станут, а выделят лишь небольшое помещение под будущую спальню и санузел. Кроме того, большой стеклянной перегородкой отделят от основного пространства мини-кухню и небольшую рабочую комнату, студию записи. В центре помещения специалисты обустроят гостиную для просмотра фильмов на проекторе и поляну для посиделок, о которой давно мечтали герои программы.

Чтобы лишние звуки не мешали хозяевам дома наслаждаться отдыхом и занятиями музыкой, звукоизоляция помещения выполнена с помощью плит из каменной ваты ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС. Благодаря хаотичному расположению волокон и однородной структуре материала они препятствуют проникновению посторонних звуков из соседних комнат, а также шума с улицы. Кроме того, плиты не подвержены усадке и сохраняют свою форму и свойства на протяжении всего периода эксплуатации здания.

Оптимальным решением для теплоизоляции мансарды станет утеплитель СКАНДИК. Материал поддерживает стабильную температуру в помещении в любое время года. Плиты плотно держатся в каркасе, не образуя щелей и мостиков холода, а значит, в комнате не будет сквозняков. Каменная вата производится из природного камня, поэтому абсолютно безопасна для здоровья людей и окружающей среды.

Для того, чтобы обеспечить конструкциям с утеплителем надежность и долговечность, с внешней стороны будет установлена ветровлагозащитная мембрана, а пароизоляция ROCKWOOL, смонтированная поверх утеплителя, защитит его от излишков водяного пара изнутри помещения, создавая оптимальный влажностный режим.

www.rockwool.ru
 
 
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Мансардное помещение представляется самым романтичным и уютным пространством во всем доме. Образуемое скатами крыши, данное помещение диктует свои условия...
 
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