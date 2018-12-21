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Минфин России допустил ввод единой цифровой валюты ЕАЭС в 2020-2021 годах

21.12.2018 17:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Минфин РФ допускает появление единой цифровой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2020—2021 годах. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Проект единой цифровой валюты ЕАЭС будет аналогом ЭКЮ, использовавшейся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах.

«Поскольку у нас пять членов в ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. — Прим. ТАСС), соответственно, переговоры как минимум займут весь 2019 год, и, наверное, ввод будет в 2020—2021 годах», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Моисеева, данную идею поддерживают не только страны — участники ЕАЭС, но и другие государства, которые являются крупными торговыми партнерами стран союза. Данный вопрос уже прорабатывается экспертными группами. Более того, замглавы Минфина считает, что ввод подобной цифровой валюты неизбежен, особенно в условиях экономических санкций со стороны США.

«Неизбежно надо двигаться в этом направлении, потому что сложности в расчетах нарастают. Количество организаций, которые находятся под санкциями, тоже нарастает. Мы слышим обещания, что сейчас еще введут санкции. Соответственно, мы должны реагировать на это путем создания надежных систем международных расчетов, которые не завязаны на американским долларе», — добавил он.

Также Моисеев сообщил, что реализовываться данный проект цифровой валюты будет, скорее всего, без использования технологии блокчейн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Замглавы ведомства Алексей Моисеев считает такой шаг неизбежным, особенно в условиях экономических санкций со стороны США.
 
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