В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЖК Домашний строится с ROCKWOOL ЖК Домашний, это современный микрорайон комфорт-класса, расположенный на юго-востоке Москвы, занимающий площадь в 27 гектаров. Проект жилого комплекса разработан...

ЖК Домашний, это современный микрорайон комфорт-класса, расположенный на юго-востоке Москвы, занимающий площадь в 27 гектаров. Проект жилого комплекса разработан известным голландским архитектурным бюро MLA+. Во внешней отделке домов применяются только натуральные и экологически чистые строительные материалы. Так, тепло и безопасность в помещениях обеспечат надежные и долговечные решения ROCKWOOL из каменной ваты. Архитектурная концепция совмещает разнородную городскую застройку. Среднеэтажные дома в 6-9 этажей и эффектные видовые башни высотой 22 и 32 этажа, которые создают динамичный облик микрорайона. Жилые дома новостройки образуют закрытые дворы, свободные от автомобилей, где появятся детские и спортивные площадки. В жилом комплексе оборудуют подземный паркинг, а также прогулочную аллею с каскадами прудов, переходящую в благоустроенную набережную Москвы-реки и парк 850 лет Москвы.Теплоизоляция вентилируемого фасада будет выполнена в два слоя. Для нижнего строители выбрали легкие плиты ВЕНТИ БАТТС Н, а для верхнего жесткий материал ВЕНТИ БАТТС. Плиты изготовлены из каменной ваты, поэтому волокна утеплителя выдерживают температуры до 10 тысяч градусов, сохраняя прочность несущих конструкций и создавая надежный барьер для распространения огня, что повышает пожаробезопасность и долговечность здания.Эффективные и негорючие материалы будут препятствовать потерям тепла и сохранять оптимальную температуру в помещении и в зимние морозы, и в летнюю жару. Плиты легко раскраиваются под нужные параметры прямо на строительной площадке. Также важным преимуществом применения плит из линейки ВЕНТИ является возможность монтажа без дополнительной ветрогидрозащиты.Для теплоизоляции штукатурных фасадов зданий применяются плиты ФАСАД БАТТС Д Оптима, созданные по технологии двойной плотности. Благодаря комбинированной структуре теплоизоляционные плиты обладают уменьшенной массой по сравнению с двухслойным решением.Они обеспечивают не только теплоизоляцию, но также являются основанием для нанесения штукатурного слоя. Концепция двойной плотности позволяет улучшить теплоизоляционные свойства фасадной системы, снизить расход армирующей шпаклевки, уменьшить нагрузку на основание и сократить сроки монтажа.Значительно уменьшить потерю тепла и обеспечить комфортный микроклимат внутри здания поможет применение фасадной теплоизоляции РОКФАСАД. Система разработана специалистами ROCKWOOL и включает в себя теплоизоляционные плиты, дюбели, сетки, профили, декоративные отделочные материалы.В системе используются компоненты высочайшего качества, выпускаемые по современным европейским стандартам ISO. Монтаж системы заключается в приклеивании теплоизоляционных плит к поверхности фасада, дальнейшей послойной защите и отделке поверхности плиты штукатурным армирующим и декоративным слоем.www.rocckwool.ru