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«Президент разрешил» — строительство 9-этажки возле станции метро «Московская» началось без общественного обсуждения
21.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Администрация Первомайского района собрала местных жителей, чтобы презентовать детальный план территории возле станции метро «Московская». Проект предполагает строительство нескольких многоэтажек, возведение одной из которых уже началось, хотя общественного обсуждения по этому поводу не было. Как оказалось – строительство 9-этажки во дворе БГАТУ разрешил сам президент. Подробности – в материале Realt.by.
Стройку во дворе БГАТУ разрешил президент
Много вопросов в зале было касательно площадки возле БГАТУ. Со слов местных жителей, общественного обсуждения по этому поводу не было, но на участке уже начались подготовительные работы – деревья вырублены, территория застройки обнесена забором. Представители администрации пояснили, что в данном случае стройку разрешил президент, что само собой исключает обязанность презентовать проект населению.
— В проекте этот дом указывается практически как существующий, так как его строительство уже начато. Стройка по нему начата по двум причинам — во-первых, он расположен на территории БГАТУ, а во-вторых, когда президент посещал университет несколько месяцев назад, он разрешил строительство данного дома. Если смотреть существующее законодательство, то помимо общественного обсуждения есть иные процедуры, позволяющие начать стройку. Одно из таких условий – если решение принято главой государства, — пояснил представитель администрации.
Проектом предусмотрены «небольшие» новостройки
Существующее жилье на участке решено не трогать, а реконструкция жилого фонда намечено на далекую перспективу – за 2030 год. Что касается новостроек, то проект предполагает строительство двух домов, общей площадью до 18 тыс. квадратных метров. Со слов архитектора, новостройки будут «небольшими» с подземными паркингами на 50 автомобилей каждая. Однако, как оказалось, ощущение масштабов застройки у градостроителей и жителей различаются:
— Прозвучала фраза, что на улице Кедышко будет строиться небольшое жилое здание. Я читала все ваши бумаги и там написано, что это будет 12-этажный жилой дом с подземной парковкой на 50 машиномест. Можно ли называть 12-ку «небольшим домом»? — прозвучал вопрос из зала.
Архитектор парировал, что дом хоть и 12-этажный, но небольшой — всего на 80 квартир. Однако, судя по реакции зала, этот ответ местных жителей не устроил – люди уверены, что уплотнение приведет к транспортному коллапсу, ведь в квартале и так негде парковаться.
«Разрешите парковаться возле Ленина, мы его не обидим»
Именно по причине нехватки парковочных мест жители раскритиковали проектное решение о сносе боксовых гаражей во дворах района. Их снос был предписан еще в 2013 году, а на территорию даже разработана новая проектная документация. Архитектор попытался успокоить жителей ближайших домов, сказав, что раз за 5 лет собственники не приступили к сносу и строительству, этого, скорее всего, не случится. Кроме того, из зала поступило неординарное предложение – разрешить жителям ставить автомобили на территории завода прямо возле памятника Ленина, ведь им это место нужнее, чем ему:
— Мы не знаем, куда ставить машины, это беда какая-то. Ну разрешите ставить транспорт возле Ленина, ну не повредим мы его своими автомобилями. Если в советское время было можно, то идеологически он не пострадает и сейчас. Я понимаю, что у завода есть руководство, но почему в 80-ых, 90-ых и даже 2000-ых там разрешали парковаться, а сейчас нет? Ну согласуйте это, вы же администрация, власть, — попросили люди из зала.
«Острого дефицита школ, садов и поликлиник на территории нет»
По мнению архитектора, дефицита социально-гарантированных объектов на проектируемом участке нет, а потому строительства новых школ и детских садов проектом не предусмотрено. В случае крайней необходимости, пояснил архитектор, есть возможность реконструировать существующие объекты – модернизировать и расширить школу №115, а также вернуть функции детского сада объекту, который сегодня используется под иные нужды. Что касается поликлиник, то для амбулатории место на территории все-таки выделили, правда, объект построят только тогда, когда в этом будет необходимость.
Напомним, что общественное обсуждение проекта пройдет до 12 января 2019 года. В этот период экспозиция будет размещена в холле администрации Первомайского района г. Минска по адресу: г. Минск, пер. К.Чорного, д. 5.
Фото: Павел Садовский
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«Президент разрешил» — строительство 9-этажки возле станции метро «Московская» началось без общественного обсуждения
Администрация Первомайского района собрала местных жителей, чтобы презентовать детальный план территории возле станции метро «Московская». Проект предполагает...
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