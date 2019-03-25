«Президент разрешил» — строительство 9-этажки возле станции метро «Московская» началось без общественного обсуждения

Проектом предусмотрены «небольшие» новостройки

Существующее жилье на участке решено не трогать, а реконструкция жилого фонда намечено на далекую перспективу – за 2030 год. Что касается новостроек, то проект предполагает строительство двух домов, общей площадью до 18 тыс. квадратных метров. Со слов архитектора, новостройки будут «небольшими» с подземными паркингами на 50 автомобилей каждая. Однако, как оказалось, ощущение масштабов застройки у градостроителей и жителей различаются:

— Прозвучала фраза, что на улице Кедышко будет строиться небольшое жилое здание. Я читала все ваши бумаги и там написано, что это будет 12-этажный жилой дом с подземной парковкой на 50 машиномест. Можно ли называть 12-ку «небольшим домом»? — прозвучал вопрос из зала.

Архитектор парировал, что дом хоть и 12-этажный, но небольшой — всего на 80 квартир. Однако, судя по реакции зала, этот ответ местных жителей не устроил – люди уверены, что уплотнение приведет к транспортному коллапсу, ведь в квартале и так негде парковаться.