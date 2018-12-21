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Дата-центр velcom запустил уникальную услугу на базе технологий Exoscale

22.12.2018 11:21 — Новости Экономики | БДГ  
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С 21 декабря на базе дата-центра velcom будет доступна для тестирования новая услуга voblaka. В течение месяца пользователи могут бесплатно познакомиться с новой платформой и оценить ее возможности.

Сервис voblaka даст возможность пользователям размещать свои информационные системы на виртуальных машинах, функционирующих на базе гипервизора KVM. Кроме того, на платформе реализована поддержка таких современных технологий, как Docker, Kubernetes и др. Для размещения виртуальной инфраструктуры используются высокопроизводительные твердотельные диски (SSD), что обеспечивает высокую скорость передачи данных. Услуга построена на базе технологий Exoscale.

Управлять услугой – создавать свои виртуальные машины, конфигурировать их параметры и контролировать работу – можно через удобный портал самообслуживания. Доступ к нему осуществляется через браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox по защищенному протоколу https. Воспользоваться услугой облачного сервиса может любой клиент, вне зависимости от технических знаний.

Запросить доступ к тестовой услуге voblaka можно на сайтах velcom.by и velcomdata.by.

За пользование услугой в рамках тестового периода плата не взимается.

После завершения периода тестовой эксплуатации с учетом полученной обратной связи от пользователей состоится коммерческий запуск услуги с расширенным функционалом.

 
Теги: знакомства
 
 
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С 21 декабря на базе дата-центра velcom будет доступна для тестирования новая услуга voblaka. В течение месяца пользователи могут бесплатно познакомиться с новой...
 
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