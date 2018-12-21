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Чем можно заниматься без регистрации в качестве ИП с уплатой единого налога
22.12.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях
Без регистрации ИП вы можете заниматься, в том числе, репетиторством, фотосъемкой, дрессировкой домашних животных, продажей котят и щенков, оказывать услуги тамады. А также:
1) продавать хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию. При этом такая продажа разрешена только в установленных для этого местах (например, торговых точках на рынках, в торговых павильонах и т.п.);
2) предоставлять другим физическим лицам квартиры, дома, дачи для краткосрочного (не более 15 дней) проживания.
Обратите внимание!
3) выполнять работы (оказывать услуги):
При каких условиях можно работать
Если вы хотите заниматься одним или несколькими видами деятельности без регистрации ИП, нужно соблюдать одновременно следующие условия:
1) выполнять работы (оказывать услуги) самостоятельно. Привлекать к работе других лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам нельзя;
2) работать только для личных, бытовых и семейных нужд физических лиц. Например, без регистрации ИП вы можете отремонтировать гражданину компьютер, который он использует дома. Оказать такую услугу организации вы не вправе.
На заметку
3) соблюдать санитарные требования, если выбранный вами вид деятельности включен в
4) пройти процедуру оформления.
Как легально оформить свою работу
Прежде чем начать заниматься выбранным видом деятельности, вам необходимо выполнить следующие действия:
Уведомить налоговую инспекцию.
Вам нужно направить
При подаче уведомления нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (например, паспорт). Если у вас есть льготы по уплате единого налога, а именно – 20% для лиц, достигших общеустановленного пенсионного
Уплатить единый налог.
Вы обязаны уплатить единый налог до начала осуществления выбранного вида деятельности. По сути, единый налог представляет собой ежемесячный платеж, который уплачивается за те месяцы, в которых вы планируете работать. Размер налога будет зависеть от того, каким видом деятельности вы хотите заниматься и в каком населенном пункте.
Справочная информация
Ставки единого налога в различных населенных пунктах можно узнать, например, на сайте МНС http://www.nalog.gov.by/ru/stavki-edinigo-naloga-raioni/.
Самому рассчитывать сумму налога не нужно. Это сделает работник налоговой инспекции, в которую вы направили письменное уведомление. У него вы сможете уточнить и реквизиты для уплаты единого налога.
Другие налоги вам платить не придется. Единый налог заменяет уплату подоходного налога, НДС, иных налогов и сборов.
На заметку
Если будет установлено, что гражданин осуществлял деятельность без уплаты единого налога, его обяжут уплатить налог по действующей ставке. При совершении подобного нарушения повторно уплатить налог придется в пятикратном размере.
За более подробной информацией можно обращаться в инспекцию МНС РБ по Сморгонскому району по адресу: г. Сморгонь, ул. Советская, д. 1, каб. № 3 или по телефону 3-73-23.
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Без регистрации ИП вы можете заниматься, в том числе, репетиторством, фотосъемкой, дрессировкой домашних животных, продажей котят и щенков, оказывать услуги...
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