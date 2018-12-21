Чем можно заниматься без регистрации в качестве ИП с уплатой единого налога

Без регистрации ИП вы можете заниматься, в том числе, репетиторством, фотосъемкой, дрессировкой домашних животных, продажей котят и щенков, оказывать услуги тамады. А также:

1) продавать хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию. При этом такая продажа разрешена только в установленных для этого местах (например, торговых точках на рынках, в торговых павильонах и т.п.);

2) предоставлять другим физическим лицам квартиры, дома, дачи для краткосрочного (не более 15 дней) проживания.

Обратите внимание!

Сдавать можно только те жилые помещения, которые принадлежат вам на праве собственности. Например, если дача принадлежит вашей бабушке, то сдавать ее может только она;

3) выполнять работы (оказывать услуги):

по дизайну интерьеров;

графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей либо внутреннего пространства зданий (сооружений), помещений или иных мест;

моделированию предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий;

ремонту часов, обуви;

ремонту, восстановлению, сборке мебели;

настройке музыкальных инструментов;

распиловке и колке дров;

погрузке и разгрузке грузов;

пошиву одежды, головных уборов, обуви из материалов заказчика;

отделочным работам, в том числе кладке и ремонту печей и каминов;

разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения, восстановлению, ремонту, техническому обслуживанию компьютеров, обучению работе на них, ремонту и обслуживанию периферийного оборудования;

оказанию парикмахерских и косметических услуг, а также услуг по маникюру и педикюру.

При каких условиях можно работать

Если вы хотите заниматься одним или несколькими видами деятельности без регистрации ИП, нужно соблюдать одновременно следующие условия:

1) выполнять работы (оказывать услуги) самостоятельно. Привлекать к работе других лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам нельзя;

2) работать только для личных, бытовых и семейных нужд физических лиц. Например, без регистрации ИП вы можете отремонтировать гражданину компьютер, который он использует дома. Оказать такую услугу организации вы не вправе.

На заметку

Чтобы работать по заявкам юридических лиц и (или) нанимать работников, необходимо зарегистрироваться как ИП;

3) соблюдать санитарные требования, если выбранный вами вид деятельности включен в перечень работ (услуг), к которым такие требования установлены. К ним относятся, например, парикмахерские услуги, отделочные работы, изготовление и продажа кондитерских изделий;

4) пройти процедуру оформления.

Как легально оформить свою работу

Прежде чем начать заниматься выбранным видом деятельности, вам необходимо выполнить следующие действия:

Уведомить налоговую инспекцию.

Вам нужно направить письменное уведомление в налоговую инспекцию по месту регистрации. В нем укажите в том числе:

каким видом (видами) деятельности вы будете заниматься;

период, в течение которого вы собираетесь эту деятельность осуществлять;

место осуществления деятельности.

При подаче уведомления нужно предъявить документ, удостоверяющий личность (например, паспорт). Если у вас есть льготы по уплате единого налога, а именно – 20% для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста , независимо от вида получаемой пенсии, инвалидов, родителей в многодетной семье с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, родителей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 100% - родителей - инвалидов I и II группы, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка и (или) ребенка, который обучается в дневной форме получения образования. Для получения льготы по единому налогу необходимо дополнительно предъявить документы, подтверждающих право на льготу.Для лиц, которые имеют право на льготу одновременно по нескольким основаниям, указанным в пунктах 1 - 4 таблицы, единый налог будет снижен на 45%.

Уплатить единый налог.

Вы обязаны уплатить единый налог до начала осуществления выбранного вида деятельности. По сути, единый налог представляет собой ежемесячный платеж, который уплачивается за те месяцы, в которых вы планируете работать. Размер налога будет зависеть от того, каким видом деятельности вы хотите заниматься и в каком населенном пункте.

Справочная информация

Ставки единого налога в различных населенных пунктах можно узнать, например, на сайте МНС http://www.nalog.gov.by/ru/stavki-edinigo-naloga-raioni/.

Самому рассчитывать сумму налога не нужно. Это сделает работник налоговой инспекции, в которую вы направили письменное уведомление. У него вы сможете уточнить и реквизиты для уплаты единого налога.

Другие налоги вам платить не придется. Единый налог заменяет уплату подоходного налога, НДС, иных налогов и сборов.

На заметку

В отличие от ИП у вас не будет обязанности уплачивать взносы в ФСЗН. Механизм добровольной уплаты этих взносов в настоящее время также не предусмотрен.

Если будет установлено, что гражданин осуществлял деятельность без уплаты единого налога, его обяжут уплатить налог по действующей ставке. При совершении подобного нарушения повторно уплатить налог придется в пятикратном размере.

За более подробной информацией можно обращаться в инспекцию МНС РБ по Сморгонскому району по адресу: г. Сморгонь, ул. Советская, д. 1, каб. № 3 или по телефону 3-73-23.