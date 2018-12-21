Лучшие по итогам работы в ноябре

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы особое внимание уделяется развитию животноводства и его мясомолочного комплекса. Ведь животноводческая отрасль приносит основную часть товарной продукции в сельском хозяйстве.

В целях дальнейшего стимулирования труда работников животноводства, повышения эффективности производства и активизации деятельности трудовых коллективов президиумом райкома Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса принято постановление №117 от 13.11.2018 года о проведении акции "Наш животновод" с 1 ноября 2018 года по 1 апреля 2019 года.

Постановлением предусматривается, что райкому профсоюза, первичным профсоюзным организациям совместно с социальным партнером необходимо организовать проведение встреч с коллективами животноводов на каждой ферме (независимо от производственных показателей), особенно на молочнотоварных фермах и комплексах.

В рамках акции предусмотрено при подведении итогов поощрение лучших работников - как за счет средств профкомов, так и за счет средств нанимателя.

По итогам работы животноводческой отрасли за ноябрь 2018 года райкомом профсоюза поощрены: животновод КСУП "Субботники" Владимир Константинович Онода; оператор машинного доения МТФ "Лежневичи" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" Ирина Станиславовна Жуковская.

Профкомами сельскохозяйственных организаций поощрены:

Наталья Николаевна Вальковская, Галина Ярославовна Колгушкина, Елена Ивановна Гродь, операторы машинного доения МТК "Трабы" КСУП "Трабы"; Мечислав Станиславович Боярчук, животновод МТФ "Галимщина" КСУП "Субботники"; Галина Марьяновна Здончик, техник-селекционер МТФ "Князиковцы КСУП "Агро-Липнишки"; Елена Осиповна Рудковская, оператор машинного доения МТК "Липнишки" КСУП "Агро-Липнишки"; Галина Осиповна Кудин и Галина Станиславовна Ракса, операторы машинного доения МТФ "Меляхи" КСУП "Баума"; Евгений Марьянович Байковский, животновод МТФ "Гончары" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро"; Юрий Валерьевич Чекавый, животновод фермы "Центральная" филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро"; Ольга Викторовна Адамцевич, бригадир производственной бригады в животноводстве МТФ "Центральная" КСУП "Юратишки"; Регина Ивановна Гастевич, оператор машинного доения МТФ "Центральная" КСУП "Юратишки".

Спасибо за ваш нелегкий труд!

И. ЛУШКО,

председатель райкома Белорусского профсоюза работников АПК.