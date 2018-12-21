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В Беларуси открыли первое отделение без сотрудников

22.12.2018 14:58 — Новости Экономики | БДГ  
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БПС-Сбербанк 22 декабря открыл первое отделение региональной сети, в котором нет привычных кассиров и консультантов, а все финансовые вопросы можно решить через многофункциональный киоск или терминал. Цифровой офис заработал в торговом центре «Полесье» в Кобрине на улице Николаева, 50.

Цифровой офис в корне отличается от классических отделений. В нем нет привычных касс и рабочих мест, а почти любую банковскую операцию можно совершить самостоятельно.

На первом этапе банковские работники все же будут рядом. Они предоставят  консультацию по банковским продуктам и окажут помощь в настройке дистанционных сервисов. Как только люди привыкнут – цифровой офис начнет работать автономно. Личные консультации также будут возможны, достаточно предварительно уточнить время встречи с представителем банка.

«Для клиентов важно иметь доступ к новым технологиям. Такой запрос фиксируем не только у жителей столицы, поэтому логично, что smart-проекты получают развитие и в регионах. Цифровой офис в Кобрине – это прообраз отделения будущего, – пояснил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко. – Развитие технологий позволяет клиентам большинство финансовых операций совершать самостоятельно – как со смартфона или ноутбука, так и через терминалы и многофункциональные киоски. БПС-Сбербанк, как технологический лидер, уже сейчас предлагает воспользоваться инновациями, которые упрощают взаимодействие с банком и значительно экономят время».

Среди основных отличий – многофункциональный киоск с доступом к широкому спектру финансовых услуг. Через него, в частности, можно войти в интернет-банк для частных клиентов или бизнеса. Цифровой офис покрыт бесплатным Wi-Fi, которым можно пользоваться со смартфона или ноутбука. Предусмотрен и стандартный банкомат с ресайклингом, в котором можно снимать наличные, проводить платежи и пополнять карты, а с января – предложат также обменивать валюту. До конца года частные клиенты будут иметь возможность оформить карту в новом офисе бесплатно.

Предприниматели смогут сдать выручку, воспользоваться интернет-банком для бизнеса «Сбербанк Бизнес Онлайн», распечатать необходимые выписки и документы.

Для БПС-Сбербанка это первое новоформатное отделение в Кобрине. Инновационное отделение ориентировано как на физических, так и на юридических лиц. Также банк представлен во всех крупных городах Беларуси с населением свыше 50 тыс. человек.

 
 
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БПС-Сбербанк 22 декабря открыл первое отделение региональной сети, в котором нет привычных кассиров и консультантов, а все финансовые вопросы можно решить через...
 
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