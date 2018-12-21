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Нацбанк наносит очередной решительный удар по долларизации, запретив валютные облигации

22.12.2018 16:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Нацбанк постановлением правления от 19 декабря 2018 г. № 612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций» наносит очередной решительный удар по долларизации экономики, одновременно делая шаги по дальнейшей либерализацию валютных отношений.

В частности, с 1 марта 2019 г. физлицам — резидентам предоставляется право без разрешения Нацбанка открывать текущие банковские счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства. При этом, как сообщал TUT.BY, по-прежнему необходимо будет получать разрешение Национального банка на размещение денежных средств в иностранном банке во вклад либо на перечисление денежных средств из банка в Беларуси на счет по учету вкладов, открытый в иностранном банке.

Кроме того, для физлиц сохраняется требование получить разрешение Нацбанка на проведение валютных операций, связанных с движением капитала, перечисленных в статье 10 закона о валютном регулировании и валютном контроле. Речь, к примеру, о покупке ценных бумаг и недвижимости.

В соответствии с постановлением № 612 юрлицам — резидентам и индивидуальным предпринимателям с 1 марта 2019 г. будет предоставлено право проводить валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Нацбанка. К таким операциям, например, относятся: приобретение у нерезидента ценных бумаг, покупка недвижимости за пределами Беларуси.

Одновременно для юрлиц — резидентов вводится регистрационный порядок совершения валютных операций, связанных с движением капитала, причем регистрация будет носить учетный, а не ограничительный характер.

При этом для юрлиц и ИП сохраняется требование получить разрешение Нацбанка на открытие счета в иностранном банке.

В целях дедолларизации экономики постановлением № 612 отменяется ряд разрешенных случаев использования иностранной валюты в расчетах между резидентами:

— по операциям с облигациями, номинированными в иностранной валюте, юрлиц — резидентов и банков;

— при совершении валютных операций между банками, за исключением банковских операций;

— при взимании банками вознаграждения при осуществлении банковских операций, за исключением процентов за пользование кредитом в иностранной валюте, процентов по вкладам в валюте и др.;

— по отдельным видам договоров страхования и сострахования.

При этом по облигациям резидентов, номинированным в иностранной валюте, выпуск которых зарегистрирован до даты официального опубликования постановления № 612, использование иностранной валюты допускается до полного исполнения обязательств эмитентом, отмечают в Нацбанке.

Кроме того, отменяются следующие разрешенные случаи использования наличной иностранной валюты в расчетах:

— между юрлицом — резидентом, индивидуальным предпринимателем и юридическим лицом — нерезидентом — по договорам, предусматривающим экспорт, при возврате нерезидентом займа, при внесении вклада в уставный фонд, предоставлении безвозмездной помощи и др.;

— между юрлицами — резидентами — при оплате страховых услуг и при оплате обязательств экспедитора перед международным перевозчиком.

Постановлением № 612 также исключается возможность выдачи Нацбанком разрешений на проведение расчетов в иностранной валюте на территории Беларуси. При этом ранее выданные разрешения прекращают действие с даты вступления в силу постановления № 612, то есть с 1 марта 2019 г.

Для исполнения обязательств по ранее заключенным договорам постановлением № 612 предусматриваются переходные положения.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк постановлением правления от 19 декабря 2018 г. № 612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций» наносит очередной решительный удар по долларизации...
 
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