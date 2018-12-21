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В план выборочных проверок на I полугодие 2019 года включено более 3,2 тыс. субъектов

22.12.2018 12:40 — Новости Экономики | БелТА  
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В план выборочных проверок на I полугодие 2019 года включено более 3,2 тыс. субъектов
Андрей Асташонок

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В план выборочных проверок на I полугодие 2019 года включено более 3,2 тыс. субъектов, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела организации контрольной (надзорной) деятельности - заместитель начальника управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета государственного контроля Беларуси Андрей Асташонок.

Для назначения выборочной проверки контролирующими органами разрабатывались критерии оценки степени риска, основанные на методике, которая была утверждена постановлением Совета Министров №43 от 22 января 2018 года. Эти критерии были представлены в межведомственный совет по контрольно-надзорной деятельности для согласования, после чего были утверждены контролирующими органами и размещены в общем доступе на официальных сайтах госорганов. Отбор в соответствии с данными критериями осуществлялся в рамках планирования на первое полугодие 2019 года. Контролирующие органы проводили анализ субъектов на предмет соответствия данным критериям.

Андрей Асташонок рассказал, что в планировании приняли участие около 25 контролирующих органов, которые в общей сложности проанализировали более 27 тыс. субъектов. После проведения оценки количества субъектов на соответствие критериям оценки степени риска, высокая степень была присвоена 9,5 тыс. субъектов. В план выборочных проверок включено 3 тыс. 227 субъектов, что составляет примерно 12% от общего числа проанализированных.

"Исходя из статистики, мы видим, что отбор был серьезный. И очень небольшое количество субъектов попало в план выборочных проверок из числа тех, которые в принципе рассматривались для планирования, - отметил он. - Если сравнивать количество субъектов, включенных в план выборочных проверок, с 2017 годом, когда еще формировались координационные планы и планы выборочных проверок, то число запланированных субъектов в 2019 году уменьшилось в 4,5 раза".

Что касается контроля за обоснованностью включения субъектов в планы выборочных проверок, то Комитетом госконтроля проведена работа по автоматизации данного процесса. Она обеспечена функциональными возможностями интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности (ИАС КНД), которая в 2018 году была специально доработана для этих целей. В системе предусмотрена возможность получения информации по каждому запланированному субъекту, в том числе кем и на основании каких критериев он был отобран, какое количество баллов набрал в соответствии с критериями оценки степени риска, каков индикатор высокой степени риска, рассчитанный при планировании, использовался ли чек-лист, какая дополнительная информация учитывалась при принятии решения о включении в сводный план и др.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В план выборочных проверок на I полугодие 2019 года включено более 3,2 тыс. субъектов, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА...
 
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