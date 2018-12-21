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За акцию с бумажными корабликами у российского посольства оштрафовали троих минчан

22.12.2018 12:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Журналистку «Новага часу» Диану Середюк, ее супруга Евгения Батуру и активистку Светлану Коваленко суд Центрального района оштрафовал за присутствие на акции у российского посольства на 20 базовых величин, сообщает БАЖ.


Светлана Коваленко, Евгений Батуро, Диана Середюк. Фото: spring96.org

Напомним, 26 ноября десяток минчан в знак поддержки задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе оставили бумажные кораблики у здания российского посольства в Минске.

Впоследствии на нескольких минчан милиция составила протоколы по ст. 23.34 КоАП. Журналистка Диана Середюк отметила, что милиция почему-то посчитала ее участницей, хотя она освещала происходящее, даже вышел материал.

В суд активисты и политики, пришедшие поддержать журналистку, пришли с бумажными корабликами.


Фото: spring96.org

В суде также рассмотрели протоколы, составленные на Евгения Батуру и Светлану Коваленко, которые якобы тоже участвовали в акции.

Журналистка Диана Середюк пояснила суду, что на акции она была как журналист, у нее было удостоверение и редакционное задание от «Новага часу». Также журналистка показала суду фотографию фотожурналиста БелаПАН Сергея Балая, на которой Середюк фотографирует акцию, а не участвует в ней, скриншот ее материала с сайта «Новага часу», сообщает spring96.org.

Евгений Батуро — супруг Дианы Середюк — пояснил суду, что пойти на акцию его попросила супруга — для ее безопасности.

«Цяпер такія часы, што журналістам на такіх мерапрыемствах пагражае небяспека. Могуць і пасадзіць, і асудзіць. Што ў прынцыпе і здарылася вось цяпер», — сказал Батуро. Он также рассказал, что мероприятие снимали люди в штатском, но не делали никаких замечаний, что это незаконно. Батура находился рядом с участниками акции, свою вину не признает.

Милиционер Олег Лазарчик, которого вызвали в качестве свидетеля, рассказал, что у российского посольства группа из 11 человек устанавливала кораблики, давала интервью журналистам. Говорит, что видел среди них Коваленко, Батуро, Середюк. Лазарчик отметил, что лично он не должен был делать замечания о незаконности действий граждан. Также он добавил, что на акции были журналисты, но не помнит, из каких изданий.

Светлана Коваленко заявила в суде, что действительно установила три бумажных кораблика у посольства.

«Это не пикет, а акт солидарности. Я не считаю, что акт солидарности нужно санкционировать», — заявила Коваленко.

В итоге судья принял решение оштрафовать всех троих.

 
Теги: Минск
 
 
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26 ноября десяток минчан в знак поддержки задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе оставили бумажные кораблики у здания российского...
 
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