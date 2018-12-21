Лукашенко встретится с Путиным в Москве 25 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря посетит с визитом Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием членов правительств двух государств. Об этом заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«На 25 декабря запланирован визит президента Беларуси в Москву, где состоится встреча с президентом России. Формат переговоров предусматривает и участие в них членов правительств», — сообщила Эйсмонт.

«В центре внимания в ходе переговоров будут все наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия», — отметила пресс-секретарь главы белорусского государства.

Ранее президент Беларуси заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным будет налоговый маневр в нефтяной сфере РФ. Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти $ 70. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 млрд долларов.

Напомним, на прошлой неделе переговоры, которые должны были предшествовать встрече глав государств, фактически были сорваны. Сперва вице-премьер РФ Козак не стал обсуждать с белорусским коллегой тему компенсации, затем премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два «интеграционных сценария», в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.