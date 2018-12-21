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Лукашенко встретится с Путиным в Москве 25 декабря
22.12.2018 11:16 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря посетит с визитом Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием членов правительств двух государств. Об этом заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
«На 25 декабря запланирован визит президента Беларуси в Москву, где состоится встреча с президентом России. Формат переговоров предусматривает и участие в них членов правительств», — сообщила Эйсмонт.
«В центре внимания в ходе переговоров будут все наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия», — отметила пресс-секретарь главы белорусского государства.
Ранее президент Беларуси заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным будет налоговый маневр в нефтяной сфере РФ. Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти $ 70. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 млрд долларов.
Напомним, на прошлой неделе переговоры, которые должны были предшествовать встрече глав государств, фактически были сорваны. Сперва вице-премьер РФ Козак
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Ранее Александр Лукашенко заявил, что главным вопросом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным будет налоговый маневр в нефтяной сфере России.
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