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Жесткий дискаунтер на 100 «квадратов». «Евроторг» начал развивать еще одну сеть магазинов
22.12.2018 10:01 — Новости Экономики | Tut.by
Крупнейший ритейлер Беларуси «Евроторг» (основные активы — магазины «Евроопт», «Бруснiчка», «Магия») стал открывать торговые объекты под вывеской «Хит! Экспресс».
В настоящее время уже открыты 15 новых магазинов, из которых 14 — это переформатированные «Евроопты», сообщили TUT.BY в компании.
Средняя площадь торгового зала «Хит! Экспресса» составляет около 100 квадратных метров.
Новая сеть работает в формате жесткого дискаунтера с узким ассортиментом и отсутствием на полках скоропортящихся продуктов. «Мы полагаем, что у населения есть значительный интерес к жесткому дискаунтеру — технологичному магазину с ограниченным ассортиментом по самым низким ценам. Сейчас у нас в продаже 1400 в основном продовольственных товарных позиций без скоропортящихся продуктов. Мы готовы и будем экспериментировать с ассортиментом, чтобы вносить изменения в товарную матрицу в зависимости от отклика покупателей на наши предложения», — заявили TUT.BY в «Евроторге».
В течение ближайшего месяца-двух ритейлер планирует открыть еще 20−30 магазинов. «Дальнейшие планы развития дискаунтеров будем формировать в зависимости от оценки покупателями этого предложения и коммерческих результатов работы формата», — пояснили в «Евроторге».
Стоит отметить, что в Беларуси в формате жесткого дискаунтера работает уже российский «Светофор», который
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Новая сеть работает в формате жесткого дискаунтера с узким ассортиментом и отсутствием на полках скоропортящихся продуктов.
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