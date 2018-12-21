Жесткий дискаунтер на 100 «квадратов». «Евроторг» начал развивать еще одну сеть магазинов

Крупнейший ритейлер Беларуси «Евроторг» (основные активы — магазины «Евроопт», «Бруснiчка», «Магия») стал открывать торговые объекты под вывеской «Хит! Экспресс».



Фото: belmir.by

В настоящее время уже открыты 15 новых магазинов, из которых 14 — это переформатированные «Евроопты», сообщили TUT.BY в компании.

Средняя площадь торгового зала «Хит! Экспресса» составляет около 100 квадратных метров.

Новая сеть работает в формате жесткого дискаунтера с узким ассортиментом и отсутствием на полках скоропортящихся продуктов. «Мы полагаем, что у населения есть значительный интерес к жесткому дискаунтеру — технологичному магазину с ограниченным ассортиментом по самым низким ценам. Сейчас у нас в продаже 1400 в основном продовольственных товарных позиций без скоропортящихся продуктов. Мы готовы и будем экспериментировать с ассортиментом, чтобы вносить изменения в товарную матрицу в зависимости от отклика покупателей на наши предложения», — заявили TUT.BY в «Евроторге».

В течение ближайшего месяца-двух ритейлер планирует открыть еще 20−30 магазинов. «Дальнейшие планы развития дискаунтеров будем формировать в зависимости от оценки покупателями этого предложения и коммерческих результатов работы формата», — пояснили в «Евроторге».

Стоит отметить, что в Беларуси в формате жесткого дискаунтера работает уже российский «Светофор», который намерен до конца 2019 года расшириться до 50 магазинов.