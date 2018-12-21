За деятельность от имени незарегистрированной организации будут штрафовать, но не сажать

Палата представителей 19 декабря во втором чтении приняла ряд поправок в кодексы Республики Беларусь. В частности, депутаты проголосовали за исключение из Уголовного кодекса ст. 193.1 (Деятельность от имени незарегистрированной организации). Об этом сообщают правозащитники «Центра правовой трансформации LAWTREND».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вместо уголовной ответственности вводится административная ответственность — ст. 23.88 КоАП, предусматривающая за деятельность от имени незарегистрированной организации штраф до 50 базовых величин.

Для того, чтобы приобрести силу закона, законопроект еще должен быть одобрен Советом Республики и подписан президентом, после чего он подлежит официальному опубликованию.

Правозащитники, юристы и активисты не раз заявляли, что статью необходимо отменить. В 2011 году Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) подготовила заключение, согласно которому ст. 193.1 УК Беларуси была признана не соответствующей положениям Международного пакта о гражданских и политических правах и другим международным обязательствам, «которые взяла на себя Республика Беларусь».

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» , с 2005 по 2012 год 18 членов незарегистрированных организаций были осуждены по статье 193.1. Пятеро из них были приговорены к лишению свободы.