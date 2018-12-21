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За деятельность от имени незарегистрированной организации будут штрафовать, но не сажать
22.12.2018 09:56 — Новости Экономики | Tut.by
Палата представителей 19 декабря во втором чтении приняла ряд поправок в кодексы Республики Беларусь. В частности, депутаты проголосовали за исключение из Уголовного кодекса
Вместо уголовной ответственности вводится административная ответственность — ст. 23.88 КоАП, предусматривающая за деятельность от имени незарегистрированной организации штраф до 50 базовых величин.
Для того, чтобы приобрести силу закона, законопроект еще должен быть одобрен Советом Республики и подписан президентом, после чего он подлежит официальному опубликованию.
Правозащитники, юристы и активисты не раз заявляли, что статью необходимо отменить. В 2011 году Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) подготовила заключение, согласно которому ст. 193.1 УК Беларуси была признана не соответствующей положениям Международного пакта о гражданских и политических правах и другим международным обязательствам, «которые взяла на себя Республика Беларусь».
По информации лишенного регистрации правозащитного центра
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Вместо уголовной ответственности вводится административная, предусматривающая за деятельность от имени незарегистрированной организации штраф до 50 базовых...
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