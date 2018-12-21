Нацбанк устал от звонков граждан по поводу обмена валюты в своих кассах

Коммерческие банки не должны направлять граждан обменивать валюту в кассах Национального банка, потому что это запрещено законом. Сейчас такие обращения создают нервозную обстановку и подрывают имидж всей банковской системы Беларуси. Это следует из письма руководства регулятора в адрес коммерческих банков.



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Дело в том, что в контакт-центр Нацбанка ежедневно поступает значительное количество звонков от физлиц по вопросам обмена иностранной валюты. Многие из клиентов утверждают, что обратиться в Национальный банк им рекомендовали специалисты других банков. Отказ в предоставлении услуги вызывает у граждан негативную реакцию, что сказывается на имидже Нацбанка и банковской системы в целом, говорится в письме.

Регулятор просит довести до специалистов контакт-центров и иных работников справочных служб банков информацию о том, что по законодательству валютно-обменные операции с участием физлиц в кассах Нацбанка не осуществляются.