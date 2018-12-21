 Что гродненцы думают о Декрете №3. Опрос

Сергей КУЛЬ, врач-хирург областной больницы:
– С 2011 года работаю хирургом. Получить эту профессию мечтал с детства. К испытаниям в вуз готовился серьезно, что и позволило поступить на бюджетную форму обучения в Гродненский медуниверситет. Отработал два года по распределению в Пинске, после чего вернулся в родной город. Работа нравится. Врач - профессия благородная и ответственная, приносит пользу людям и государству.
Считаю, что все трудоспособные граждане обязаны трудиться, платить налоги. Ведь каждый человек хочет, чтобы были хорошие дороги, бесплатная качественная медицинская помощь, образование.
У меня двое детей. И мне небезразлично их будущее., чтобы и наши дети могли пользоваться социальными благами.
Лидия РЫМАРЧУК, председатель ветеранской организации ОАО «Гродно Азот»:
– Почти 55 лет моей жизни связаны с предприятием «Гродно Азот», где я проработала в планово-экономическом отделе около трех десятилетий. Я уже на пенсии, но с родным предприятием не расстаюсь, возглавляю ветеранскую организацию.
Человеку очень важно работать, быть востребованным, тогда и жизнь наполняется особым смыслом. Создавая рабочие места и комфортные социальные условия, государство вправе рассчитывать на отдачу от каждого трудоспособного гражданина, который обязан, как и в других странах, платить налоги.
Леокадия ТИМОФЕЕВА, заведующая ГУО «Дошкольный центр развития ребенка агрогородка Поречье»:
– Государство тратит немалые деньги на поддержку учреждений образования. Именно из бюджета выделяются средства на содержание детей в дошкольном учреждений, ремонт детских садов. Поэтому так важно, чтобы люди работали, пополняли бюджет.
Не представляю свою жизнь без любимой работы, коллектива. Приятно, когда наш труд ценят. Центр развития ребенка агрогородка Поречье вот уже пятый год подряд занимает первое место в районном рейтинге, успешно участвуем в областных конкурсах. И эта заслуга всего коллектива. Моих коллег отличает трудолюбие, творческий поиск, постоянное стремление совершенствовать свое педагогическое мастерство.
Альфреда Сикора, 68 лет, пенсионер:
– Последние полгода работаю, несмотря на то, что давно на пенсии. Сидеть без дела тяжело. Я с 18 лет работаю. Никогда не понимала, как можно у кого-то сидеть на шее. Все меры, которые применяют к неработающим, считаю правильными. Нужно совместными усилиями поддерживать экономику страны. Из наших налогов мы получаем возможность бесплатно отдавать ребенка в школу и не платить сотни долларов за вызов скорой.
Кашлявик Виктор, 30 лет, заместитель директора по идеологической работе КСУП «Пархимовцы».
– Думаю, каждый должен вносить вклад в развитее государства. В стране предоставляется много возможностей для трудоустройства. Если не хочешь работать на государство, работай на себя. Сейчас малый и средний бизнес хорошо поддерживается властями.
Айсел Езепсик, 21 год, студент 4 курса специальности журналистика ГрГУ имени Янки Купалы:
– В этом году я заканчиваю бюджетное обучение, и к распределению отношусь положительно. Часто выпускнику тяжело найти работу, потому, что все хотят человека с опытом работы. С другой стороны, студент 4 года отучился, получил много знаний, преподаватели вкладывали в него силы, учили. Как по мне, это все нужно обязательно реализовать, чтобы развиваться.