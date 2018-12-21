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Cyanofix 84А от SOUDAL склеит за секунды

22.12.2018 14:18 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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SOUDAL рассказывает о сверхбыстром клее Cyanofix 84А, который поможет склеить в течение нескольких секунд многие материалы, в том числе такие непростые для соединения, как драгоценные камни и металлы. Использование для соединения моментального средства низкого качества может привести к порче соединяемых материалов, изменению их внешнего вида до неузнаваемости. Особенно это важно при склеивании кожаных, каменных и металлических изделий, так как достаточно часто секундные клеи оставляют пятна после высыхания, а если пользоваться ими неаккуратно, то следы могут остаться не только на месте склеивания, но и на самом изделии, что может исключить возможность его дальнейшего использования. При выборе клея важно обращать внимание на то, жидкий он или нет, а также какой толщины слой создает.

SOUDAL рекомендует использовать сверхбыстрый секундный клей Cyanofix 84А на основе цианокрилата, который крепко соединяет большинство материалов в течение нескольких секунд. Он создает очень тонкий слой в месте соединения поверхностей, приклеивает мелкие элементы из фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, многих пластмасс, а также ювелирные изделия, драгоценные камни и металлы. Очень часто средство используется для ремонта сувениров, например, магнитиков на холодильник, а также других дорогих для памяти предметов, которым очень важно придать первоначальный вид.

Одной из важных характеристик Cyanofix 84А является наличие удобного точного дозатора, благодаря которому средство очень нравится любителям моделирования, так как оно идеально подходит для склеивания моделей из пластика и картона. Отдельно стоит отметить упаковку Cyanofix 84А объемом 10 граммов, которая делает его применение комфортным. Также существуют и 20-граммовые тюбики. Оптимальная для использования температура от 5 до 25 градусов, однако клей выдерживает перепад температур от минус 40 до 120 градусов.

Перед применением склеиваемые поверхности необходимо обезжирить, очистить от пыли и грязи, хорошо высушить. Далее нанести каплю клея на одну из склеиваемых поверхностей и прижать обе поверхности на время до 60 секунд. Излишки клея необходимо удалить, иначе в дальнейшем могут возникнуть трудности при нанесении краски. Кстати, именно для таких случаев можно использовать Cyanofix 84А в виде желе. Удобно, что использованные инструменты можно очистить спиртом сразу после загрязнения.

www.soudal.ru
 
 
Ссылка на источник 24
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SOUDAL рассказывает о сверхбыстром клее Cyanofix 84А, который поможет склеить в течение нескольких секунд многие материалы, в том числе такие непростые для соединения, как...
 
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