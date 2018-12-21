Как наследуют несовершеннолетние дети завещанное им недвижимое имущество



Если имущество завещано несовершеннолетнему наследнику, следует обратиться с заявлением к нотариусу, так как фактическое принятие наследства потребуется подтвердить документами, которые могут отсутствовать у несовершеннолетнего наследника.

Способы принятия наследства:

подача нотариусу в течение 6-ти месяцев со дня открытия наследства письменного заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство;

фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом (принятие мер к сохранению имущества; производство за свой счет расходов на содержание имущества и др.).

Для принятия наследства письменное заявление подается в нотариальную контору по последнему известному месту жительства (или по месту нахождения недвижимого имущества или его основной части) умершего наследодателя в течение шести месяцев после его смерти.

Если возраст несовершеннолетнего наследника до 14 лет, то от его имени обращаются к нотариусу законные представители – родители, усыновители или опекуны с документами, подтверждающими их полномочия (например: свидетельство о рождении, удостоверение опекуна).

Несовершеннолетние наследники в возрасте от 14 до 18 лет обращаются к нотариусу самостоятельно, но на принятие ими наследства нужно письменное согласие законных представителей.

Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет или объявленные эмансипированными, обращаются к нотариусу самостоятельно, согласия законных представителей на принятие наследства не требуется.

Свидетельство о праве на наследство по завещанию нотариус выдает на имя несовершеннолетнего. В свидетельстве, в частности, указывается, в каком органе осуществляется государственная регистрация имущества либо права собственности на имущество на имя несовершеннолетнего наследника. Для государственной регистрации за несовершеннолетним недвижимого имущества (права собственности на него) необходимо представить в организацию по государственной регистрации (например, в территориальное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру) свидетельство о праве на наследство. О выдаче свидетельства о праве на наследство несовершеннолетнему нотариус сообщает в орган опеки и попечительства по месту жительства наследника в целях охраны его имущественных интересов.

Ирина Кучук,

нотариус Брестского

нотариального округа