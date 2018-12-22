"Сделки срывались из-за жадности". Разбираемся в правилах партнерских продаж между риэлтерскими агентствами

С внедрением партнёрских продаж многие спорные вопросы, неизбежно возникавшие ранее, просто отпадут. Правила совместных сделок чётко определяют, что комиссионные, которые выплачивает продавец, получает агентство продавца, а тот гонорар, который уплачивает покупатель, получает агентство покупателя.

Говоря об истории появления партнёрских продаж в Беларуси, учредитель ООО «Белан Технологии» Юрий Чураков отметил: «Сегодня нам трудно договориться с государством, со СМИ, с клиентами и друг с другом. А в итоге все войны проигрываем. Выходом из этой ситуации могут стать партнёрские продажи. Как показывает практика, когда правила просты и понятны, совместные сделки проходят гораздо легче».

К слову, Юрий Чураков предложил коллегам подумать над ещё одной любопытной идеей — закрытой базой для агентств. Подобные базы уже существуют в некоторых городах России. Например, риэлтеры Екатеринбурга на 10 дней размещают свои эксклюзивы в специальной закрытой системе. В результате самые лакомые объекты продаются внутри агентств, минуя интернет, а ценность агентства недвижимости, как поставщика эксклюзивной информации, повышается в разы. Возможно, есть смысл создать что-то подобное и у нас.

Количество сделок увеличилось на 30%

Учредитель АН «Недвижимость линия закона», председатель КонфАН, член NAR Олег Вольштейн не только поделился с собравшимися международным опытом функционирования системы партнёрских продаж, но и рассказал о том, как эта система внедрялась в отдельно взятом городе — Гомеле.



