«Цены на дома упали ниже себестоимости строительства и продать их завтра дороже, чем сегодня, не получится» — эксперт

Тенденции рынка уходящего года и перспективы его развития в 2019 году мы обсудили с начальником отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» ООО « Твоя столица » Еленой Акулич.

По словам эксперта, 2018 год для рынка загородной недвижимости был достаточно стабильным, и сделки совершались на уровне предыдущих лет.

Однако данные Национального кадастрового агентства говорят о том, что в течение последних трех лет спрос на дома и коттеджи был не равномерным. Например, в Минске количество сделок на некоторые типы строений выросло от 5 до 15%. Ежемесячно в столице совершается по 7-10 сделок купли-продажи. Так, в 2016 году было зарегистрировано 84 сделки, в 2017-м — 79 и за 11 месяцев 2018 года — 102 сделки.

В Минской области количество сделок с домами, наоборот, снизилось по причине того, что люди охотнее стали покупать дачи.