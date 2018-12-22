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Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов

22.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В границах улицы Ленина, пр-та Независимости и ул. Янки Купалы расположено огромное количество баров и ресторанов: паб «Гамбринус», бар «Бессонница», пивной ресторан «Батлер», рестораны «Грай-кафэ», «Авиньон» и «Буфет», бар с живой музыкой «Госцi». Популярные туристические маршруты, исторический центр столицы и близость реки сделали эту территорию средоточием злачных мест и ночной жизни Минска. Для тех, кто хочет встретить новогодние праздники максимально шумно и весело, здесь снять квартиру на сутки было бы очень удобно.

На улице Ленина, 5, сдается двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом и отличным видом из окна.

Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов

Собственник подчеркивает, что в пешей доступности от квартиры расположены две станции метро — «Немига» и «Купаловская». В обычные дни аренда этой квартиры обойдется в $55, в новогоднюю ночь — $80.

Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов

По проспекту Независимости, 23, сдается двухкомнатная квартира, рассчитанная на 6 гостей. В объявлении указано, что квартира оборудована всей необходимой техникой и мебелью для комфортного пребывания и приятного времяпрепровождения.

Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов

В этом же доме можно арендовать двухкомнатную квартиру за $47 в сутки. Собственник готов разместить в этой квартире максимум 4 человек.

Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов

В границах ул. Немига, ул. Ленина и пр-та Независимости также достаточно много развлекательных заведений, в которых к тому же можно и покушать: рестораны Gaststätte, DOM, «Пинки Бандински», бары «Пересмешник», «Моя дорогая», «Спички», кафе «Тапас бар», Cinnabon и другие. Поблизости можно переночевать в однокомнатной квартире, которая расположена на ул. Романовская Слобода, 26. Всего за $29 в сутки вам будет предоставлена уютная квартира с хорошим ремонтом.

Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов

Пятачок между улицами Ленина, Ульяновской, Я. Купалы и пр. Независимости — также очень популярное место среди тусовочной молодежи Минска. Здесь можно посетить кафе «Моя английская бабушка», гриль-бар «Карман», бары «Лондон», «У Франциска», «Гудвин» и другие.

Снять квартиру на сутки поблизости можно на улице Ленина, 11. За $85 в сутки трехкомнатные апартаменты общей площадью 100 кв.м готовы принять до 6 человек.

Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов

В этом же доме по ул. Ленина, 11, можно арендовать не менее интересную двухкомнатную квартиру. За $90 в сутки собственник предлагает «элитную квартиру в центре Минска».

Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов
Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь — так почему бы не встретить его весело и ярко. Столичные бары и рестораны с удовольствием примут гостей, предоставив разнообразные праздничные программы на любой вкус. Однако с бронированием мест в самых популярных заведениях Минска нужно поторопиться — многие раскуплены уже в начале декабря. Насчет аренды квартиры на новогоднюю ночь лучше тоже позаботиться заранее. Впрочем, мы уверены, что в гостеприимном Минске место для ночлега найдется каждому. 

 
Теги: Минск
 
 
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