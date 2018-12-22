Здесь можно встретить Новый год: квартиры на сутки с шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов

В границах улицы Ленина, пр-та Независимости и ул. Янки Купалы расположено огромное количество баров и ресторанов: паб «Гамбринус», бар «Бессонница», пивной ресторан «Батлер», рестораны «Грай-кафэ», «Авиньон» и «Буфет», бар с живой музыкой «Госцi». Популярные туристические маршруты, исторический центр столицы и близость реки сделали эту территорию средоточием злачных мест и ночной жизни Минска. Для тех, кто хочет встретить новогодние праздники максимально шумно и весело, здесь снять квартиру на сутки было бы очень удобно.

На улице Ленина, 5 , сдается двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом и отличным видом из окна.