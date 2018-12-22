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Лукашенко: Программа выноса промпредприятий из Минска провалена. А что вообще должны были вынести?
23.12.2018 07:30 — Новости Экономики | Tut.by
На недавнем
Президент сказал, что из-за слабых темпов переноса промышленных предприятий из Минска в пригороды тормозится развитие городов-спутников.
— А ведь перенос запланированных 12 предприятий (например, «Белорусские обои», обувная фабрика «Луч», Минский завод отопительного оборудования и прочие) привлек бы в регионы рабочую силу, — уточнил он.
Что должны были вынести?
Государственная программа по строительству жилых районов в городах-спутниках и переносу из столицы некоторых производственных объектов утверждена в 2010 году постановлением Совета министров. В 2012-м в нее внесли изменения.
В документе говорится, что процент производственных зон в Минске примерно в 2-3 раза больше, чем во многих столицах мира. Поэтому госпрограммой определен список промышленных предприятий, которые нужно перенести со своих мест. Большинство — за город, а несколько — на площадки других предприятий Минска.
Так, до 2015 года предполагалось вынести следующие объекты:
1. Минская типография Управделами президента на Дзержинского, 1 — за город;
А с 2016 по 2020 годы еще и вот эти. Куда — не определено:
1. ОАО «Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования» на Машерова, 15;
Что имеем в итоге?
Получается, что к 2020 году нужно было перенести 18 объектов. По итогу же из столицы в пригород полностью переехали типография Управделами, Минское РПУ Минскоблгаза, птицефабрика имени Крупской и аэропорт Минск-1, функции которого на себя взял Нацаэропорт. В процессе переезда туда же находится Минский авиаремонтный завод. «Сукно» перебралось на Матусевича, но теперь его решили перенести на «Камволь» на Маяковского.
Итого из 18 объектов, подлежащих переносу, 12 остаются на своих местах. И критика президента за это прозвучала в адрес Мингорисполкома.
Но ведь не один Мингорисполком числится в исполнителях этой госпрограммы. Помимо мэрии в списке есть Минский облисполком, местные исполнительные и распорядительные органы, Минстройархитектуры, Минтранс, Минэнерго и Минсвязи. А контроль за выполнением возложен на вице-премьеров.
Более того, в прописанных источниках финансирования выноса предприятий в основном фигурируют их собственные деньги, средства инвесторов, кредиты или республиканский бюджет. Поэтому влияние Мингорисполкома на этот процесс не видится сильным.
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