Лукашенко: Программа выноса промпредприятий из Минска провалена. А что вообще должны были вынести?

На недавнем совещании с активом Минска Александр Лукашенко заявил, что программа по выносу из столицы промышленных предприятий провалена. Мы посмотрели, что согласно этому документу планировали вынести из города и попробовали понять, почему все не так просто.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Президент сказал, что из-за слабых темпов переноса промышленных предприятий из Минска в пригороды тормозится развитие городов-спутников.

— А ведь перенос запланированных 12 предприятий (например, «Белорусские обои», обувная фабрика «Луч», Минский завод отопительного оборудования и прочие) привлек бы в регионы рабочую силу, — уточнил он.

Что должны были вынести?

Государственная программа по строительству жилых районов в городах-спутниках и переносу из столицы некоторых производственных объектов утверждена в 2010 году постановлением Совета министров. В 2012-м в нее внесли изменения.

В документе говорится, что процент производственных зон в Минске примерно в 2-3 раза больше, чем во многих столицах мира. Поэтому госпрограммой определен список промышленных предприятий, которые нужно перенести со своих мест. Большинство — за город, а несколько — на площадки других предприятий Минска.



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Так, до 2015 года предполагалось вынести следующие объекты:

1. Минская типография Управделами президента на Дзержинского, 1 — за город;

2. Станкостроительный завод имени Кирова на Красноармейской — на территорию МЗАЛ имени Машерова;

3. МЗОР на Октябрьской — на территорию Минского подшипникового завода;

4. Птицефабрика имени Крупской на Нововиленской — за город;

5. «Будтэх» на Долгобродской — в промузел Западный;

6. Аэропорт Минск-1 — за город;

7. Минский авиаремонтный завод — за город;

8. Минское РПУ Минскоблгаза — за город;

9. Дрожжевой комбинат на Октябрьской — за город;

10. «Минск Кристалл» на Октбрьской — за город;

11. «Белорусские обои» на Обойной — на Горецкого-Тимошенко;

12. «Сукно» на Цеткин — на Матусевича.

А с 2016 по 2020 годы еще и вот эти. Куда — не определено:

1. ОАО «Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования» на Машерова, 15;

2. «Галантея» на Цеткин, 18;

3. «Минский экспериментально-фурнитурный завод» на Старовиленской, 100;

4. Обувное предприятие «Луч» на Короля, 2, и Тимирязева, 9;

5. «Минскмебель» на Хоружей, 25;

6. «Минскпроектмебель» на Кальварийской, 33.

Что имеем в итоге?

Получается, что к 2020 году нужно было перенести 18 объектов. По итогу же из столицы в пригород полностью переехали типография Управделами, Минское РПУ Минскоблгаза, птицефабрика имени Крупской и аэропорт Минск-1, функции которого на себя взял Нацаэропорт. В процессе переезда туда же находится Минский авиаремонтный завод. «Сукно» перебралось на Матусевича, но теперь его решили перенести на «Камволь» на Маяковского.

Итого из 18 объектов, подлежащих переносу, 12 остаются на своих местах. И критика президента за это прозвучала в адрес Мингорисполкома.

Но ведь не один Мингорисполком числится в исполнителях этой госпрограммы. Помимо мэрии в списке есть Минский облисполком, местные исполнительные и распорядительные органы, Минстройархитектуры, Минтранс, Минэнерго и Минсвязи. А контроль за выполнением возложен на вице-премьеров.

Более того, в прописанных источниках финансирования выноса предприятий в основном фигурируют их собственные деньги, средства инвесторов, кредиты или республиканский бюджет. Поэтому влияние Мингорисполкома на этот процесс не видится сильным.