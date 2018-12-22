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Кому предусмотрено пособие по уходу?
23.12.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях
Согласно Конституции Республики Беларусь и Кодексу о браке и семье дети, родители и супруги обязаны заботиться друг о друге и оказывать помощь. Физически и психически беспомощные старики, которые не в состоянии ни защитить, ни обслужить себя, зависят от ближайшего окружения. Родственники обязаны создать для нетрудоспособного человека достойные условия проживания, приемлемую обстановку и принять моральное участие в преодолении болезней. Внутрисемейные обязанности исполняются на безвозмездной основе. Уход за больным членом в нашем обществе всегда воспринимался как моральное обязательство перед близким человеком и никогда не переводился в плоскость материальных отношений.
Назначение и выплата данного пособия по уходу регулируется Положением о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста (постановление Совета Министров Республики Беларусь 6 сентября 2006 №1149 (далее – Положение). Оно назначается трудоспособным, неработающим гражданам, не получающим пенсий и пособий и осуществляющим постоянный уход за нетрудоспособным. Под термином «постоянный уход» понимается помощь других лиц для осуществления одной или нескольких нерегулируемых насущных потребностей (личная гигиена, одевание, прием пищи, осуществление физиологических отправлений и другие), нуждаемость в удовлетворении которых возникает один или более раз в сутки.
Осуществление ухода предполагает совместное фактическое проживание либо проживание в одном населенном пункте лица, осуществляющего уход, и нетрудоспособного гражданина, за которым он осуществляется. Гражданин, желающий осуществлять уход за нетрудоспособным инвалидом либо престарелым, несет огромную ответственность за жизнь этого человека и его безопасное существование.
В тех случаях, когда требуется помощь в покупке продуктов питания, лекарственных средств, оплате коммунальных услуг и т. д., пособие по уходу не назначается, такие виды помощи могут быть оказаны социальным работником территориального центра социального обслуживания населения.
Назначение пособия по уходу – это мера государственной поддержки. Время получения данного пособия не учитывается в страховой (трудовой) стаж, который необходим для определения права на трудовую пенсию по возрасту.
Управлением по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома (далее – управление) налажена система взаимодействия с сельскими исполнительными комитетами, учреждениями здравоохранения, ветеранскими организациями, организациями почтовой связи с целью выявления случаев ненадлежащего ухода. Специалистами управления проводятся регулярные обследования лиц, за которыми осуществляется уход. При установлении фактов, свидетельствующих об отсутствии постоянного ухода, а также нахождении нетрудоспособных граждан в социально опасном положении, выплата пособия по уходу прекращается. В отдельных случаях при несообщении лицом, осуществляющим уход за престарелым, об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия согласно п. 15 Положения, выплаченная сумма пособия взыскивается с виновного лица в добровольном либо в судебном порядке.
Несмотря на финансовую поддержку со стороны государства, не стоит рассматривать уход за престарелыми людьми в качестве дополнительного или временного заработка. Размер данного пособия не настолько велик, чтобы компенсировать временные физические и моральные затраты опекуна, поэтому помощь по отношению к престарелым и недееспособным людям должна исходить исключительно от чистого сердца.
Управление по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома.
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Согласно Конституции Республики Беларусь и Кодексу о браке и семье дети, родители и супруги обязаны заботиться друг о друге и оказывать помощь. Физически и...
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