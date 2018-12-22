Кому предусмотрено пособие по уходу?

Согласно Конституции Республики Беларусь и Кодексу о браке и семье дети, родители и супруги обязаны заботиться друг о друге и оказывать помощь. Физически и психически беспомощные старики, которые не в состоянии ни защитить, ни обслужить себя, зависят от ближайшего окружения. Родственники обязаны создать для нетрудоспособного человека достойные условия проживания, приемлемую обстановку и принять моральное участие в преодолении болезней. Внутрисемейные обязанности исполняются на безвозмездной основе. Уход за больным членом в нашем обществе всегда воспринимался как моральное обязательство перед близким человеком и никогда не переводился в плоскость материальных отношений.



Для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, когда детям и супругам необходимо работать и одновременно ухаживать за нетрудоспособным родственником, государством предусмотрены меры социальной поддержки: услуги по уходу за инвалидами по социальным ценам и даже бесплатно территориальным центром (социальными работниками, сиделками). Подключать посторонних к уходу психологически достаточно сложно. Однако, если для ухода все-таки необходимо оставить работу, предоставляется пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-­летнего возраста.

Назначение и выплата данного пособия по уходу регулируется Положением о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80­-летнего возраста (постановление Совета Министров Республики Беларусь 6 сентября 2006 №1149 (далее – Положение). Оно назначается трудоспособным, неработающим гражданам, не получающим пенсий и пособий и осуществляющим постоянный уход за нетрудоспособным. Под термином «постоянный уход» понимается помощь других лиц для осуществления одной или нескольких нерегулируемых насущных потребностей (личная гигиена, одевание, прием пищи, осуществление физиологических отправлений и другие), нуждаемость в удовлетворении которых возникает один или более раз в сутки.

Осуществление ухода предполагает совместное фактическое проживание либо проживание в одном населенном пункте лица, осуществляющего уход, и нетрудоспособного гражданина, за которым он осуществляется. Гражданин, желающий осуществлять уход за нетрудоспособным инвалидом либо престарелым, несет огромную ответственность за жизнь этого человека и его безопасное существование.

В тех случаях, когда требуется помощь в покупке продуктов питания, лекарственных средств, оплате коммунальных услуг и т. д., пособие по уходу не назначается, такие виды помощи могут быть оказаны социальным работником территориального центра социального обслуживания населения.

Назначение пособия по уходу – это мера государственной поддержки. Время получения данного пособия не учитывается в страховой (трудовой) стаж, который необходим для определения права на трудовую пенсию по возрасту.

В соответствии с п. 10 Положения назначение пособия производится Комиссией по назначению пенсий районного (городского) исполнительного и распорядительного органа по месту жительства нетрудоспособного гражданина. Комиссией устанавливается факт осуществления ухода за нетрудоспособным гражданином. Данный факт подтверждается актом обследования с указанием сведений об осуществлении ухода, полученных путем опроса лиц (соседей, родственников и других) под их личную подпись. При этом учитываются личностные данные лица, претендующего на его назначение, проверяются сведения о его судимости, привлечении к административной ответственности и в обязательном порядке заявителем должны быть представлены справки из лечебного учреждения о состоянии на наркологическом и психиатрическом учете. Гражданину, претендующему на назначение пособия, выдается расписка о необходимости сообщить в течение пяти дней о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия, согласно п. 15 Положения, а также о выезде за границу, поступлении на учебу, в том числе на заочную форму обучения, помещении нетрудоспособного либо лица, осуществляющего уход на стационарное лечение в учреждения здравоохранения.

Управлением по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома (далее – управление) налажена система взаимодействия с сельскими исполнительными комитетами, учреждениями здравоохранения, ветеранскими организациями, организациями почтовой связи с целью выявления случаев ненадлежащего ухода. Специалистами управления проводятся регулярные обследования лиц, за которыми осуществляется уход. При установлении фактов, свидетельствующих об отсутствии постоянного ухода, а также нахождении нетрудоспособных граждан в социально опасном положении, выплата пособия по уходу прекращается. В отдельных случаях при несообщении лицом, осуществляющим уход за престарелым, об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия согласно п. 15 Положения, выплаченная сумма пособия взыскивается с виновного лица в добровольном либо в судебном порядке.

Несмотря на финансовую поддержку со стороны государства, не стоит рассматривать уход за престарелыми людьми в качестве дополнительного или временного заработка. Размер данного пособия не настолько велик, чтобы компенсировать временные физические и моральные затраты опекуна, поэтому помощь по отношению к престарелым и недееспособным людям должна исходить исключительно от чистого сердца.

Управление по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома.