﻿ Кому предусмотрено пособие по уходу?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кому предусмотрено пособие по уходу?

23.12.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Согласно Конституции Республики Беларусь и Кодексу о браке и семье дети, родители и супруги обязаны заботиться друг о друге и оказывать помощь. Физически и психически беспомощные старики, которые не в состоянии ни защитить, ни обслужить себя, зависят от ближайшего окружения. Родственники обязаны создать для нетрудоспособного человека достойные условия проживания, приемлемую обстановку и принять моральное участие в преодолении болезней. Внутрисемейные обязанности исполняются на безвозмездной основе. Уход за больным членом в нашем обществе всегда воспринимался как моральное обязательство перед близким человеком и никогда не переводился в плоскость материальных отношений.

Кому предусмотрено пособие по уходу?
Для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, когда детям и супругам необходимо работать и одновременно ухаживать за нетрудоспособным родственником, государством предусмотрены меры социальной поддержки: услуги по уходу за инвалидами по социальным ценам и даже бесплатно территориальным центром (социальными работниками, сиделками). Подключать посторонних к уходу психологически достаточно сложно. Однако, если для ухода все-таки необходимо оставить работу, предоставляется пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-­летнего возраста.

Назначение и выплата данного пособия по уходу  регулируется Положением о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80­-летнего возраста (постановление Совета Министров Республики Беларусь 6 сентября 2006 №1149 (далее – Положение). Оно назначается трудоспособным, неработающим гражданам, не получающим пенсий и пособий и осуществляющим постоянный уход за нетрудоспособным. Под термином «постоянный уход» понимается помощь других лиц для осуществления одной или нескольких нерегулируемых насущных потребностей (личная гигиена, одевание, прием пищи, осуществление физиологических отправлений и другие), нуждаемость в удовлетворении которых возникает один или более раз в сутки.

Осуществление ухода предполагает совместное фактическое проживание либо проживание в одном населенном пункте лица, осуществляющего уход, и нетрудоспособного гражданина, за которым он осуществляется. Гражданин, желающий осуществлять уход за нетрудоспособным инвалидом либо престарелым, несет огромную ответственность за жизнь этого человека и его безопасное существование.

В тех случаях, когда требуется помощь в покупке продуктов питания, лекарственных средств, оплате коммунальных услуг и т. д., пособие по уходу не назначается, такие виды помощи могут быть оказаны социальным работником территориального центра социального обслуживания населения.

Назначение пособия по уходу – это мера государственной поддержки. Время получения данного пособия не учитывается в страховой (трудовой) стаж, который необходим для определения права на трудовую пенсию по возрасту.

В соответствии с п. 10 Положения назначение пособия производится Комиссией по назначению пенсий районного (городского) исполнительного и распорядительного органа по месту жительства нетрудоспособного гражданина. Комиссией устанавливается факт осуществления ухода за нетрудоспособным гражданином. Данный факт подтверждается актом обследования с указанием сведений об осуществлении ухода, полученных путем опроса лиц (соседей, родственников и других) под их личную подпись. При этом учитываются личностные данные лица, претендующего на его назначение, проверяются сведения о его судимости, привлечении к административной ответственности и в обязательном порядке заявителем должны быть представлены справки из лечебного учреждения о состоянии на наркологическом и психиатрическом учете. Гражданину, претендующему на назначение пособия, выдается расписка о необходимости сообщить в течение пяти дней о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия, согласно п. 15 Положения, а также о выезде за границу, поступлении на учебу, в том числе на заочную форму обучения, помещении нетрудоспособного либо лица, осуществляющего уход на стационарное лечение в учреждения здравоохранения.

Управлением по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома (далее – управление) налажена система взаимодействия с сельскими исполнительными комитетами, учреждениями здравоохранения, ветеранскими организациями, организациями почтовой связи с целью выявления случаев ненадлежащего ухода. Специалистами управления проводятся регулярные обследования лиц, за которыми осуществляется уход. При установлении фактов, свидетельствующих об отсутствии постоянного ухода, а также нахождении нетрудоспособных граждан в социально опасном положении, выплата пособия по уходу прекращается. В отдельных случаях при несообщении лицом, осуществляющим уход за престарелым, об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия согласно п. 15 Положения, выплаченная сумма пособия взыскивается с виновного лица в добровольном либо в судебном порядке.

Несмотря на финансовую поддержку со стороны государства, не стоит рассматривать уход за престарелыми людьми в качестве дополнительного или временного заработка. Размер данного пособия не настолько велик, чтобы компенсировать временные физические и моральные затраты опекуна, поэтому помощь по отношению к престарелым и недееспособным людям должна исходить исключительно от чистого сердца.

Управление по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно Конституции Республики Беларусь и Кодексу о браке и семье дети, родители и супруги обязаны заботиться друг о друге и оказывать помощь. Физически и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Программа выноса промпредприятий из Минска провалена. А что вообще должны были вынести?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика