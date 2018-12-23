Биогазовый электростанция установлена В Пинском районе



Вообще-то вся эта история началась лет семь назад, когда директор ОАО «Парохонское» находился в служебной командировке в Нидерландах, где просто не мог не обратить внимания на чудо-агрегат, с помощью которого тамошние фермеры использовали обыкновенный навоз для… производства электричества. Вот тогда и появилась эта, на первый взгляд, сумасшедшая идея оборудовать подобное в своем хозяйстве. Сумасшедшая по разным причинам – от финансовых до сугубо бюрократических.

Но надо знать Владимира Федоровича Хроленко: уж если он что-то и задумал, то так тому и быть, хоть камни с неба. Так вышло и на этот раз. Опущу подробности того, через что пришлось пройти директору, прежде чем полтора года назад он не вышел на литовскую компанию «Modus Energy», которая с участием Европейского банка реконструкции и развития принялась за реализацию инвестиционного проекта по строительству биогазовых электростанций в Брестской и Гродненской областях числом пять.

О серьезности проекта говорил тот факт, что вся эта затея стоила около 25 миллионов долларов, то есть по пять миллионов на каждую станцию. Все так, но оставались все же сомнения насчет того, потянет ли хозяйство, даже если оно и такое крепкое, как «Парохонское», биогазовый комплекс, целиком взяв его на свой баланс? Как показал опыт нескольких белорусских субъектов хозяйствования – вряд ли.

В качестве выхода вполне перспективным выглядело создание ЗАО «Парохонское Биогаз», которое на основании квот, распределенных Республиканской межведомственной комиссией по установлению и распределению квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии, приступило к строительству биогазовой установки на территории молочно-товарной фермы

№ 2, расположенной чуть севернее Селища. Подчеркну: строительство объекта осуществлялось за счет собственных ЗАО «Парохонское Биогаз» и заемных (кредитных) денежных средств, предоставленных фирмачам упомянутым уже Европейским банком реконструкции и развития.

Словом, наши с литовцами ударили по рукам, для начала продав им участок земли под строительство. Сумма сделки, само собой, не разглашается, и я скажу только, что на вырученные деньги в «Парохонском» построили 5 высокотехнологичных сенажно-силосных траншей. А в марте прошлого года началось само строительство собственно биогазового комплекса, которое и завершилось в конце нынешнего ноября. Вот выдержка из заключения по результатам государственной экспертизы энергетической эффективности проектных решений:



«Была произведена установка когенерационной установки контейнерного типа на базе агрегата «JGS 320 GS-B.L Jenbaher» электрической мощностью 1 МВт и тепловой мощностью 1,08 МВт (0,945 Гкал/ч). Тепловая и электрическая энергия будут вырабатываться путем сжигания биогаза в двигателе внутреннего сгорания когенерационной установки, биогаз будет производиться путем переработки навоза КРС анаэробным методом. Вырабатываемая электроэнергия будет передаваться в электросеть, тепловая энергия частично будет использоваться для технологических нужд биогазового комплекса и остатки передаваться ОАО «Парохонское» для дальнейшего использования на сушильных линиях. Запуск биогазовой установки в зимний период планируется осуществлять от мобильного теплового генератора мощностью 600 кВт, работающего на дизельном топливе. Время работы генератора биогазовой установки принято 8 200 часов в год. Планируемая годовая выработка электроэнергии – 7,992 миллиона кВт/ч, тепловой энергии – 7,574 тысячи Гкал. Годовой объем экономии топливно-энергетических ресурсов – 1,149 тысячи тонн условного топлива, объем замещения импортируемого топлива – 2,418 тысячи тонн условного топлива. Простой срок окупаемости объекта – 6,51 года».

Сейчас здесь завершаются пуско-наладочные работы.

…Сам по себе Парохонск выглядит, несмотря на многочисленные новостройки, уютным, спокойным, я бы даже сказал, патриархальным городком, в чем-то похожим на прежние местечки. А вот в окрестностях, чуть ли не сразу за околицей, разворачивается настоящий урбанистический пейзаж с циклопическими колоннами комбикормового цеха, с башнями зернотока, со строгими прямо-угольниками животноводческих комплексов. И вот теперь к ним добавились два огромных купола зеленого цвета, под которыми расположились реакторы биогазового комплекса. Рядом – выкрашенная серебрянкой генераторная. Территория комплекса огорожена, посторонние здесь – гости не особо желанные, а в аппаратную вообще никого не допускают. И то сказать: все процессы, происходящие под куполами, компьютеризированы, оборудование установлено самое сложное, а потому любопытным здесь и в самом деле делать нечего.

Если схематично, то весь цикл выглядит так: на территории оборудованы два навозохранилища, с которых, собственно, все и начинается. В первом из них находится привезенная с ферм органика. Навоз бульдозером загружают в приемник, а дальше за него принимаются турбинные измельчители, которые приводят массу в нужное состояние. Потом в реакторах начинается стадия брожения, в результате которого выделяется метан, тот самый газ, который и поступает через генератор в двигатель внутреннего сгорания, вырабатывающий электроэнергию. Как автомобиль на газу. И как только выделение метана заканчивается, автоматически подается очередная партия навоза. Такой получается круглосуточный цикл.

Теперь о втором навозо-хранилище. Так его можно на-звать чисто условно, потому как туда поступает уже пропущенная через биоустановку органика, точнее сказать, ее субстрат. И вот он, этот самый продукт переработки, не менее важен для «Парохонского», чем электричество и тепло. Дело в том, что это просто идеальный подстилочный материал. Для хозяйства, где сейчас имеется около 25 тысяч голов крупного рогатого скота, тема более чем актуальная. Как, впрочем, и для животноводчес-ких сельхозпредприятий. Вот спросите у любого сельского руководителя, и он вам скажет, как остро стоит вопрос подстила на фермах и на комплексах. В «Парохонском» же ежегодно на подстил уходит более 15 тысяч тонн соломы. Хватает? В обрез. Зато теперь можно будет получать еще 30 тысяч тонн уже готового подстила, который, кроме всего, выгодно отличается от привезенной с поля соломы: субстрат очищен от обрывков пленки, сеток, ниток. После сепарирования в биогазовой установке он оказывается защищенным и от разносчиков всевозможных заболеваний. И еще: субстрат можно использовать в качестве подстила и вторично, после соответствующей обработки, конечно.

Короче говоря, от биогазовой установки пока сплошные плюсы. Можно, конечно, спросить: а как же с органикой для полей? И на этот вопрос готов ответ: на поля будет вывозиться органика жидкая, да и твердая не вся пройдет через биогазовую установку, хватит ее и для полей. Другое дело, что при заключении договора о сотрудничестве фирмачи поставили следующее условие: использовать в качестве сырья исключительно навоз крупного рогатого скота. Пока так и будет, но парохонцы уже наладили контакты с Россией, где им берутся построить две сушилки с удлиненным барабаном: с 6 метров он удлинится до 22-х. А это позволит использовать, кроме навоза, и зеленую массу – сорняки, обрезки кукурузы и так далее.

…Когда-то известный в районе животновод Кононович Николай Николаевич, долгие годы работавший в «Парохонском» главным зоотехником, так определил формулу ухода за скотом:

– Для получения хороших надоев необходимы три «к» – корма, кадры и комфорт.

Этого принципа Николай Николаевич, занимающий сейчас должность заместителя главного зоотехника, придерживается и сейчас: будет корове тепло и сухо, будет у нее правильный режим питания – будет и молоко класса «экстра». Для чего, собственно, и вырос биогазовый комплекс на полтора километра севернее Селища.

Юрий Сергеев.