Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 декабря 2018 года)

И кстати о строительстве: за 11 месяцев 2018 года почти 40% жилья в Беларуси построено для очередников. Но при этом есть очень сильное отставание от графика по вводу жилья . Так что подрядчики будут стараться успеть достроить зависшие объекты до Нового года.

Что же касается прогнозов на следующий год, то мы поговорили с экспертами и выяснили , стоит ли бежать покупать квартиру до 1 января и что будет с ценами на минской «вторичке» дальше.

Строительство

Стало известно за сколько будут продавать новый участок в Минске под строительство многоквартирного дома. А в это время ЖК «Аркадия» уже передали УКСу. Чиновники рассказали, когда продолжится стройка и, как ходят слухи, не всех владельцев облигаций Тамбаза это устраивает. Еще одной городской точкой недовольства людей стал квартал возле Ботанического сада. Жители квартала считают , что проект «Минскградо» не продуман.

Администрация Ленинского района Минска рассказала о планах строительства на К.Маркса. Пообещали, что «мнение людей будет учтено».

Земля

По итогам года посмотрели, как продавались участки с «недостроями», которые отбирали у собственников. Оказалось, что с амый дорогой в Минском районе продан за 101 тысячу рублей.

Тем временем новые наделы выставлены на торги 18 января. Мы посмотрели самые дешевые . А пока мы по этим участкам ездили, появилась информация, что президент подписал Указ №488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)». Он регламентирует, как собственники недвижимости будут платить за подключение к сетям .

Аренда

Новый год — праздник волшебства и неожиданных сюрпризов. Многие белорусы предпочитают встречать первый день наступающего года в кругу друзей, и лучшее место для этого — квартира в аренду. Мы подобрали для вас квартиры с самым шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов Минска . Эти варианты стоит рассмотреть.



