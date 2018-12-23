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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 декабря 2018 года)

24.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Тенденции

Пока индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% до 1323 $/м2, Александр Лукашенко дал властям столицы советы по развитию города. Особенно досталось застройщикам за высотки (что странно, потому как недавно на одну из таких строек глава государства дал личное согласие) и переделки изначальных проектов во время стройки. Последнее он строго запретил делать.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 декабря 2018 года)

И кстати о строительстве: за 11 месяцев 2018 года почти 40% жилья в Беларуси построено для очередников. Но при этом есть очень сильное отставание от графика по вводу жилья. Так что подрядчики будут стараться успеть достроить зависшие объекты до Нового года.

Что же касается прогнозов на следующий год, то мы поговорили с экспертами и выяснили, стоит ли бежать покупать квартиру до 1 января и что будет с ценами на минской «вторичке» дальше.

Строительство

Стало известно за сколько будут продавать новый участок в Минске под строительство многоквартирного дома. А в это время ЖК «Аркадия» уже передали УКСу. Чиновники рассказали, когда продолжится стройка и, как ходят слухи, не всех владельцев облигаций Тамбаза это устраивает. Еще одной городской точкой недовольства людей стал квартал возле Ботанического сада. Жители квартала считают, что проект «Минскградо» не продуман.

Администрация Ленинского района Минска рассказала о планах строительства на К.Маркса. Пообещали, что «мнение людей будет учтено».

Земля

По итогам года посмотрели, как продавались участки с «недостроями», которые отбирали у собственников. Оказалось, что самый дорогой в Минском районе продан за 101 тысячу рублей.

Тем временем новые наделы выставлены на торги 18 января. Мы посмотрели самые дешевые. А пока мы по этим участкам ездили, появилась информация, что президент подписал Указ №488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)». Он регламентирует, как собственники недвижимости будут платить за подключение к сетям.

Аренда

Новый год — праздник волшебства и неожиданных сюрпризов. Многие белорусы предпочитают встречать первый день наступающего года в кругу друзей, и лучшее место для этого — квартира в аренду. Мы подобрали для вас квартиры с самым шикарным видом и в пешей доступности от крутых баров и ресторанов Минска. Эти варианты стоит рассмотреть.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 декабря 2018 года)

Коммерческая недвижимость

В Пуховичах выставили на торги участок под магазин за 69 рублей -- по цене электрочайника:) А в Минске таких веселых новостей нет. Зато автовокзал «Восточный» передумали переделывать в городской выставочный центр. Хотя мог бы объект пользоваться спросом. Бизнесу постоянно нужны помещения. Вот на аукционе за помещение на ул. Воронянского боролись 16 покупателей и цена выросла в 19 раз.

Благо, наконец, занялись ТЦ «Столица», который в последнее время потерял привлекательность и среди покупателей, и среди продавцов. Его хотят переформатировать. Цены, возможно, снизятся. Уже и тусовочная улица Зыбицкая подстраивается под другой формат. Теперь там будет офис крупной IT-компании.

А вот знаменитый Экс-Hyatt все не может найти покупателя. Как сохранить долгострой-гигант от разрушений, выясняла наша корреспондент. Зато стало официально известно, что и когда построят на месте снесенного «БелЭкспо» на берегу Свислочи.

Риэлтерский бизнес

В Минске прошёл специальный семинар, полностью посвящённый теме партнёрства между риэлтерскими агентствами. Во время обсуждений многие сошлись на том, что нормальной работе этой схемы мешает жадность и негибкость агентов и риэлтеров.

Но далеко не все в риэлтерской среде так консервативны. Вот, например, риэлтер-блогер из Минска находит и публикует «трэш» из базы: развлекает клиентов и коллег, а заодно намекает, как лучше не снимать свою квартиру для объявления.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 декабря 2018 года)

Но бывает, хотя и редко, что в риэлтерской деятельности не до смеха. Вот мы узнали о страховых случаях, когда белорусам приходилось судиться с агентствами недвижимости.

ЖКХ

В Беларуси установлены новые тарифы для населения на жилищно-коммунальные услуги на 2019 год. Кроме того, с 1 января все-таки изменятся тарифы на электричество -- дифференциации не будет.

И кстати, Минфин утверждает, что после вот этого повышения тарифов белорусы будут оплачивать 100% коммуналку. Правда, кроме отопления. Его еще подтянут в середине года.

Деньги

Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 10% годовых и в очередной раз прорекламировал лизинг жилья. Регулятор утверждает: еще никто не пожалел, что воспользовался этим инструментом. Одновременно Нацбанк просит коммерческие банки обратить дополнительное внимание на поручение Александра Лукашенко «по стимулированию участия широкого круга банков в кредитовании граждан для строительства жилья» с господдержкой.

В Минске утвердили инвестиционную программу на 2019 год: треть средств пойдет на ЖКУ и жилищное строительство. А еще в столице для отдельных категорий граждан будут снижены имущественные налоги.

Жильё

Эксперт говорит, что цены на дома упали ниже себестоимости строительства и продать их завтра дороже, чем сегодня, не получится. Вот и хозяин элитного коттеджа, который согласился на экспертизу своего дома, тоже не может найти покупателей.

Если же вам хочется лучше квартиру в Минске, то вот подборка самых дешевых. Для сравнения: за те же цены в Гомеле можно купить более ликвидные квартиры.

Офтоп

Побывали на знаменитой фабрике «Молодечномебель» и узнали, как она пытается выжить на рынке, когда «конкуренты тянут сырьё из Украины без всяких документов».

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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