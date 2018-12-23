|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 декабря 2018 года)
24.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тенденции
Пока индекс цен на квартиры в Минске
И кстати о строительстве: за 11 месяцев 2018 года почти 40% жилья в Беларуси построено для очередников. Но при этом есть очень
Что же касается прогнозов на следующий год, то
Строительство
Администрация Ленинского района Минска
Земля
По итогам года посмотрели, как продавались участки с «недостроями», которые отбирали у собственников. Оказалось, что с
Тем временем новые наделы выставлены на торги 18 января. Мы посмотрели
Аренда
Новый год — праздник волшебства и неожиданных сюрпризов. Многие белорусы предпочитают встречать первый день наступающего года в кругу друзей, и лучшее место для этого — квартира в аренду. Мы подобрали для вас квартиры
Коммерческая недвижимость
В Пуховичах
Благо, наконец, занялись ТЦ «Столица», который в последнее время потерял привлекательность и среди покупателей, и среди продавцов. Его хотят
А вот знаменитый Экс-Hyatt все не может найти покупателя. Как сохранить долгострой-гигант от разрушений,
Риэлтерский бизнес
В Минске
Но далеко не все в риэлтерской среде так консервативны. Вот, например, риэлтер-блогер из Минска
Но бывает, хотя и редко, что в риэлтерской деятельности не до смеха. Вот мы узнали о страховых случаях, когда белорусам
ЖКХ
В Беларуси
И кстати, Минфин
Деньги
Нацбанк
В Минске
Жильё
Эксперт говорит, что
Если же вам хочется лучше квартиру в Минске, то вот
Офтоп
Побывали на знаменитой фабрике «Молодечномебель» и
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Рабочая суббота сбила нам все планы:) Новости валились просто лавиной. Поэтому на этот раз мы подводим итоги информационной недели чуть позже.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)