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«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

24.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Happy-хостел: ул. Мозырская, 37а

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

— Максимальная вместимость хостела 50 человек, — рассказала администратор Happy-хостел Елена. — Вот только недавно выехала группа из 40 человек — молодежная хоккейная команда и их родители. Такие группы к нам приезжают довольно часто, потому что за достаточно недорогую плату мы предоставляем по-домашнему уютные номера, парковочные места и даже зал для проведения совещаний. Кроме того, у нас заключены договоры со столовой, и при желании приезжающих мы можем заказывать им заранее еду на любое время дня. В установленное время еще теплый завтрак или обед привозят в отдельных контейнерах для каждого.

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

— Кроме белорусов, были гости из Иордании, Англии и Канады. Для наших гостей мы предоставляем вид на жительство. При этом для их удобства все данные о проживании и временной прописке того или иного человека мы сами подаем в миграционную службу. В том числе мы помогаем иностранцам получать визу, высылая подтверждение о забронированных местах в нашем хостеле.

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

— На Новый год еще есть несколько свободных мест, но уже в ближайшее время, я уверена, их забронируют. В январе к нам снова приезжают спортивные группы, которые бронируют не менее 30 мест.

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

Всего в хостеле 7 номеров от 15 до 22 рублей. Цена зависит от того, сколько койко-мест находится в комнате. Если 13, то этот номер будет стоить 15 рублей; если в комнате 4-6 человек, то его стоимость — 22 рубля. Есть отдельный трехместный номер, который весь стоит 50 рублей.

— Чаще всего его заказывают семейные пары, путешествующие с ребенком, — пояснила Елена. — Но мы всегда готовы идти навстречу нашим постояльцам. Бывают разные жизненные ситуации. Бывает так, что человек живет у нас по полгода и больше — мы готовы рассмотреть программу лояльности. К нам часто приезжают строители и временные работники, которым выгодно жить в хостеле, где не надо думать ни о чистом постельном белье, ни о том, где взять чай и подсолнечное масло. Здесь всегда будет чисто, аккуратно и уютно. Кроме того, для работников вахтового метода мы сдаем номера по 10 рублей в сутки. Наши постояльцы это ценят и приезжают к нам затем снова.

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

Хостел Viva: ул. Жуковского, 4

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

— В нашем, как и в других хостелах, основной наплыв гостей летом — с мая по октябрь. Думаю, это в первую очередь связано с тем, что летом в Беларуси действительно очень красиво и тепло. Осенью и зимой происходит спад заполняемости хостела, — пояснила администратор хостела Viva Ксения. — Этим летом в наш хостел приезжало очень много фанатов различных команд Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. По фан-айди туристы, приезжающие в Россию из различных стран, могли без визы посетить и Беларусь, чем многие и воспользовались.

Удобное расположение нашего хостела в пешей доступности от железнодорожного и автовокзала обеспечивает стабильный поток постояльцев. К нам приезжают гости из самых разных стран. Например, буквально пару месяцев назад у нас останавливался неприметный на первый взгляд турист из Канады. Как выяснилось позже, этот человек пешком обошел все страны мира. В 1993 году он с одним только рюкзаком ушел из дома и вернулся только через 20 лет.

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

В сезон номера стоят от 16 рублей (10-местный номер). Пятиместный номер стоит от 20 до 23 рублей в сутки, самый маленький четырехместный номер стоит от 23 до 26 рублей в сутки. Помимо спального места в хостеле Viva есть бесплатный чай, кофе, Wi-Fi, полотенце.

Чаще всего туристы арендуют места на 1-5 дней, но были случаи, когда постояльцы жили здесь несколько месяцев. Для постоянных клиентов владельцы хостела готовы предоставить различные программы лояльности. Сейчас в хостеле проживают 8 постояльцев, максимальная вместимость — 23 человека.

Что касается новогодних праздников, то непосредственно на 31 декабря места еще есть, но вот с 1 января по 3-е уже все места забронированы.

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

— Один из плюсов этого хостела, на мой взгляд, — его малогабаритность, — рассказала Ксения. — Я сама путешественница, и могу по личному опыту сказать, что отсутствие утренних очередей в ванную комнату — это неоспоримый плюс. Кроме того, максимальная вместимость в 23 человека предоставляет гостям больше возможностей со всеми раззнакомиться и пообщаться. Особенно часто гости собираются в холле у телевизора.

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

Хостелы «Тринити», «Чайна-таун», «Риверсайд»: ул. Старовиленская, 12

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

— Хостел в моем понимании, это не просто место, где можно переночевать. Это еще и опыт, — рассказала директор хостела «Тринити» Ксения Курусь. — Человек приезжает окунуться в атмосферу страны, пообщаться и с местным населением, и с другими туристами. В нашем хостеле особенная локация и клиентоориентированность привлекает гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы, в свою очередь, стараемся оправдать все ожидания и сделать даже больше. Например, мы разработали собственную карту Минска, где отметили самые интересные и тусовочные места, которые стоит посетить. Кроме того, мы организовываем экскурсионные программы как по всей Беларуси, так и по Минску. Есть, например, театрализованные экскурсии в Несвиж, где, помимо прочего, гостей накормят вкусным обедом традиционной кухни. Один из наших интересных проектов — прогулка по самым крутым барам и пабам столицы, где нашим гостям наливают вкусные шоты и напитки на их выбор. А каждый четверг мы делаем бесплатный ужин для проживающих в хостеле, во время которого все общаются, знакомятся, обмениваются контактами.

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

— У нас представлены 3 локации: «Тринити», «Чайна-таун» и «Риверсайд». Каждая локация отличается по дизайну и по размерам комнат. Самое дешевое спальное место — это восьмиместный номер, ночевка в котором в несезон обойдется примерно в 14 рублей. Самый дорогой — это трехместный номер с балконом. В несезон он стоит около 50 рублей, а в праздники — около 80 рублей. В несезон мы можем предоставить номер максимум на месяц, но чаще всего хостел предусмотрен на 2-4 дня. Здесь нужно учитывать, что душа и туалета в номерах нет.

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

— За 7 лет работы наш хостел посетили гости из 152 стран, — продолжила Ксения. — Сейчас путешествия в тренде, люди очень много ездят, в том числе и по Беларуси. Нас посещают очень много ребят из Бразилии, Америки, Германии и Канады, приезжают туристы из Австралии, Индонезии, Южной Африки и Индии. Приезжал парень, который содержит хостел на острове Маврикий. Со всеми гостями мы общаемся на английском языке, иногда на испанском и итальянском. Но меня искренне удивляет, что, например, ребята из Китая по-русски говорят лучше, чем по-английски.

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

На каждой входной двери наших локаций расположены наклейки-логотипы самых знаменитых хостелов мира. Это те места, которым нам бы хотелось соответствовать. И я думаю, что мы придем к тому, что наши хостелы также попадут в 10-ку лучших хостелов мира.

«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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О хостелах Минска говорят не так часто, как хотелось бы. Оказывается, во многих из них можно не только переночевать, но и полностью организовать свой досуг и очень...
 
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