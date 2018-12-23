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«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы
24.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Happy-хостел: ул. Мозырская, 37а
— Максимальная вместимость хостела 50 человек, — рассказала администратор Happy-хостел Елена. — Вот только недавно выехала группа из 40 человек — молодежная хоккейная команда и их родители. Такие группы к нам приезжают довольно часто, потому что за достаточно недорогую плату мы предоставляем по-домашнему уютные номера, парковочные места и даже зал для проведения совещаний. Кроме того, у нас заключены договоры со столовой, и при желании приезжающих мы можем заказывать им заранее еду на любое время дня. В установленное время еще теплый завтрак или обед привозят в отдельных контейнерах для каждого.
— Кроме белорусов, были гости из Иордании, Англии и Канады. Для наших гостей мы предоставляем вид на жительство. При этом для их удобства все данные о проживании и временной прописке того или иного человека мы сами подаем в миграционную службу. В том числе мы помогаем иностранцам получать визу, высылая подтверждение о забронированных местах в нашем хостеле.
— На Новый год еще есть несколько свободных мест, но уже в ближайшее время, я уверена, их забронируют. В январе к нам снова приезжают спортивные группы, которые бронируют не менее 30 мест.
Всего в хостеле 7 номеров от 15 до 22 рублей. Цена зависит от того, сколько койко-мест находится в комнате. Если 13, то этот номер будет стоить 15 рублей; если в комнате 4-6 человек, то его стоимость — 22 рубля. Есть отдельный трехместный номер, который весь стоит 50 рублей.
— Чаще всего его заказывают семейные пары, путешествующие с ребенком, — пояснила Елена. — Но мы всегда готовы идти навстречу нашим постояльцам. Бывают разные жизненные ситуации. Бывает так, что человек живет у нас по полгода и больше — мы готовы рассмотреть программу лояльности. К нам часто приезжают строители и временные работники, которым выгодно жить в хостеле, где не надо думать ни о чистом постельном белье, ни о том, где взять чай и подсолнечное масло. Здесь всегда будет чисто, аккуратно и уютно. Кроме того, для работников вахтового метода мы сдаем номера по 10 рублей в сутки. Наши постояльцы это ценят и приезжают к нам затем снова.
Хостел Viva: ул. Жуковского, 4
— В нашем, как и в других хостелах, основной наплыв гостей летом — с мая по октябрь. Думаю, это в первую очередь связано с тем, что летом в Беларуси действительно очень красиво и тепло. Осенью и зимой происходит спад заполняемости хостела, — пояснила администратор хостела Viva Ксения. — Этим летом в наш хостел приезжало очень много фанатов различных команд Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. По фан-айди туристы, приезжающие в Россию из различных стран, могли без визы посетить и Беларусь, чем многие и воспользовались.
Удобное расположение нашего хостела в пешей доступности от железнодорожного и автовокзала обеспечивает стабильный поток постояльцев. К нам приезжают гости из самых разных стран. Например, буквально пару месяцев назад у нас останавливался неприметный на первый взгляд турист из Канады. Как выяснилось позже, этот человек пешком обошел все страны мира. В 1993 году он с одним только рюкзаком ушел из дома и вернулся только через 20 лет.
В сезон номера стоят от 16 рублей (10-местный номер). Пятиместный номер стоит от 20 до 23 рублей в сутки, самый маленький четырехместный номер стоит от 23 до 26 рублей в сутки. Помимо спального места в хостеле Viva есть бесплатный чай, кофе, Wi-Fi, полотенце.
Чаще всего туристы арендуют места на 1-5 дней, но были случаи, когда постояльцы жили здесь несколько месяцев. Для постоянных клиентов владельцы хостела готовы предоставить различные программы лояльности. Сейчас в хостеле проживают 8 постояльцев, максимальная вместимость — 23 человека.
Что касается новогодних праздников, то непосредственно на 31 декабря места еще есть, но вот с 1 января по 3-е уже все места забронированы.
— Один из плюсов этого хостела, на мой взгляд, — его малогабаритность, — рассказала Ксения. — Я сама путешественница, и могу по личному опыту сказать, что отсутствие утренних очередей в ванную комнату — это неоспоримый плюс. Кроме того, максимальная вместимость в 23 человека предоставляет гостям больше возможностей со всеми раззнакомиться и пообщаться. Особенно часто гости собираются в холле у телевизора.
Хостелы «Тринити», «Чайна-таун», «Риверсайд»: ул. Старовиленская, 12
— Хостел в моем понимании, это не просто место, где можно переночевать. Это еще и опыт, — рассказала директор хостела «Тринити» Ксения Курусь. — Человек приезжает окунуться в атмосферу страны, пообщаться и с местным населением, и с другими туристами. В нашем хостеле особенная локация и клиентоориентированность привлекает гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы, в свою очередь, стараемся оправдать все ожидания и сделать даже больше. Например, мы разработали собственную карту Минска, где отметили самые интересные и тусовочные места, которые стоит посетить. Кроме того, мы организовываем экскурсионные программы как по всей Беларуси, так и по Минску. Есть, например, театрализованные экскурсии в Несвиж, где, помимо прочего, гостей накормят вкусным обедом традиционной кухни. Один из наших интересных проектов — прогулка по самым крутым барам и пабам столицы, где нашим гостям наливают вкусные шоты и напитки на их выбор. А каждый четверг мы делаем бесплатный ужин для проживающих в хостеле, во время которого все общаются, знакомятся, обмениваются контактами.
— У нас представлены 3 локации: «Тринити», «Чайна-таун» и «Риверсайд». Каждая локация отличается по дизайну и по размерам комнат. Самое дешевое спальное место — это восьмиместный номер, ночевка в котором в несезон обойдется примерно в 14 рублей. Самый дорогой — это трехместный номер с балконом. В несезон он стоит около 50 рублей, а в праздники — около 80 рублей. В несезон мы можем предоставить номер максимум на месяц, но чаще всего хостел предусмотрен на 2-4 дня. Здесь нужно учитывать, что душа и туалета в номерах нет.
— За 7 лет работы наш хостел посетили гости из 152 стран, — продолжила Ксения. — Сейчас путешествия в тренде, люди очень много ездят, в том числе и по Беларуси. Нас посещают очень много ребят из Бразилии, Америки, Германии и Канады, приезжают туристы из Австралии, Индонезии, Южной Африки и Индии. Приезжал парень, который содержит хостел на острове Маврикий. Со всеми гостями мы общаемся на английском языке, иногда на испанском и итальянском. Но меня искренне удивляет, что, например, ребята из Китая по-русски говорят лучше, чем по-английски.
На каждой входной двери наших локаций расположены наклейки-логотипы самых знаменитых хостелов мира. Это те места, которым нам бы хотелось соответствовать. И я думаю, что мы придем к тому, что наши хостелы также попадут в 10-ку лучших хостелов мира.
Фото: Павел Садовский
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