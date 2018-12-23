«От 14 рублей за ночь». Репортаж из трёх абсолютно разных хостелов столицы

Всего в хостеле 7 номеров от 15 до 22 рублей. Цена зависит от того, сколько койко-мест находится в комнате. Если 13, то этот номер будет стоить 15 рублей; если в комнате 4-6 человек, то его стоимость — 22 рубля. Есть отдельный трехместный номер, который весь стоит 50 рублей.

— Чаще всего его заказывают семейные пары, путешествующие с ребенком, — пояснила Елена. — Но мы всегда готовы идти навстречу нашим постояльцам. Бывают разные жизненные ситуации. Бывает так, что человек живет у нас по полгода и больше — мы готовы рассмотреть программу лояльности. К нам часто приезжают строители и временные работники, которым выгодно жить в хостеле, где не надо думать ни о чистом постельном белье, ни о том, где взять чай и подсолнечное масло. Здесь всегда будет чисто, аккуратно и уютно. Кроме того, для работников вахтового метода мы сдаем номера по 10 рублей в сутки. Наши постояльцы это ценят и приезжают к нам затем снова.