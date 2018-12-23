Безработица, мигранты и море. Почём недвижимость в Каталонии и стоит ли туда переезжать

Каталония — это автономия в составе Испании на северо-востоке Пиренейского полуострова. Такая страна в стране с очень гордым и независимым населением. Площадь территории в шесть раз меньше Беларуси, то есть это примерно одна наша область. Однако живёт там только на четверть меньше людей, чем у нас — 7,5 миллиона. Поэтому плотность населения в Каталонии высокая. И эта область вполне могла бы стать отдельным государством.

Вольнолюбивые каталонцы постоянно пытаются отделиться от Испании, но пока что им это ни разу не удалось. 27 октября 2017 года власти автономии провозгласили независимость от Испании и заявили об образовании Каталонской Республики. Но руководству Испании эта идея не понравилась, тем более что их мнения никто не спросил. Начались политические волнения, которые не утихли до сих. Периодически до нас доходят новости о демонстрациях недовольных каталонцев. Правда, в основном это всё происходит лишь в столице региона — Барселоне. А на остальном побережье Средиземного моря об этом напоминают разве что каталонские флаги, которые то тут, то там можно заметить на балконах жилых домов.