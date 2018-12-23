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Безработица, мигранты и море. Почём недвижимость в Каталонии и стоит ли туда переезжать
24.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Очень высокая плотность населения
Каталония — это автономия в составе Испании на северо-востоке Пиренейского полуострова. Такая страна в стране с очень гордым и независимым населением. Площадь территории в шесть раз меньше Беларуси, то есть это примерно одна наша область. Однако живёт там только на четверть меньше людей, чем у нас — 7,5 миллиона. Поэтому плотность населения в Каталонии высокая. И эта область вполне могла бы стать отдельным государством.
Вольнолюбивые каталонцы постоянно пытаются отделиться от Испании, но пока что им это ни разу не удалось. 27 октября 2017 года власти автономии провозгласили независимость от Испании и заявили об образовании Каталонской Республики. Но руководству Испании эта идея не понравилась, тем более что их мнения никто не спросил. Начались политические волнения, которые не утихли до сих. Периодически до нас доходят новости о демонстрациях недовольных каталонцев. Правда, в основном это всё происходит лишь в столице региона — Барселоне. А на остальном побережье Средиземного моря об этом напоминают разве что каталонские флаги, которые то тут, то там можно заметить на балконах жилых домов.
Здесь почти никто не говорит по-английски
В Каталонии два государственных языка — каталанский и испанский. Обучение в школах и университетах, а также всё делопроизводство ведут именно на каталанском. Это самостоятельный язык романской группы, который намного ближе к провансальскому из Южной Франции, чем к испанскому. Поэтому даже те, кто знает испанский, будут чувствовать себя некомфортно в Каталонии.
Но если на-испанском вам смогут ответить везде, то найти человека, который свяжет хотя бы два слова на английском или поймет, что вы от него хотите, почти нереально. Лично мне удалось за две недели путешествия встретить таких лишь дважды. В Барселоне, где туристов, наверное, больше, чем местных жителей, с этим попроще, но проблема всё равно есть.
«На среднюю зарплату сильно не разгуляешься»
Экономика Каталонии очень хорошо развита. Здесь производится чуть ли не четверть ВВП Испании. И занимаются каталонцы не сельским хозяйством, а промышленностью. Хотя больше 60% населения всё-таки заняты в сфере услуг, что связано с большим туристическим потоком. Однако и этот процветающий регион подточил мировой финансовый кризис 2008 года, отголоски которого и сейчас заметны. Результат: рекордный для страны уровень безработицы, ипотечный кризис и политическая нестабильность.
Безработица в Испании до сих пор чуть ли не самая высокая в Европе — она колеблется в пределах 15%-16% трудоспособного населения. А это каждый шестой житель страны. И развитая промышленность Каталонии здесь не сильно помогает. Местный житель Борис, с которым я познакомился во время поездки в курортном местечке Сигур де Калафель, подтвердил, что найти работу сейчас очень трудно. Он русский эмигрант. 12 лет назад женился на испанке и переехал жить в эту страну.
— Из-за большой безработицы, — рассказывает Борис, — наниматели берут работников только во временный найм. Так надо меньше налогов платить. Постоянную работу получить практически невозможно.
Он сам сейчас работает в местном супермаркете. Разделывает рыбу. Для этого он прошёл специальное обучение. Хотя в России работал экономистом на заводе в Омске. Его взяли на работу за то, что знает несколько языков (испанский, английский, русский), ведь здесь с туристами приходится общаться постоянно.
Средняя зарплата, по словам Бориса, в этой местности примерно 1500 евро. После всех обязательных платежей остаётся где-то 400 — «сильно не разгуляешься».
Немые свидетели кризиса — это незавершённые стройки. Они застыли среди небольших кварталов в ожидании денег или новых хозяев. Кроме того, очень много пустующих домов. В 2007-2008 годах, когда начался финансовый кризис, здесь стали забирать у людей дома за долги по ипотеке. Из-за того, что никто постоянно не следил за этими отобранными домами, начались грабежи. Сейчас всё поспокойней. Но страна и люди до конца не оправились от экономических потрясений.
Стройка двигала экономику, а потом всё исчезло
Подобные проблемы с недвижимостью в Испании появились из-за того, что из немецкой банковской системы после вступления страны в Еврозону (1999 год) потекли дешёвые кредиты. Все радовались строительному буму. С одной стороны, это позволяло всем обзавестись жильём или инвестиционной недвижимостью, а с другой — дало огромное количество рабочих мест с хорошей зарплатой. Рассказывают, что школьники и студенты бросали учёбу, чтобы работать на стройке.
Цены на жильё тогда росли очень быстро. Но когда рынок перенасытился (по некоторым данным, к 2012 году накопилось 2 миллиона свободных квартир и домов), цены, естественно, обвалились. Начались увольнения. Безработица росла. Пика она достигла в 2013 году — 26,3%.
Но если с безработицей власти более или менее справились уже, то с ценами на недвижимость всё плохо. Они постоянно падают. Слишком много было построено в «сытые» годы.
Новая реконкиста
С чем в Испании точно хорошо, так это с безбарьерной средой. Сначала я был удивлён, что там столько людей на колясках на улице. Они просто не боятся выходить и знают, что им не составит труда самим съездить в магазин или погулять, а потом вернуться домой.
Если не обращать внимания на сложности с работой, то жизнь там, конечно, комфортная. Небольшие дома, уютные улицы, рядом море... Хотя копнешь поглубже в социальную сферу — и выяснится, что всё не так просто. По улицам ходит очень много арабов и китайцев. Похоже, что испанцам пора готовиться к новой реконкисте. Если кто не помнит, это освобождение в Средние века Пиренейского полуострова от мавров. Однако сражаться скоро будет некому: пока свободолюбивые испанки топлесс изображают из себя на пляже амазонок, покорные арабки возят в колясках по двое-трое ребятишек.
Жильё компактное, но уютное
Несмотря на то, что Каталония — это родина великого Антонио Гауди, недвижимость на побережье не отличается особо изысканной архитектурой. Всё довольно однообразно — не больше 3-5 этажей, со скромным двориком, где умещается только столик да пара стульев, или без него вообще. Всё очень компактно и зажато. В этом есть свой шарм, но для тех, кто привык к большему простору, перестроиться будет трудно.
Квартиры, кстати, тоже не отличаются большими метражами. Здесь принято всё пространство использовать максимально — нет огромных коридоров или бесполезных пустых провалов между комнатами. Апартаменты, в которых я останавливался, представляли собой 3-комнатную квартиру с двумя санузлами, кухней и гостиной, которая одновременно была и прихожей. Самая большая комната была максимум 12-13 «квадратов». Остальные ещё меньше. Но какого-то дискомфорта от этого не ощущалось. Хотя, возможно, это из-за того, что вещей здесь было не много. Если перевезти в такую квартиру все свои «пожитки», то было бы тесновато.
Сколько стоит?
Европейцы, как всегда, знают себе цену — продавать дёшево никто не хочет, несмотря на то, что рынок очень сейчас вялый. Хозяин апартаментов, в которых я жил, хочет получить 160 тысяч евро. И никак его не убедить, что это нереально. Он очень хочет продать, но что-то желающие не находятся (продает не первый год). Отсюда вывод, что при большом желании можно хорошо поторговаться. Поэтому цен на жильё не стоит пугаться. Думаю, хозяева будут сговорчивыми. Даже если расположен объект вблизи моря.
В базе
Но это то, что касается очевидных расходов на недвижимость в этой стране. Есть ещё гербовый сбор от 1,5 до 1,8% и стоимость содержания дома: «коммуналка», ремонт. Зато кредиты там дешёвые — от 2,5% годовых на срок до 30 лет.
В любом случае, Испания — это хорошее место для жизни. Здесь тёплое море и приятная погода почти всегда. Зимой, конечно, бывает прохладно, но с нашими морозами не сравнить.
Фото: Realt.by
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