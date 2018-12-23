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«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

24.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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«Минскградо» презентовало проект застройки Чижовки: он затрагивает все микрорайоны. Строить новое жильё планируют в основном вдоль набережной Свислочи. Большую часть частных домов сохраняют и даже предлагают возвести новые. В Чижовке хотят также построить несколько паркингов и разбить новые скверы. Кроме того, авторы проекта поделились своим мнением об урбанизации Минска. Жители Чижовки остались недовольны перспективой сноса усадеб и нехваткой в районе социальной инфраструктуры.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Где находится район?

Чижовку считают одним из худших районов Минска, подразумевая прежде всего слишком пролетарский состав жителей и ужасную экологию как следствие близости к промышленным гигантам. Из-за расположения Чижовку физически и ментально воспринимают чуть ли не как другой город. Кроме того, район не может похвастаться обилием развлечений, а многие объекты социальной инфраструктуры морально устарели.

Несмотря на это, после необходимой реконструкции Чижовка вполне могла бы стать образцовым районом с точки зрения европейских урбанистов. Единый градостроительный план, малоэтажные дома, просторные дворы как насмешка над современными уплотнителями. Относительно однородный состав населения мог бы способствовать развитию местного сообщества.

К тому же, удалённость Чижовки от ключевых общественных пространств Минска компенсируется приличными зелёными зонами, наличием зоопарка, близостью к Свислочи и Чижовскому водохранилищу. Правда, в парке 900-летия Минска вырубили часть деревьев, а бывшую деревню Затишье и вовсе снесли. Но в связи с новым строительством в 2014 году в Чижовку приехали хоккейные болельщики и туристы из разных стран, и район начал осовремениваться.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки
Фото: Феликс Сиваков

Как называется проект?

Помимо бывших деревень Затишье и Корзюки, к Чижовке иногда относят бывшее урочище Красная Слобода. Однако «классическая» Чижовка состоит из 6 микрорайонов. Проектировали их в начале 1960-ых, начали строить – в 1964-м. В 1967 году в состав Минска включили деревню Чижовка: её дома сохранились в 5-м микрорайоне.

Изначально Чижовку спроектировали для жизни 62 тысяч человек, и до недавних пор район оставался практически неизменным по сравнению с окончанием строительства. Впрочем, теперь «Минскградо» предлагает возвести на юге Минске новые объекты.

Полное название проекта – «Градостроительный проект детального планирования в границах улицы Чижевских – граница ландшафтно-рекреационной зоны 130ЛР – улицы Голодеда – улицы Ташкентская – улицы Уборевича – МКАД (внесение изменений)». Проект опубликовали на сайте администрации Заводского района.

Территория проектирования площадью 335 гектар входит в состав зоны 109Жм – согласно регламентам, входящим в комплект Генерального плана Минска, это территория жилой многоквартирной застройки. Проект намерены реализовать в 2 этапа: до 2023 года и после 2023 года.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки
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Чижовка-1: построят многофункциональный комплекс, детский сад переедет

Чижовка-1 – прямоугольник в пределах улицы Ташкентской – улицы Уборевича – улицы Краснослободской – улицы Голодеда. Единственное преобразование, которое запроектировано для этого микрорайона – многофункциональный комплекс, который разместят в здании, принадлежащем ЗАО «Актамир» (улица Краснослободская, дом 5) (№1.10 по ПДП). Детский сад №367 переедет в бывшее здание детского дома.

– Это не идея «Минскградо», а решение управления по образованию Заводского района, – объяснила главный архитектор проектов (ГАП) «Минскградо» Юлия Федюшко. – Мы не выносили из этого здания детский сад, управление по образованию само отказалось от аренды здания.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки
Главный архитектор проектов «Минскградо» Юлия Федюшко

Чижовка-2: 2 многофункциональных комплекса и паркинг

Чижовка-2 – квадрат в границах улицы Голодеда – Ташкентского проезда – улицы Уборевича – проезда Голодеда. На месте пункта приёма стеклотары (улица Уборевича, дом 144д) напротив гастронома «Чижовский двор» планируют возвести многофункциональный комплекс с многоуровневым паркингом на 121 машино-место (№2.39 по ПДП).

На месте снесённого кинотеатра «Дружба» (улица Ташкентская, дом 9) появится ещё один многофункциональный комплекс (№2.23 по ПДП). Чижовский рынок (Ташкентский проезд, дом 5) предлагают реконструировать «с доведением параметров использования до нормативных показателей» (№2.24 по ПДП). Решение о необходимости реконструкции может принять администрация рынка.

Сквер возле бывшего кинотеатра «Дружба» рассчитывают благоустроить (№2.33 по ПДП). На месте открытой автостоянки (улица Уборевича, дом 93) в соответствии с проектом уже работает объект общественного питания (№2.44 по ПДП): «МакДональдс».

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Чижовка-3: снос части усадеб и строительство новых, детская поликлиника и паркинги на месте стоянок и гаражей

Чижовка-3 – прямоугольник, ограниченный улицей Ташкентской – улицей Голодеда – улицей Ауэзова – улицей Уборевича. Почти всю усадебную застройку микрорайона сохранят, обещала архитектор Юлия Федюшко. По её словам, пустующие земельные участки не оформлены надлежащим образом, не имеют отводов земли – на этих территориях рассчитывают возвести новые усадьбы (№3.45 – 3.58 по ПДП). Изымать наделы и распределять их на аукционе под строительство частных домов будет Мингорисполком.

Тем не менее, около 10 усадеб к югу от улицы Копыльской «Минскградо» всё же собирается снести и возвести на их месте жилые многоэтажные дома (№3.39 по ПДП). В зоне риска также несколько частных домов к западу от улицы Клецкой: вместо них на карте Минска может появиться детская поликлиника на 690 мест (№3.40 по ПДП).

– По нашим расчётам, в микрорайоне её очень не хватает, – пояснила Юлия Федюшко. – Это единственное место, где можно разместить поликлинику. Впрочем, это решение должен принять комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

Между улицей Уборевича и МКАД на месте открытых автостоянок и боксовых гаражей проект предусматривает возведение многоуровневых паркингов (№3.41 – 3.44 по ПДП). Напомним, «Минскградо» активно стремится избавиться в Минске от боксовых гаражей: с этим уже столкнулись жители Серебрянки. Снос угрожает и гаражам, расположенным во дворе квартала возле Ботанического сада.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Чижовка-4: частный сектор хотят снести под многоэтажки

Чижовка-4 – микрорайон неправильной формы, который с юга на восток опоясывает улица Уборевича, а с севера и запада ограничивают улица Голодеда и улица Ауэзова. На 1-й Кольцевой улице ещё осталось несколько домиков, здесь уже возводят «свечки» (№4.34 по ПДП), а рядом могут построить объект торгово-бытового назначения (№4.35 по ПДП): магазин или ателье.

– Этот пустующий участок используется неэффективно, – оценила автор проекта Юлия Федюшко.

– Здесь всего лишь 6 соток, что здесь можно разместить? – поразились жители. – У нас магазинов и так как собак нерезаных.

– Здесь может появиться объект повседневного спроса на 50 квадратных метров, для которого не нужна стоянка, – ответила Юлия Федюшко.

Все усадьбы по улице Копыльской «Минскградо» приговаривает к сносу, чтобы построить на этой территории жилые многоэтажные дома (№4.28 – 4.29 по ПДП) и многоуровневый паркинг (№4.28а по ПДП). В бывшее здание детского дома №6 (улица Уборевича, дом 68а) из Чижовки-1 должен переехать детский сад №367 (№4.7 по ПДП). Между улицей Уборевича и МКАД, как и в Чижовке-3, на месте открытой автостоянки запроектированы многоуровневые паркинги (№4.30 – 4.33 по ПДП).

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Чижовка-5: усадьбы сохраняют и построят новые, разобьют сквер

Чижовка-5 – треугольник между улицей Уборевича – улицей Голодеда – улицей Краснослободской. Абсолютно всю усадебную застройку микрорайона оставят нетронутой, заверила разработчик проекта Юлия Федюшко. Более того, в разных местах усадебного массива на пустующих землях, как и в Чижовке-3, выделят 3 участка для строительства новых частных домов.

В зелёной зоне перед жилым домом (улица Голодеда, дом 38) строят магазин «Виталюр» (№5.29 по ПДП). Летом Мингорисполком зарегистрировал сквер Зиновия Колобанова. В сердце частного сектора напротив домов №№16-20 по 3-му Заречному переулку зарезервировали место для ещё одного сквера (№5.30 по ПДП). Жители предложили установить там детскую площадку.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Чижовка-6: новое жильё на месте бывшей деревни

Чижовка-6 – микрорайон ломаной формы в пределах проезда Голодеда – улицы Уборевича – улицы Чижевских – улицы Корзюки. Именно в 6-м микрорайоне происходят самые радикальные перемены во всей Чижовке. Ранее на месте сада возвели гипермаркет ProStore, а совсем недавно вдоль набережной Свислочи снесли бывшую деревню Корзюки.

На месте индивидуальных домиков к югу от улицы Корзюки «Минскградо» собирается построить жилые многоэтажные дома с детским садом на 135 мест и многоуровневым паркингом (№6.26аб по ПДП). В новой застройке могут проложить несколько улиц, их траекторию определяет «Инжпроект».

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

К западу от ProStore в проекте предусмотрели сквер со спортивными площадками. На перекрёстке улицы Чижевских – улицы Михаила Пташука – улицы Виктора Турова – улицы Корзюки рассчитывают возвести объект общественного назначения (№6.25 по ПДП). 3 частных дома определили под снос – они не могут существовать возле транспортной развязки, считает ГАП Юлия Федюшко.

Вокруг костёла Святого Духа и кладбища Лошица проектируют целый набор объектов. Часть территории отдадут под сквер, в котором поставят открытую спортивную площадку с турниками (№6.30 по ПДП) на месте самовольного стадиона. К востоку от ProStore предлагают возвести ветеринарную клинику с гостиницей для животных (№6.27 по ПДП) и многоуровневый паркинг (№6.28 по ПДП), а также обустроить площадку для выгула собак (№6.29 по ПДП). Рядом с кладбищем хотят построить ещё один паркинг (№6.31 по ПДП).

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

– Выбор объектов вокруг костёла и кладбища определён санитарной зоной в 100 метров, – рассказала Юлия Федюшко. – В этой зоне нельзя размещать жилые дома, общественные объекты, зелёные зоны.

В минимальный разрыв от кладбища попадает часть территории школы №135 (проезд Голодеда, дом 7, корпус 2). Мы рассчитали площадь школы, которая приходится на 1 ученика, и определили, что территорию в минимальном разрыве от кладбища мы можем вывести из использования. Школу нормируют не до здания, а до забора территории: ведь дети гуляют и на улице.

Санитарная зона от боксовых гаражей составляет около 50 метров, она накрывает территорию школы. На месте гаражей мы строим паркинг – это единственный тип объектов, который можно возвести рядом с кладбищем.

– Опять паркинг? Может, что-нибудь другое построить? – поинтересовались жители.

– Можно снести гаражи и оставить на их месте пустую площадку. Но так никто не делает, – возразила Юлия Федюшко.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Детские сады: мест хватит всем

После реализации проекта население Чижовки может увеличиться с 53,0 до 55,1 тысячи человек: количество жителей многоэтажных домов возрастёт с 51,7 до 54,1 тысячи человек, а вот число жителей усадеб сократится с 1,3 до 1,0 тысячи человек.

При этом увеличится обеспеченность жителей Чижовки жильём: с 20,6 до 23,0 квадратных метров на человека в многоэтажках и с 27,6 до 30,0 «квадратов» – в частных домах.

– Люди стоят на очереди по улучшению жилищных условий и въезжают в новые квартиры, – прокомментировала разработчик проекта Юлия Федюшко. – Другие люди покупают новые квартиры, съезжаются и разъезжаются. За счёт этого население перераспределяется по Минску. Для усадеб в городе существует норматив: от 6 до 10 соток на человека.

– Чижовка обеспечена детскими садами и школами на 100%, – отметила Юлия Федюшко. – Существующие детские сады были готовы принять проектное население. Тем не менее, мы добавили в проект новый детский сад в Чижовке-6, потому что для будущих жителей новых домов радиус доступности ближайшего детского сада оказался слишком длинный.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

«Молодёжи некуда пойти!»

Слушателей презентации волновало развитие инфраструктуры Чижовки. Вместо одного из обозначенных в проекте паркингов люди предложили построить новую взрослую поликлинику. Также чижовцы интересовались перспективой появления в районе бассейна.

Оказалось, заведения «Чижовка-арены» местные жители не очень котируют. Они предъявили администрации Заводского района претензии по нехватке в Чижовке развлечений и кафе.

– Вы понастроите паркинги, а куда пойти молодёжи в Чижовке? Для них совсем нет мест! – возмущались жители старшего возраста.

– В многофункциональном комплексе на месте «Дружбы» появятся кафе и фитнес-зал, – обратил внимание заместитель главы администрации Заводского района Александр Степанов.

– Культурно-досуговые потребности жителей покрываются за счёт «Чижовка-арены», – полагает градостроитель Юлия Федюшко. – Есть объекты в ProStore, есть кружки в школах.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки
Заместитель главы администрации Заводского района Александр Степанов

Ещё одна проблема, с которой столкнулись жители Чижовки – недостаточная освещённость дворов жилых домов. Чижовцы попросили администрацию Заводского района уточнить нормативный срок эксплуатации 5-этажек и ускорить проведение капитального ремонта.

Как и в других районах Минска, многие посетители презентации, особенно жители частного сектора, остались недовольны недостаточным информированием о проведении общественного обсуждения.

– Мы случайно узнали об этом из интернета! – возмутились люди.

– Извещения не могут дойти в каждый дом, – признались организаторы презентации.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

«Частный сектор – лёгкие Чижовки!»

Большинство жителей частного сектора выступили категорически против сноса: кому-то нравится сам образ жизни в собственном доме, другие устали от неопределённости. К тому же, многие люди опасаются, что чиновники при выселении из частных домов нарушат права их владельцев на компенсации.

– Есть люди, которые хотят жить в своём доме! Зачем уплотнять, когда можно реконструировать? Почему нужно давать людям жильё, лишая его других?

– Вы же по 50 лет не даёте нам обустраивать наши дома, угрожая сносом!

– Мы готовы вкладывать деньги, дайте нам возможность и уверенность, что нас не снесут.

– Почему мы вечно ждём сноса? Мы устали жить на чемоданах!

– Мы люди без прав, у нас одни обязанности!

Другие обитатели усадеб удивились, что УКС не стал продолжать застройку их квартала.

– УКС отказался от участка и сейчас работает на других площадках, – рассказал замглавы района Александр Степанов.

– Вы же хозяева района, наведите порядок!

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Жители домов, которые «Минскградо» обрекло на снос, требовали изменить условия денежной компенсации при изъятии земельного участка.

– Мы за свои деньги благоустроили дома: провели газ, подвели канализацию – почему при сносе нам компенсируют только квадратные метры без учёта инфраструктуры?

– Существует порядок оценки имущества, которую проводит «Белгипрозем», – разъяснил Александр Степанов.

– Давайте изменим порядок! Я всю жизнь там прожила, всю молодость провела в этом доме, все деньги в него вложила. И мне взамен дадут квартиру?

– Почему нам платят только за дом, а землю не учитывают? Если законы вредят людям – надо их корректировать!

Многие жильцы жаловались на неприятный запах, который, вероятно, доносится от расположенных поблизости Чижовки предприятий: в частности, от свалки к югу от МКАД и кожевенного завода в Гатово. Жители домов по улице Копыльской озаботились прекращением действия договора аренды земельного участка.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Транспорт: расширят дороги, построят паркинги и развязку, проведут трамвай

По некоторым улицам Чижовки расширят проезжую часть. На улице Голодеда добавят по 1 полосе в обоих направлениях. Одновременно «Минскградо» надеется, что припаркованные на дорогах автомобили переедут в паркинги. Жители усомнились в этом вследствие высокой цены за машино-место и, как следствие – малой заполняемости паркингов по всему Минску.

– В Чижовке сильно не хватает парковок, – подчеркнула главный архитектор проекта Юлия Федюшко. – Поэтому мы предусмотрели в проекте многоуровневые паркинги закрытого типа.

– Нам и так нечем дышать! – возмутились жители. – Куда ещё столько машин?

– Количество автомобилей в районе оставляем прежним, – парировала Юлия Федюшко. – Мы добавили в проект лишь новые места для хранения авто.

– Люди уже бросают их на зелёных зонах, – сокрушаются жители.

– Поэтому у нас в проекте много паркингов, – подхватила проектировщик. – Согласно нормативам на 1 квартиру должно приходиться 1 машино-место – в противном случае мы не согласуем проект с экспертизой. После реализации проекта обеспеченность жителей района машино-местами должна увеличиться с 25% до 85%. Чтобы достигнуть 100%, паркинги должны быть 9-этажными. Мы заложили в проект 7 паркингов: 2 подземных и 5 наземных.

– Сделайте тогда так, чтобы наши автомобили оттуда не выгоняли! – попросили жители. – Нам обещали, что мы сможем ставить машины на парковке «Чижовка-арены». Но как только там какой-нибудь матч – постоянно всех выгоняют.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Депутат Палаты представителей Валерий Курсевич напомнил про программу «Добрая дорога», разработанную Белорусской ассоциацией экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС) совместно с ГАИ. В программу заложены меры по повышению безопасности дорожного движения: например, карманы на перекрёстках и заужения возле пешеходных переходов.

– Заужения сделали возле школы №124, чтобы водитель лучше видел переходящих дорогу детей. Ни одна человеческая жизнь не стоит ускорения движения транспортного потока.

В будущем на пересечении улицы Ташкентской и МКАД может появиться транспортная развязка, которую собирались возвести ещё к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Пока в развязке необходимости нет, считает «Минскградо». Однако в проект её всё же внесли на перспективу: без скосов и вырубок, в виде прокола и съездов на улицу Уборевича между паркингами. На будущее зарезервировали место под ещё одну полосу МКАД.

– В час пик заторы и пробки существуют по всему городу, – сожалеет Юлия Федюшко.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки
Депутат Палаты представителей Валерий Курсевич

Ещё один приятный сюрприз – трамвай. Жители Серебрянки ждут его с 1970-ых, обитателям Чижовки рельсовый транспорт тоже обещали давно. При расширении улицы Ташкентской подземные переходы построили с расчётом под будущую линию трамвая, который должен пройти по нечётной стороне Ташкентской и связать Чижовку с Серебрянкой (по улице Крупской), а также довозить чижовцев как минимум до станции метро «Автозаводская».

В обсуждаемом проекте трамвай не только доберётся до «Чижовка-арены», но и повернёт на запад по улице Голодеда и пройдёт по улице Корзюки к перспективной застройке на месте бывшей деревни. Разворотное кольцо расположат недалеко от ProStore: пользоваться трамваем смогут и жители соседней Лошицы, уверена Юлия Федюшко. Впрочем, срок появления трамвая в Чижовке – по-прежнему загадка.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Зелёные зоны: деревья высаживает даже депутат парламента

Согласно проекту озеленённость Чижовки уменьшится с 47% до 40%. Правда, обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования в границах проектирования за счёт обустройства новых скверов должна вырасти с 1,0 до 1,7 квадратного метра на человека. Площадь санитарно-защитных зон в районе увеличится с 28,46 до 29,94 гектара.

По информации депутата парламента Валерия Курсевича,  в 2018 году в Заводском районе высадили 3,500 деревьев, 16,429 кустарников, 132,000 цветов. Кроме того, благоустроили 25 гектар газонов и установили 8 декоративных композиций и малых архитектурных форм.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

– Нормативная потребность в озеленённой территории для жилой застройки – 9 квадратных метров на человека, – сообщила специалист «Минскградо» Юлия Федюшко. – Чижовка – район с низкой плотностью жилья и высокой озеленённостью. В шаговой доступности (10-20 минут) расположены Свислочь и парк имени 900-летия Минска.

– Мы постоянно высаживаем новые деревья: в том числе, со школьниками, – добавил Валерий Курсевич. – Возможно, при масштабном строительстве часть деревьев пришлось снести. Но в этом году открыли экологическую тропу. В последние годы Чижовка существенно преобразилась. Я сам с семьёй участвовал по субботам в высадке деревьев. По насаждениям, которые мы высадили за последние 2 года, могу провести лично.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Какие сроки обсуждения проекта? Куда отправлять замечания и предложения?

Проект разместили на сайте администрации Заводского района.

Общественное обсуждение проекта проходит по 12 января 2019 года.

Посмотреть проект вживую можно по 2 января 2019 года в службе «одно окно» администрации Заводского района (улица Жилуновича, дом 17).

Свои замечания и предложения по проекту можно направить по 12 января 2019 года в администрацию Заводского района:

– по обычной почте: 220026, город Минск, улица Жилуновича, дом 17 (с пометкой «Общественное обсуждение»);

– по электронной почте: zav.arhitektor(собачка)minsk.gоv.by (с пометкой «Общественное обсуждение»).

Заказчик проекта — комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома (председатель — Павел Лучинович).

Разработчик проекта — «Минскградо» (главный архитектор проекта — Юлия Федюшко).

Организатор общественного обсуждения — администрация Заводского района. Контактный телефон: 389-26-21, 389-26-18, 389-26-15.

«Зачем столько паркингов? Мы и так задыхаемся». Новый проект «Минскградо» вызвал вопросы у жителей Чижовки

Фото: Александр Малама

 
Теги: Минск
 
 
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«Минскградо» презентовало проект застройки Чижовки: он затрагивает все микрорайоны. Строить новое жильё планируют в основном вдоль набережной Свислочи. Большую...
 
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