Лукашенко: Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра

Россия обещала обещала компенсировать потери от налогового маневра и президент Беларуси хотел бы знать, почему остановились эти переговоры. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 декабря на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией, сообщает пресс-служба главы государства.



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В апреле 2017 года на переговорах в Санкт-Петербурге главы государств договорились решить ряд вопросов в нефтегазовой сфере.

«В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах, и российская должны будут ответить на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году», — рассказал президент Беларуси.

Предстоящие переговоры в Москве глава государства назвал непростыми. В преддверии переговоров он предложил обсудить дальнейшее движение в решении интеграционных вопросов, непреклонно уважая суверенитет двух стран и особенно выбор народов — россиян и белорусов.

Александр Лукашенко отметил, что по газу на предстоящий год цены урегулированы: «Пусть это в два раза дороже, чем в России. Но вот уже три года подряд, включая 2019-й, — мы договорились о ценообразовании».

«Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра (в нефтяной сфере России. — Прим. редакции) мы потеряли почти 4,5 млрд долларов. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на 10,5 млрд долларов», — констатировал Лукашенко.

«И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано: „Мы (Россия. — Прим. редакции) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра“. Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры, — заявил Александр Лукашенко. — Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение».

Глава государства также отметил, что ранее было заявление первого вице-премьера России Антона Силуанова, который вел соответствующие переговоры, что потери Беларуси немалые, и российская сторона была готова компенсировать эти потери за счет бюджета.

«И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?» — сказал президент.

Александр Лукашенко добавил, что вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много, но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 25 декабря посетит с визитом Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием членов правительств двух государств.

Ранее президент Беларуси заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным будет налоговый маневр в нефтяной сфере РФ. Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10,8 млрд долларов .

Напомним, на прошлой неделе переговоры, которые должны были предшествовать встрече глав государств, фактически были сорваны. Сперва вице-премьер РФ Козак не стал обсуждать с белорусским коллегой тему компенсации, затем премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два «интеграционных сценария», в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.