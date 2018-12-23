«Независимый голос очень важен». Итоги года с послом Великобритании Фионной Гибб

Об успехах и неудачах белорусско-британских отношений, давлении на негосударственные медиа, шотландских рождественских традициях, стипендиях для обучения в Великобритании и своей маме — в предновогоднем интервью с Фионной Гибб.



Фото: Евгения Налецкая для TUT.BY

«Утром на Рождество открываем подарки, готовим яйца с лососем и пьем шампанское»

— Фионна, я случайно узнала, что ваша мама приехала в Минск на Рождество.

— Все верно. Она живет в Глазго, но ей очень нравится Беларусь, приезжает сюда уже в четвертый раз, даже, наверное, в пятый.

— А как вы собираетесь отмечать Рождество?

— Друзья пригласили нас с мамой в гости на ужин 24 декабря. А 25 планируем остаться дома, пообедать, посмотреть телевизор. Каждый год в этот день в 15.00 по британскому времени королева произносит речь.

— Как празднуют рождество в Шотландии?

— Вечером 24 декабря в церкви проходит служба. Наша семья, к примеру, туда не ходит. Но есть семьи, которые никогда не посещают церковь, но на Рождество туда идут. Это традиция. Утром 25 декабря мы открываем подарки, потом у нас семейный обед, играем в "Монополию", к примеру, или в шарады. На завтрак готовим яйца с лососем, пьем шампанское.

— А что подарите маме?

— Подарю турецкий ковер ручной работы. Когда я была в Стамбуле с рабочим визитом, нашла несколько часов и заглянула на рынок. Это основной подарок. Еще куплю шоколад и бижутерию.



Снимок предоставлен Фионной Гибб

— Планируете съездить куда-нибудь?

— В этот раз нет. Но мы с мамой уже путешествовали по Беларуси: Гомель, Мозырь, Туров, Гродно, Брестская крепость, Березинский заповедник, Беловежская Пуща, Мир, Несвиж.

— Я знаю, что вы любите путешествовать. Что в планах на следующий год?

— Налибоки, планирую поездку на апрель. Говорят, в эту пору очень хороший шанс увидеть животных. Мы, кстати, видели волков, когда были там в последний раз. Ну и на Браславские озера хотелось бы. Я уже три года в Беларуси, а там еще не была.

«Это был первый визит главы белорусского МИД в Британию за 25 лет»

— Фионна, а можете назвать имена людей, которые впечатлили вас в этом году?

— Таких было много. К примеру, директор общественной организации «Ахова птушак бацькаўшчыны» Александр Винчевский и его жена Мария. Когда приезжали подруги из Шотландии, мы думали куда-нибудь с ними съездить. Я не хотела ехать в Мир или Несвиж. Я люблю эти места, но бывала там уже раз 12. Так вот, Александр и Мария показали нам болото Ельня. Александр вообще умеет вдохновлять, очень увлечен своим делом. Ирина Альховка из общественного объединения «Гендерные перспективы». Эти люди работают в негосударственных организациях и инициативах, а это достаточно непросто.





— А из государственных?

— Такие есть. Но я не буду называть имена, потому что не знаю, хотят ли они этого. Есть женщины в МИДе и в МВД, которых я очень ценю. Ну Анна Канопацкая, конечно. У нее всегда много идей, очень энергичный человек. Очень ценю Татьяну Короткевич. Хочу отметить министра финансов Максима Ермоловича. Мы часто встречались, когда он был еще замминистра. Это очень трудолюбивый человек.

— Какие события года стали позитивными для белорусско-британских отношений?

— Отношения развиваются, но очень медленно. Выделю визит министра иностранных дел Владимира Макея в Лондон. Он встретился с бывшим главой МИД, а также с теперешним замминистра Аланом Дунканом. Это был первый визит главы белорусского МИД в Британию за 25 лет. Помимо этого, шесть британских парламентариев посетили Беларусь в мае. Специальный представитель Великобритании по вопросам Холокоста Лорд Пиклз тоже приезжал в Минск в этом году. Да, отношения довольно скромные. Беларусь не главная страна для внешней политики Британии. Не могу сказать, что торговые или политические отношения процветают, но тот факт, что все эти визиты были, уже важен. Что касается культуры, то не могу не вспомнить о Большом британском фестивале в Верхнем городе. Это был огромный успех. Да, теперь в посольстве работает атташе по вопросам обороны, который официально представляет Министерство обороны Великобритании, что важно в развитии отношений с белорусскими коллегами.

Еще кое-что случилось на прошлой неделе, но еще не было анонсировано, поэтому пока не могу об этом говорить. Но, надеюсь, это будет способствовать улучшению торговых отношений между странами.





— Мне еще вспоминается успешная стипендиальная программа Chevening. Ее выпускники становятся заметными в стране.

— Да, и это не только Chevening. Еще есть John Smith Trust Fellowship и Future Leaders. Всего на эти программы отбирают 13−14 человек каждый год. Из выпускников можно отметить, к примеру, Александра Заборовского, который сейчас работает в Вашингтоне в Международном валютном фонде. Он окончил Future Leaders. Корреспондент «Настоящего времени» Сергей Харитонов был стипендиатом Chevening. Надеюсь, в будущем мы найдем средства, чтобы расширить квоты на стипендии.

«Думаю, люди должны гордиться такими медиа, как TUT.BY, Belapan»

— А какие из проектов, которые посольство поддерживает в Беларуси, вы считаете успешными?

— Мы продолжаем поддерживать программу против смертной казни, работаем вместе с господином Наумовичем (председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. — TUT.BY). Мы посетили Могилев и Гомель, Витебск, встретились с представителями местных властей, студентами, юристами. Нельзя назвать эту программу успешной, так как мораторий на смертную казнь еще не ввели, но мы продолжаем работать.





Проекты, направленные на поддержку негосударственных медиа, думаю, можно назвать успешными. К примеру, сотрудничество с правозащитной организацией по предотвращению использования языка вражды Article 19. В рамках проекта с Thomson Reuters редакция БелаПАН ездила в Лондон. Была успешная программа Thomson Foundation, благодаря которой белорусские негосударственные и государственные региональные медиа познакомились с современными мировыми трендами видеожурналистики. При поддержке посольства Великобритании в Пресс-клубе стартовал первый белорусский медиаакселератор LaunchME. По его завершении надо определить, есть ли возможность для продолжения, как можно его улучшить, чтобы он стал еще эффективнее.

— Фионна, что вы хотите пожелать читателям TUT.BY?

— Негосударственные медиа сейчас под атакой в Беларуси. Дорогие читатели, поддерживайте TUT.BY и другие издания. Независимый голос очень важен. Речь — о действиях властей, которые ограничивают свободу негосударственных журналистов. Это неправильно. Думаю, люди должны гордиться такими медиа, как TUT.BY, Belapan, которые находятся под давлением.