Путин подтвердил встречу в Москве с Лукашенко 25 декабря

25 декабря президент России Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом.



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«В ходе переговоров лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве», — сообщается на сайте российского президента.

Переговоры на высшем уровне пройдут с участием членов правительств двух государств.

24 декабря Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам сотрудничества с Россией . Предстоящие переговоры в Москве глава государства назвал непростыми . В преддверии переговоров он предложил обсудить дальнейшее движение в решении интеграционных вопросов, непреклонно уважая суверенитет двух стран и особенно выбор народов — россиян и белорусов.

Ранее президент Беларуси заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным будет налоговый маневр в нефтяной сфере РФ. Минск предлагает Москве компенсировать потери в связи с проведением в РФ налогового маневра, который приведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ. Беларусь оценивает свои потери в 2019 году на уровне 383 млн долларов при цене барреля нефти 70 долларов за баррель. В течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10,8 млрд долларов .

Напомним, на прошлой неделе переговоры, которые должны были предшествовать встрече глав государств, фактически были сорваны. Сперва вице-премьер РФ Козак не стал обсуждать с белорусским коллегой тему компенсации, затем премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два «интеграционных сценария», в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.

«И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано: „Мы (Россия. — Прим. редакции) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра“. Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры, — заявил 24 декабря Александр Лукашенко. — Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение».

Глава государства также отметил, что ранее было заявление первого вице-премьера России Антона Силуанова, который вел соответствующие переговоры, что потери Беларуси немалые, и российская сторона была готова компенсировать эти потери за счет бюджета.

«И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?» — сказал президент.

Александр Лукашенко добавил, что вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много, но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию.