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Цена на нефть марки Brent рухнула на более чем 5% за день

24.12.2018 21:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $ 51 за баррель, впервые с 31 августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 21.25 по минскому времени стоимость мартовских фьючерсов на Brent снижалась до отметки $ 50,72 за баррель.

Последний раз нефть Brent падала ниже отметки в $ 51 31 августа. Тогда она достигла показателя в $ 50,56.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5,7%, до $ 42,97 за баррель.

 
 
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Снижение составило более 5%. В последний раз Brent торговалась на таком уровне в августе 2017 года.
 
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