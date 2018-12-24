Цена на нефть марки Brent рухнула на более чем 5% за день

Цена на нефть марки Brent упала ниже $ 51 за баррель, впервые с 31 августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 21.25 по минскому времени стоимость мартовских фьючерсов на Brent снижалась до отметки $ 50,72 за баррель.

Последний раз нефть Brent падала ниже отметки в $ 51 31 августа. Тогда она достигла показателя в $ 50,56.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5,7%, до $ 42,97 за баррель.