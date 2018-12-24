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СМИ о переговорах Лукашенко и Путина: У Москвы серьезные планы продвинуться по союзному договору

25.12.2018 09:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Переговоры между Минском и Москвой 25 декабря ожидаются жесткими. Несмотря на «иждивенческую позицию» Минска, Москва намерена увязывать помощь республике с выполнением интеграционных договоренностей. Об этом со ссылкой на собеседников в российском правительстве сообщает «Коммерсантъ».

Как указывает издание, речи о суверенитете в Минске начали звучать громче после того как Москва стала настаивать на исполнении союзного договора.

«Лукашенко хочет подходить к союзному договору выборочно. И по сути, продолжать иждивенческую модель поведения, не неся никаких социальных и политических издержек, которые при более глубокой интеграции объективно неизбежны», — заявил «Ъ» высокопоставленный собеседник в правительстве России.

Союзный договор, напомним, среди прочего предусматривает создание единого эмиссионного центра, общей таможенной службы, суда, счетной палаты.

У Москвы, как пишет издание, «есть планы продвинуться по союзному договору, и планы серьезные». Начинать намерены с инвентаризации того, какие из договоренностей были выполнены, а какие нет.

Что же касается налогового маневра, то как заявили накануне в российском правительстве, «никаких договоренностей о выплате компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли РФ никогда не было».

По словам российского чиновника, близкого к переговорам, у сторон в этом вопросе даже терминологические разногласия: «Мы это компенсацией называть не собираемся. Если и будет что-то (предоставлено Беларуси. — „Ъ“), то в рамках поддержки в условиях непростой ситуации».

После встречи первых лиц станет ясно, насколько жестко РФ намерена обуславливать предоставление Беларуси льгот по нефти и газу ускорением интеграции двух стран, резюмирует издание.

Александр Лукашенко 25 декабря посетит с визитом Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным с участием членов правительств двух государств.

Как ранее заявлял белорусский президент, главным вопросом на его предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным станет налоговый маневр.

«Что касается цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра (в нефтяной сфере России. — Прим. редакции) мы потеряли почти 4,5 млрд долларов. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на 10,5 млрд долларов», — констатировал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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«Лукашенко хочет подходить к союзному договору выборочно. И по сути, продолжать иждивенческую модель поведения, не неся никаких социальных и политических...
 
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