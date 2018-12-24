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В правительстве России назвали условия возмещения Беларуси потерь от налогового маневра

25.12.2018 11:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россия готова предоставить белорусским нефтеперерабатывающим заводам субсидию только в случае выполнения взятых обязательств в рамках Союзного государства и более полной интеграции экономик двух стран. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

«Налоговый маневр — наше внутренние дело, если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равновыгодно. Давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников — пускай и наши таможенники там работают, наладим обмен данными», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что в последнее время доверие между странами потеряно: «Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары, сигареты, наши рынки заполняют».

По словам Силуанова, белорусская сторона просит Россию субсидировать их НПЗ в размере 2 млрд долларов в год, но Россия пока не готова на такие траты, в том числе из-за большого количества собственных проектов внутри страны, необходимости реализовывать национальные проекты.

«Это огромные деньги, такая стоимость интеграции, но, конечно же, мы готовы платить, но хотели бы видеть встречные шаги, мы должны понимать, за что мы должны такую субсидию давать нашему партнеру, лучшему соседу, очень близкому. В условиях наших потребностей, нацпроектов, ограничений, заимствований», — подчеркнул первый вице-премьер.

По его словам, Беларусь не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года, который предусматривал создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной, экономической политики.

«Все это элементы нашего союзного договора от 1999 года, там все это прописано, но не выполняется», — сказал он. В качестве примера он привел отсутствие до сих пор единой валюты двух стран.

25 декабря в Москве, напомним, пройдет встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как ранее заявлял белорусский президент, главным вопросом на ней станет налоговый маневр.

Как сообщили источники в российском правительстве, ожидается, что переговоры будут очень жесткими. Москва намерена настаивать на увязывании помощи республике с выполнением интеграционных договоренностей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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«Это огромные деньги, такая стоимость интеграции, но, конечно же, мы готовы платить, но хотели бы видеть встречные шаги, мы должны понимать, за что мы должны такую...
 
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