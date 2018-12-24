Песков: Между Москвой и Минском «особые союзнические отношения»

Между Москвой и Минском «особые союзнические отношения». Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия перестала считать Белоруссию братским народом.

«Здесь не нужно выдергивать из контекста. Я не думаю, что или в Москве, или в Минске найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-юре или де-факто наличие особых союзнических отношений», — сказал Песков.

Накануне Лукашенко заявил, что не считает нынешние отношения между странами братскими. При этом он отметил, что Россия является ключевым внешним партнером для Беларуси.

Также Песков прокомментировал желание Минска получить компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере.

«Мы знаем, что этот вопрос достаточно острый, он остро ставится нашими белорусскими коллегами и белорусскими партнерами. Наверняка наши коллеги будут ставить этот вопрос. Вопрос и раньше обсуждался. В данном случае дискуссии продолжатся», — заявил представитель Кремля.

Минск пытается получить от Москвы компенсацию за налоговый маневр в нефтяной сфере: власти Беларуси говорили о сумме более $ 300 млн. Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявлял , что Кремль никаких обещаний Беларуси не давал. Силуанов отмечал, что Москва предложила обсуждать экономическое сотрудничество «комплексно в русле наших совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года».

Налоговый маневр в России предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет.