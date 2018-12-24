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Путин - Лукашенко: У нас отношения развиваются весьма успешно

25.12.2018 15:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Владимир Путин назвал развитие российско-белорусских отношений успешным и усмотрел в них тенденцию к росту товарооборота. Об этом, как сообщает ТАСС, Путин заявил, открывая переговоры с белорусским коллегой.

Владимир Путин приветствовал белорусскую делегацию во главе с Александром Лукашенко, отметив, что рад их видеть в преддверие Нового года.

«В целом, я считаю, у нас отношения развиваются весьма успешно. Достаточно сказать, что в прошлом году у нас товарооборот вырос более чем на 23% и превысил $ 32 млрд, в этом году еще свыше 12% рост к базе прошлого года, это значит мы выйдем за показатели прошлого года».

Однако, как признал российский президент, есть и проблемы, особенно в сфере энергетики. «Если договоримся, то совсем будет хорошо», — отметил он и добавил, что «необходимо предпринять все, чтобы не было никаких трудностей».

Лукашкенко в ответ поблагодарил Путина за возможность встречи и отметил, что «ни у кого нет таких близких отношений, как у белоруссов и россиян».

«Вы сказали, что мы можем договориться. Я больше скажу: мы действительно можем договориться, — заверил Лукашенко. — Хотелось бы, чтобы мы решили имеющиеся проблемы, чтобы не тащить их в новый год».

Как пишет Газета.Ru, переговоры проходят в представительском кабинете с камином и овальным столом в Кремле. Лидеры — Владимир Путин и Александр Лукашенко — будут сидеть в креслах у камина.

С российской стороны в переговорах принимают участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер по ТЭКу Дмитрий Козак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Орешкин, посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.

С белорусской стороны в списке участников заявлены вице-премьеры Игорь Петрищенко и Игорь Лященко, министр финансов Максим Ермолович, глава МИД Владимир Макей, посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, советник-посланник посольства Владмимир Степук.

(новость дополняется)

 
Теги: Новости
 
 
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Владимир Путин приветствовал белорусскую делегацию во главе с Александром Лукашенко, отметив, что рад их видеть в преддверие Нового года.
 
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