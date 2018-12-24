Четыре часа со сменой форматов. В Кремле прошли переговоры Лукашенко и Путина

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин завершили переговоры. Беседа, которая проходила в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов, продолжалась почти четыре часа, сообщает корреспондент ТАСС . После переговоров пока не последовало каких-либо официальных заявлений. По данным российских СМИ, президент России отправился на встречу с руководством Совета Федерации и Госдумы.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Встреча началась в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран. Переговоры проходили по схеме, предложенной Путиным: «Мы послушаем, как наши коллеги [члены правительств] работали, потом дадим возможность делегациям еще пообщаться, а вас (президента Беларуси. — Прим. ред.) я хочу потом еще отдельно пригласить на рабочий предновогодний обед».

После приветствия лидеры двух стран удалились на переговоры. Отмечается, что после переговоров в составе делегаций Путин сделал небольшую паузу, чтобы позвонить 15-летнему мальчику — одному из тяжелобольных детей, чье желание в рамках волонтерского проекта «Мечтай со мной» он обещал исполнить. После звонка Путин отправился на рабочий обед с Александром Лукашенко.

В начале встречи Владимир Путин назвал развитие российско-белорусских отношений успешным и усмотрел в них тенденцию к росту товарооборота. Президент РФ признал и наличие проблем между странами, особенно в сфере энергетики. Он предложил выслушать стороны и добавил: «Если договоримся, будет совсем хорошо». Президент Беларуси выразил уверенность, что стороны найдут решения «во имя белорусов и россиян».

С российской стороны в переговорах принимают участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер по ТЭКу Дмитрий Козак, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Орешкин, посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.

С белорусской стороны в списке участников заявлены вице-премьеры Игорь Петришенко и Игорь Ляшенко, министр финансов Максим Ермолович, глава МИД Владимир Макей, посол Беларуси в России Владимир Семашко, советник-посланник посольства Владимир Степук.

Ранее президент Беларуси заявил, что главным вопросом на встрече с Владимиром Путиным будет налоговый маневр в нефтяной сфере РФ. На прошлой неделе переговоры, которые должны были предшествовать встрече глав государств, фактически были сорваны. Сперва вице-премьер РФ Козак не стал обсуждать с белорусским коллегой тему компенсации, затем премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два «интеграционных сценария», в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.