|
Лукашенко и Путин договорились встретиться еще раз до конца года
25.12.2018 22:01 — Новости Экономики | Tut.by
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров в Кремле 25 декабря договорились встретиться снова до конца этого года. Дату определят дополнительно, сообщает телеканал
«Президентские переговоры, безусловно, можем назвать конструктивными. Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный был отмечен рост товарооборота», — заявила пресс-секретарь.
Она отметила, что сегодня также обсуждались ценообразование на газ, работа нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок.
«Как итог — позиции сближены по всем вопросам. Кроме того, президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначены намерения данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики)», — сказала Эйсмонт.
По ее словам, президенты договорились до Нового года провести еще одну встречу «для принятия решений, которые не терпят отлагательств».
«В первую очередь это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть их проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств», — сказано в сообщении.
25 декабря прошли
После переговоров вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия и Беларусь создадут
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров в Кремле 25 декабря договорились встретиться снова до конца этого года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)