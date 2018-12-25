ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и Путин договорились встретиться еще раз до конца года

25.12.2018 22:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров в Кремле 25 декабря договорились встретиться снова до конца этого года. Дату определят дополнительно, сообщает телеканал Беларусь 1 со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью Эйсмонт. Позже информацию о встрече подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

«Президентские переговоры, безусловно, можем назвать конструктивными. Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный был отмечен рост товарооборота», — заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что сегодня также обсуждались ценообразование на газ, работа нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок.

«Как итог — позиции сближены по всем вопросам. Кроме того, президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначены намерения данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики)», — сказала Эйсмонт.

По ее словам, президенты договорились до Нового года провести еще одну встречу «для принятия решений, которые не терпят отлагательств».

«В первую очередь это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть их проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств», — сказано в сообщении.

25 декабря прошли переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Беседа, которая проходила в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов, продолжалась почти четыре часа. После переговоров не последовало каких-либо заявлений глав государств.

После переговоров вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия и Беларусь создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров в Кремле 25 декабря договорились встретиться снова до конца этого года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Силуанов - о переговорах президентов: Беларусь и РФ создадут рабочую группу по интеграции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика