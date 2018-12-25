Лукашенко и Путин договорились встретиться еще раз до конца года

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров в Кремле 25 декабря договорились встретиться снова до конца этого года. Дату определят дополнительно, сообщает телеканал Беларусь 1 со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью Эйсмонт. Позже информацию о встрече подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

«Президентские переговоры, безусловно, можем назвать конструктивными. Президенты обсудили весь спектр вопросов нашей общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный был отмечен рост товарооборота», — заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что сегодня также обсуждались ценообразование на газ, работа нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок.

«Как итог — позиции сближены по всем вопросам. Кроме того, президенты, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках Союзного государства, их реализацию. Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначены намерения данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики)», — сказала Эйсмонт.

По ее словам, президенты договорились до Нового года провести еще одну встречу «для принятия решений, которые не терпят отлагательств».

«В первую очередь это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть их проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств», — сказано в сообщении.

25 декабря прошли переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Беседа, которая проходила в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов, продолжалась почти четыре часа. После переговоров не последовало каких-либо заявлений глав государств.

После переговоров вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия и Беларусь создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов.