Рядом с Парком Челюскинцев строится дом на 555 квартир. Застройщик обещает жильё «люкс» стоимостью от $44 тыс.

Перед зданием планируется строительство подземного гаража-стоянки на 190м/мест. Также в комплексе будет отдельно стоящее здание паркинга на 240 м/мест.

Запроектирован встроенно-пристроенный к жилому дому детский сад на 90 мест со смежно расположенной огражденной территорией детских игровых площадок, и также отдельно стоящий детский сад на 230 мест.



