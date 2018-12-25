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Рядом с Парком Челюскинцев строится дом на 555 квартир. Застройщик обещает жильё «люкс» стоимостью от $44 тыс.
26.12.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Застройщиком дома «Парк Челюскинцев» выступает Dana Holdings.В жилом доме запроектировано 555 квартир которые распределены на 13 отдельных подъездов. На каждом этаже до пяти квартир.
Перед зданием планируется строительство подземного гаража-стоянки на 190м/мест. Также в комплексе будет отдельно стоящее здание паркинга на 240 м/мест.
Запроектирован встроенно-пристроенный к жилому дому детский сад на 90 мест со смежно расположенной огражденной территорией детских игровых площадок, и также отдельно стоящий детский сад на 230 мест.
Застройщик уточняет, что «все квартиры – свободной планировки, что дает возможность максимальной вариативности при перепланировке помещений квартир под индивидуальные потребности будущих жильцов. Для входных групп (лобби) всех подъездов разработаны индивидуальные дизайн-проекты с применением современных и экологичных материалов. Входная группа в подъезде включает в себя зону рецепции с местом консьержа, комфортную зону ожидания с мягкой мебелью, просторный санузел с пеленальным столиком».
Кровли всех секций будут эксплуатируемые, с зонами общего пользования. Предусмотрена декоративная подсветка фасадов комплекса и прилегающей территории.
На
Сдача дома планируется до 2021 года. Представители Dana Holdings заверили, что «строительно-монтажные работы выполняются планомерно и ритмично, без отступлений от установленного графика производства работ».
Фото: Павел Садовский
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Рядом с Парком Челюскинцев строится дом на 555 квартир. Застройщик обещает жильё «люкс» стоимостью от $44 тыс.
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