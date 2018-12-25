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Маркировка продукции с ГМО станет более заметной

26.12.2018 10:45 — Новости Экономики | БелТА  
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Маркировка продукции с ГМО станет более заметной
Фото из архива

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах Евразийского экономического союза с 26 декабря вводятся дополнительные требования к маркировке продуктов с применением генно-модифицированных организмов (ГМО), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Новые нормы, включенные в союзный технический регламент "Пищевая продукция в части ее маркировки", позволят покупателям сделать более осознанный и правильный выбор пищевых товаров, - пояснили в ЕЭК. - Надпись "ГМО" теперь будет наноситься крупным шрифтом рядом с единым знаком обращения продукции на союзном рынке - ЕАС. При этом знак ГМО должен соответствовать по форме и размеру знаку ЕАС".

Разработчиком изменений стал Роспотребнадзор с учетом пожеланий потребителей. "Документ прошел все необходимые процедуры, включая публичное обсуждение и внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС, и был принят на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в декабре прошлого года, - напомнили в пресс-службе. - Тогда же на адаптацию бизнеса к введению новых требований было отведено 12 месяцев.

Ранее действовавшая редакция техрегламента о маркировке пищевой продукции уже обязывала производителей информировать покупателей о применении и содержании ГМО (свыше 0,9 %) в виде надписей: "генетически модифицированная продукция", "продукция, полученная из генно-модифицированных организмов", "продукция содержит компоненты генно-модифицированных организмов". Однако эти сведения могли указываться мелким шрифтом и не в строго определенном месте, что не всегда позволяло заметить их на упаковке".

Технический регламент требует, чтобы знак ГМО был нанесен способом, обеспечивающим его легкую читаемость и видимость в течение всего срока годности пищевой продукции.

"Решением Коллегии ЕЭК от 10 мая этого года определен переходный период - 18 месяцев, в течение которых допускаются производство и выпуск в обращение в союзе пищевой продукции, полученной с применением ГМО, в соответствии с обязательными требованиями по маркировке, которые установлены техрегламентом. Обращение таких товаров допускается в течение срока их годности, определенного изготовителем", - добавили в ЕЭК.-0-

 
 
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26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах Евразийского экономического союза с 26 декабря вводятся дополнительные требования к маркировке продуктов с...
 
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