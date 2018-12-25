Как позвонить Деду Морозу?

Бесплатно позвонить виртуальному Деду Морозу предлагает оператор МТС. Наберите с мобильного короткий номер 2019, чтобы загадать желание и услышать поздравление с Новым годом! Для реализации «горячей линии» применялись уникальные разработки на базе искусственного интеллекта. В первые дни работы Деду Морозу позвонили уже более 170 тысяч абонентов.

Дед Мороз может не успеть посетить каждый дом и поздравить с праздником лично, зато теперь ему можно позвонить — оператор предлагает своим абонентам новый способ для связи с главным персонажем зимнего праздника. И если тем, кто написал письмо, ответ приходит не сразу, то по телефону ответ не заставит себя ждать: дедушка расспросит собеседника о том, как прошёл год и выслушает пожелания на новый.

В первую очередь «горячая линия» создана для маленьких абонентов, но Дед Мороз найдёт слова для всех, кто продолжает верить в чудеса.

Одна из задач праздничной кампании — помочь родителям узнать, о чём мечтают дети: после разговора на телефонный номер, с которого был совершён звонок, будет выслано SMS со ссылкой на аудиозапись разговора.

«Горячая линия» Деда Мороза будет работать по 10 января 2019 года.