Открываем своё дело: Агроэкоусадьба

Если вы настроены открыть агроэкоусадьбу, чтобы ничего не упустить, стоит придерживаться следующих шагов.



Убедитесь, выполняются ли все условия для открытия агроэкоусадьбы.

Так, вы вправе заняться агроэкотуризмом, если одновременно соблюдаются следующие условия ( абз. 2 ч. 1 п. 1 , п. 4 Указа от 09.10.2017 N 365 "О развитии агроэкотуризма" (далее - Указ N 365)):

- вы постоянно проживаете в сельской местности, или в поселке городского типа, или в городе с населением до 20 тыс. человек ( абз. 5 , 6 п. 12 Указа N 365);

- вы зарегистрированы (по месту пребывания или месту жительства) в одноквартирном или блокированном жилом доме (в том числе в квартире в таком доме) (далее - жилой дом) ( подстрочное примечание <*> к абз. 2 ч. 1 п. 1 Указа N 365);

- вы производите и (или) перерабатываете сельхозпродукцию (на участках, выделенных для строительства и (или) обслуживания жилого дома либо для ведения личного подсобного хозяйства);

- агроэкоусадьба (сам жилой дом) принадлежит вам и (или) члену вашей семьи.

На заметку

Члены семьи в этом случае - родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруг(а), члены семьи супруга(и) (в том числе умершего(ей)), опекун, попечитель и подопечный ( абз. 8 п. 12 Указа N 365);

- в агроэкоусадьбе есть свободные комнаты для агроэкотуристов (далее - туристы).

На заметку

Если участок, на котором расположена агроэкоусадьба, предназначен для строительства и (или) обслуживания жилого дома, то вы можете построить на нем гостевые домики и размещать туристов в них ( п. 3 Указа N 365);

- у вас есть возможность знакомить туристов с природными (озеро, лес и т.п.) и архитектурными (церковь, кузница и т.д.) объектами, национальными культурными традициями (к примеру, обычаями, обрядами).

Обратите внимание!

Регистрироваться в качестве ИП для того, чтобы открыть агроэкоусадьбу, не нужно ( п. 2 Указа N 365).

Проверьте, вправе ли вы оказывать те услуги, которые планируете.

Так, вы можете предложить посетителям агроэкоусадьбы следующие услуги ( п. 5 Указа N 365):

1) размещение (т.е. комнаты, в том числе в гостевых домиках).

Обратите внимание!

Число всех комнат, в которых вы планируете размещать туристов, не должно быть больше 10 ( абз. 4 п. 12 Указа N 365);

2) питание (как правило, с использованием продукции собственного производства);

3) ознакомление с природными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, народными традициями, а также проведение различных мероприятий (спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, культурных);

4) проведение презентаций, юбилеев, банкетов;

5) услуги бань, саун и душевых;

6) катание на повозках, запряженных животными, и на самих животных (за исключением диких);

7) инвентарь для спорта и отдыха;

8) транспортное обслуживание.

Обратите внимание!

Никакие другие услуги, кроме перечисленных, оказывать посетителям агроэкоусадьбы нельзя.

Уплатите специальный сбор за оказание услуг в сфере агроэкотуризма (далее - сбор).

Обязательно сделайте это до того, как агроэкоусадьба откроет свои двери для первых туристов ( ч. 1 п. 7 Указа N 365, абз. 3 п. 2 ст. 325 НК). Размер сбора - одна базовая величина (по состоянию на день оплаты) ( п. 2 ст. 324 НК).

На заметку

Величина сбора одинакова для всех. Она не зависит от того, сколько услуг вы оказываете посетителям агроэкоусадьбы, где она находится, большая она или маленькая и т.д.

В дальнейшем такой сбор нужно будет платить каждый год. Принцип оплаты - "в этом году за следующий": до 28 декабря текущего года за следующий год ( абз. 2 п. 2 ст. 325 НК).

Пример:

Вы принимаете туристов в агроэкоусадьбе с 2017 года. Для того чтобы продолжить работу и в следующем году, нужно уплатить сбор за 2018 год не позднее 28 декабря 2017 г.

Кроме сбора, никакие другие налоги и платежи (например, подоходный налог, единый налог) по доходам от агроэкоусадьбы уплачивать не нужно ( п. 2 ст. 323 НК).

Справочная информация

Реквизиты для уплаты сбора вы можете найти на официальном сайте МНС: http://www.nalog.gov.by/ru/srok-uplaty-sbora/.

Известите райисполком по месту нахождения агроэкоусадьбы (далее - райисполком).

Для этого до начала работы агроэкоусадьбы направьте в райисполком письменное уведомление. Его форма установлена законодательством. В таком извещении, кроме прочего, обязательно нужно указать дату начала работы агроэкоусадьбы ( ч. 1 п. 7 Указа N 365).

Обратите внимание!

Уведомлять налоговые органы о том, что вы решили заняться агроэкотуризмом, не нужно. За вас это сделает райисполком - направит копию полученного от вас уведомления в налоговую инспекцию по месту нахождения агроэкоусадьбы (далее - налоговая) ( ч. 2 п. 7 Указа N 365). Вам же понадобится купить книгу учета проверок. При этом самостоятельно регистрировать ее в налоговой не требуется ( ч. 1 подп. 2.1 п. 2 постановления Совмина от 18.03.2010 N 383 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. N 510" (далее - постановление Совмина N 383), п. 2 , 3 Правил ведения учета книги проверок, утв. постановлением Совмина N 383).

Подготовьте договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма (далее - договоры).

Полагаем, этим вопросом также не лишним будет озаботиться до того, как агроэкоусадьба начнет принимать туристов. Это связано с тем, что оказывать им услуги вы вправе только на основании договоров: с самими туристами либо с туроператорами ( ч. 1 , 2 п. 6 Указа N 365).

На заметку

Для привлечения туристов в агроэкоусадьбы туроператоры включают их услуги в формируемые туры ( ч. 3 п. 6 Указа N 365).

Заключаются договоры исключительно в письменной форме. В них требуется четко перечислить все виды услуг, оказываемых посетителям агроэкоусадьбы ( ч. 1 п. 6 Указа N 365). Формы таких договоров разработаны и утверждены ( ч. 4 п. 6 Указа N 365) - вам остается только воспользоваться ими.

В последующем вы ежегодно должны будете подавать в налоговую информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров ( п. 8 Указа N 365).

Обратите внимание!

Заниматься агроэкотуризмом без уплаты сбора, извещения райисполкома, заключения договоров, представления информации о них в налоговую запрещено ( п. 9 Указа N 365). За это предусмотрено предупреждение или штраф ( ст. 23.74 КоАП).

За более подробной информацией можно обращаться в инспекцию МНС РБ по Сморгонскому району по адресу: г. Сморгонь, ул. Советская, д. 1, каб. № 3 или по телефону 3-73-23.

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