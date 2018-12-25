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Открываем своё дело: Агроэкоусадьба
26.12.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях
Если вы настроены открыть агроэкоусадьбу, чтобы ничего не упустить, стоит придерживаться следующих шагов.
Так, вы вправе заняться агроэкотуризмом, если одновременно соблюдаются следующие условия (
- вы постоянно проживаете в сельской местности, или в поселке городского типа, или в городе с населением до 20 тыс. человек (
- вы зарегистрированы (по месту пребывания или месту жительства) в
- вы производите и (или) перерабатываете сельхозпродукцию (на участках, выделенных для строительства и (или) обслуживания жилого дома либо для ведения личного подсобного хозяйства);
- агроэкоусадьба (сам жилой дом) принадлежит вам и (или) члену вашей семьи.
На заметку
Члены семьи в этом случае - родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруг(а), члены семьи супруга(и) (в том числе умершего(ей)), опекун, попечитель и подопечный (
- в агроэкоусадьбе есть свободные комнаты для агроэкотуристов (далее - туристы).
На заметку
Если участок, на котором расположена агроэкоусадьба, предназначен для строительства и (или) обслуживания жилого дома, то вы можете построить на нем гостевые домики и размещать туристов в них (
- у вас есть возможность знакомить туристов с природными (озеро, лес и т.п.) и архитектурными (церковь, кузница и т.д.) объектами, национальными культурными традициями (к примеру, обычаями, обрядами).
Обратите внимание!
Регистрироваться в качестве ИП для того, чтобы открыть агроэкоусадьбу, не нужно (
Проверьте, вправе ли вы оказывать те услуги, которые планируете.
Так, вы можете предложить посетителям агроэкоусадьбы следующие услуги (
1) размещение (т.е. комнаты, в том числе в гостевых домиках).
Обратите внимание!
Число всех комнат, в которых вы планируете размещать туристов, не должно быть больше 10 (
2) питание (как правило, с использованием продукции собственного производства);
3) ознакомление с природными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, народными традициями, а также проведение различных мероприятий (спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, культурных);
4) проведение презентаций, юбилеев, банкетов;
5) услуги бань, саун и душевых;
6) катание на повозках, запряженных животными, и на самих животных (за исключением диких);
7) инвентарь для спорта и отдыха;
8) транспортное обслуживание.
Обратите внимание!
Никакие другие услуги, кроме перечисленных, оказывать посетителям агроэкоусадьбы нельзя.
Уплатите специальный сбор за оказание услуг в сфере агроэкотуризма (далее - сбор).
Обязательно сделайте это до того, как агроэкоусадьба откроет свои двери для первых туристов (
На заметку
Величина сбора одинакова для всех. Она не зависит от того, сколько услуг вы оказываете посетителям агроэкоусадьбы, где она находится, большая она или маленькая и т.д.
В дальнейшем такой сбор нужно будет платить каждый год. Принцип оплаты - "в этом году за следующий": до 28 декабря текущего года за следующий год (
Пример:
Вы принимаете туристов в агроэкоусадьбе с 2017 года. Для того чтобы продолжить работу и в следующем году, нужно уплатить сбор за 2018 год не позднее 28 декабря 2017 г.
Кроме сбора, никакие другие налоги и платежи (например, подоходный налог, единый налог) по доходам от агроэкоусадьбы уплачивать не нужно (
Справочная информация
Реквизиты для уплаты сбора вы можете найти на официальном сайте МНС: http://www.nalog.gov.by/ru/srok-uplaty-sbora/.
Известите райисполком по месту нахождения агроэкоусадьбы (далее - райисполком).
Для этого до начала работы агроэкоусадьбы направьте в райисполком письменное уведомление. Его форма установлена законодательством. В таком извещении, кроме прочего, обязательно нужно указать дату начала работы агроэкоусадьбы (
Обратите внимание!
Уведомлять налоговые органы о том, что вы решили заняться агроэкотуризмом, не нужно. За вас это сделает райисполком - направит копию полученного от вас уведомления в налоговую инспекцию по месту нахождения агроэкоусадьбы (далее - налоговая) (
Подготовьте договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма (далее - договоры).
Полагаем, этим вопросом также не лишним будет озаботиться до того, как агроэкоусадьба начнет принимать туристов. Это связано с тем, что оказывать им услуги вы вправе только на основании договоров: с самими туристами либо с туроператорами (
На заметку
Для привлечения туристов в агроэкоусадьбы туроператоры включают их услуги в формируемые туры (
Заключаются договоры исключительно в письменной форме. В них требуется четко перечислить все виды услуг, оказываемых посетителям агроэкоусадьбы (
В последующем вы ежегодно должны будете подавать в налоговую
Обратите внимание!
Заниматься агроэкотуризмом без уплаты сбора, извещения райисполкома, заключения договоров, представления информации о них в налоговую запрещено (
За более подробной информацией можно обращаться в инспекцию МНС РБ по Сморгонскому району по адресу: г. Сморгонь, ул. Советская, д. 1, каб. № 3 или по телефону 3-73-23.
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
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Если вы настроены открыть агроэкоусадьбу, чтобы ничего не упустить, стоит придерживаться следующих шагов.
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