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Песков о встрече президентов: Разногласия сохраняются, но и разговор будет продолжен
26.12.2018 13:12 — Новости Экономики | Tut.by
Разрешить противоречия Москвы и Минска вокруг проводимого в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли пока не удалось. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока не удалось это сделать», — сказал он, отвечая на вопрос о том, удалось ли сторонам сблизить позиции по этой теме.
Он напомнил, что белорусская сторона считает, что ей необходима компенсация в связи с налоговым маневром, а «российская сторона не во всем согласна».
Песков напомнил, что Москва и Минск решили создать рабочую группу «для урегулирования насущных вопросов в двусторонней повестке дня». С российской стороны ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.
Пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что «тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов, и неизбежно возникают проблемные ситуации». «И чтобы не допустить каких-то клубков противоречий, два президента условились провести еще одну встречу», — добавил Песков.
Дата не определена
Песков также сообщил, что дата планируемой встречи двух президентов пока не утверждена, но жесткие сроки и не ставились.
«Здесь нет никаких сроков», — ответил Песков, добавив, что «здесь главное — найти такие решения, которые устраивали бы и Минск, и Москву».
Отвечая на вопрос, почему важно провести новую встречу Путина и Лукашенко до Нового года, Песков заметил: «Некоторые новые экономические нюансы появляются после Нового года». «Например, белорусская сторона считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна», — отметил он.
По словам представителя Кремля, во вторник «параллельно с президентами, которые один на один вели свой разговор, представители правительств двух стран достаточно плотно пообщались».
«Разногласия сохраняются, но и разговор будет продолжаться. Это обычная неизбежная проблема, такое бывает», — резюмировал Песков.
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Пресс-секретарьпрезидента РФ подчеркнул, что «тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов, и неизбежно...
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