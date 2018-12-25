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Песков о встрече президентов: Разногласия сохраняются, но и разговор будет продолжен

26.12.2018 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Разрешить противоречия Москвы и Минска вокруг проводимого в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли пока не удалось. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока не удалось это сделать», — сказал он, отвечая на вопрос о том, удалось ли сторонам сблизить позиции по этой теме.

Он напомнил, что белорусская сторона считает, что ей необходима компенсация в связи с налоговым маневром, а «российская сторона не во всем согласна».

Песков напомнил, что Москва и Минск решили создать рабочую группу «для урегулирования насущных вопросов в двусторонней повестке дня». С российской стороны ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

Пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что «тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов, и неизбежно возникают проблемные ситуации». «И чтобы не допустить каких-то клубков противоречий, два президента условились провести еще одну встречу», — добавил Песков.

Дата не определена

Песков также сообщил, что дата планируемой встречи двух президентов пока не утверждена, но жесткие сроки и не ставились.

«Здесь нет никаких сроков», — ответил Песков, добавив, что «здесь главное — найти такие решения, которые устраивали бы и Минск, и Москву».

Отвечая на вопрос, почему важно провести новую встречу Путина и Лукашенко до Нового года, Песков заметил: «Некоторые новые экономические нюансы появляются после Нового года». «Например, белорусская сторона считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна», — отметил он.

По словам представителя Кремля, во вторник «параллельно с президентами, которые один на один вели свой разговор, представители правительств двух стран достаточно плотно пообщались».

«Разногласия сохраняются, но и разговор будет продолжаться. Это обычная неизбежная проблема, такое бывает», — резюмировал Песков.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарьпрезидента РФ подчеркнул, что «тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов, и неизбежно...
 
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