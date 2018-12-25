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Экс-владелец популярного ночного клуба задержан КГБ

26.12.2018 15:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Минский бизнесмен Олег Петкевич, экс-владелец ночного клуба «Дозари» и ресторана «Галерея» задержан в Минске сотрудниками КГБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 431, дача взятки, сообщили TUT.BY два не связанных друг с другом источника.

«Петкевич задержан 19 декабря за попытку дачи взятки чиновнику одного из областных исполкомов», — рассказал собеседник.

Другой источник отметил, что денег при бизнесмене не было, речь идет о подстрекательстве.

Оперативно получить комментарий в КГБ не удалось.

«Наша нива» со ссылкой на интервью Петкевича журналу Time City Magazine писала о правилах жизни бизнесмена.

— Не могу сказать, что шел к созданию клуба DOZARI целенаправленно, долгие годы воплощая в жизнь какую-то идею. Нет. Все получилось достаточно спонтанно, — сказал он. — Я окончил военное училище, был военным топографом — сфера, мягко говоря, далека от развлекательного бизнеса. Просто в какой-то момент мы увидели, что в данный период времени городу действительно нужно иметь клуб для людей с определенным уровнем достатка. Мы не делали клуб для молодежи, но и не ставили перед собой задачу создания закрытого клуба для элиты — нужно было воплотить нечто особенное. Красивое место, где можно хорошо отдохнуть, ведь русская душа любит и в ресторане посидеть, и потанцевать, себя показать да на людей посмотреть.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский бизнесмен Олег Петкевич, экс-владелец ночного клуба «Дозари» и ресторана «Галерея» задержан в Минске сотрудниками КГБ по подозрению в совершении...
 
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