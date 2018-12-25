В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Cat спасает мотогонки Из-за проливных дождей и глубокой грязи появилась угроза отмены одной из самых престижных гонок профессионального мотоспорта. Но у Caterpillar оказались нужные люди в...

Из-за проливных дождей и глубокой грязи появилась угроза отмены одной из самых престижных гонок профессионального мотоспорта. Но у Caterpillar оказались нужные люди в нужном месте в нужное время, не говоря уже о тяжелой технике, чтобы это ежегодное августовское мероприятие для сотен гонщиков и тысяч болельщиков все же состоялось. Событие называется Peoria TT и считается самой длинной в мире гонкой по грунтовой дороге. В этом году, организованном Peoria Motorcycle Club на домашней трассе в сельской местности округа Пеория, штат Иллинойс, состоялся 72-й ежегодный турнир TT, в котором приняли участие лучшие гонщики мира. Дождь всегда был ахиллесовой пятой гоночной трассы, особенно если рассматриваемая трасса находится на дне долины. И любой, кто знаком с PMC Race Park, домом легендарной Peoria ТТ, знает, что трасса находится прямо на дне.В дни, предшествовавшие 72-му пробегу Peoria TT, назначенному на 18 августа 2018 года, начались дожди. Все члены Peoria Motorcycle Club признали, что дожди были наиболее интенсивными из виденных за последние годы.В пятницу утром трасса была сплошным болотом. Обувь погружалась в грязь более чем на 20 сантиметров. То, что в прошлом году клуб привез сюда тонны свежей глины, не помогло, так как глина, которая дает почти идеальную поверхность для гонок в сухом и подготовленном виде, имеет свойство серьезно удерживать воду.Не помогла погода в пятницу. Теплая, с 90-процентной влажностью и очень слабым ветерком. Болото не собиралось высыхать, грунт трассы не собирался укрепляться, что означало проблемы для PMC и планов American Flat Track по проведению National на следующий день. К полудню пятницы все было совсем плохо, и руководство PMC и AFT встретились, чтобы обсудить варианты. Перенос гонки до воскресенья не был выходом.Рушились планы болельщиков и команд. И PMC, и AFT, и сами команды, все готовились понести серьезные расходы. Без прогноза дождя на завтра идеальным выходом было бы как-то привести трассу в порядок в субботу. Но с таким количеством грязи сделать это было огромной задачей.К счастью, присутствовало несколько представителей Caterpillar, одного из давних спонсоров Peoria TT. Именно в Пеории уже которое десятилетие находится корпоративный офис Cat.Можем ли мы, спросил один из них, пригласить некоторых сотрудников нашего демонстрационного и учебного центра Edwards Demonstration & Learning Center Эдвардса вместе с соответствующей тяжелой техникой, чтобы попытаться помочь привести трассу в состояние готовности к гонке?Если мы не сможем подготовить трассу к гонке, добавил другой представитель Caterpillar, никто не сможет.Неравнодушие, проявленное ребятами из Caterpillar, решило дело, и план действий был быстро разработан. В течение нескольких часов грязь взбивал и аэрировал полноприводный грузовик, предлставленный Peoria Motorcycle Club. Затем до полуночи более крупная техника, машины Cat, доставленные на трассу с местного предприятия Caterpillar, очистили поверхность, после чего она была изолирована от вечерней росы и влаги с помощью катка.На следующее утро наступила вторая фаза. Группа экспертов из Edwards Demonstration & Learning Center, обучающих операторов со всего мира водить большое оборудование Cat, прибыла с массивным землеройным оборудованием, обычно используемым для строительства автомобильных дорог, и приступила к работе. Нужно было аэрировать верхние 30 сантиметров грунта и глины по всей полумиле пути.Это было захватывающее зрелище. Огромные грейдеры и скреперы вытолкнули полосы грунта и глины на обочину трассы. Вся эта масса была перемещена в дальний конец трассы, где помещена в бункер, а затем в бурт на предмет дальнейшей переработки. После того как полусухая смесь снова была нанесена на трассу, и по мере приближения времени использования трассы, грейдеры и катки превращали более сухую почву во что-то, напоминающее настоящую гоночную поверхность.Всего через 20 часов после того, как все признали, что трасса напоминает грязевое болото, и нет никаких шансов, что она будет готова к субботней или к воскресной гонке, трасса Peoria ТТ была сухой и готовой к употреблению. Это было удивительно, говорит директор гонки Peoria Motorcycle Club Джон Суорингер. Члены нашей команды сказали, что никогда не видели мокрой трассу за день до гонки.Это было болото. А потом нам пришлось поливать трассу в субботу днем! Вот как хорошо сработала команда Cat. Снимаю шляпу перед ними и перед всеми людьми Caterpillar. Они помогают нам каждый год, но на этот раз они действительно свершили чудо.Именно уверенность ребят из Caterpillar заставила нас поверить в то, что это может произойти. Не было никаких шансов, что мы смогли бы сделать это без них, в субботу или воскресенье. Просто феноменально. Итак, 72-я гонка Peoria TT стала фантастической для фанатов и для Генри Уайлса, который выиграл свою 14-ю TT подряд.www.cat.com