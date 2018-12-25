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Cat спасает мотогонки
26.12.2018 13:44 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Из-за проливных дождей и глубокой грязи появилась угроза отмены одной из самых престижных гонок профессионального мотоспорта. Но у Caterpillar оказались нужные люди в нужном месте в нужное время, не говоря уже о тяжелой технике, чтобы это ежегодное августовское мероприятие для сотен гонщиков и тысяч болельщиков все же состоялось. Событие называется Peoria TT и считается самой длинной в мире гонкой по грунтовой дороге. В этом году, организованном Peoria Motorcycle Club на домашней трассе в сельской местности округа Пеория, штат Иллинойс, состоялся 72-й ежегодный турнир TT, в котором приняли участие лучшие гонщики мира. Дождь всегда был ахиллесовой пятой гоночной трассы, особенно если рассматриваемая трасса находится на дне долины. И любой, кто знаком с PMC Race Park, домом легендарной Peoria ТТ, знает, что трасса находится прямо на дне.
В дни, предшествовавшие 72-му пробегу Peoria TT, назначенному на 18 августа 2018 года, начались дожди. Все члены Peoria Motorcycle Club признали, что дожди были наиболее интенсивными из виденных за последние годы.
В пятницу утром трасса была сплошным болотом. Обувь погружалась в грязь более чем на 20 сантиметров. То, что в прошлом году клуб привез сюда тонны свежей глины, не помогло, так как глина, которая дает почти идеальную поверхность для гонок в сухом и подготовленном виде, имеет свойство серьезно удерживать воду.
Не помогла погода в пятницу. Теплая, с 90-процентной влажностью и очень слабым ветерком. Болото не собиралось высыхать, грунт трассы не собирался укрепляться, что означало проблемы для PMC и планов American Flat Track по проведению National на следующий день. К полудню пятницы все было совсем плохо, и руководство PMC и AFT встретились, чтобы обсудить варианты. Перенос гонки до воскресенья не был выходом.
Рушились планы болельщиков и команд. И PMC, и AFT, и сами команды, все готовились понести серьезные расходы. Без прогноза дождя на завтра идеальным выходом было бы как-то привести трассу в порядок в субботу. Но с таким количеством грязи сделать это было огромной задачей.
К счастью, присутствовало несколько представителей Caterpillar, одного из давних спонсоров Peoria TT. Именно в Пеории уже которое десятилетие находится корпоративный офис Cat.
Можем ли мы, спросил один из них, пригласить некоторых сотрудников нашего демонстрационного и учебного центра Edwards Demonstration & Learning Center Эдвардса вместе с соответствующей тяжелой техникой, чтобы попытаться помочь привести трассу в состояние готовности к гонке?
Если мы не сможем подготовить трассу к гонке, добавил другой представитель Caterpillar, никто не сможет.
Неравнодушие, проявленное ребятами из Caterpillar, решило дело, и план действий был быстро разработан. В течение нескольких часов грязь взбивал и аэрировал полноприводный грузовик, предлставленный Peoria Motorcycle Club. Затем до полуночи более крупная техника, машины Cat, доставленные на трассу с местного предприятия Caterpillar, очистили поверхность, после чего она была изолирована от вечерней росы и влаги с помощью катка.
На следующее утро наступила вторая фаза. Группа экспертов из Edwards Demonstration & Learning Center, обучающих операторов со всего мира водить большое оборудование Cat, прибыла с массивным землеройным оборудованием, обычно используемым для строительства автомобильных дорог, и приступила к работе. Нужно было аэрировать верхние 30 сантиметров грунта и глины по всей полумиле пути.
Это было захватывающее зрелище. Огромные грейдеры и скреперы вытолкнули полосы грунта и глины на обочину трассы. Вся эта масса была перемещена в дальний конец трассы, где помещена в бункер, а затем в бурт на предмет дальнейшей переработки. После того как полусухая смесь снова была нанесена на трассу, и по мере приближения времени использования трассы, грейдеры и катки превращали более сухую почву во что-то, напоминающее настоящую гоночную поверхность.
Всего через 20 часов после того, как все признали, что трасса напоминает грязевое болото, и нет никаких шансов, что она будет готова к субботней или к воскресной гонке, трасса Peoria ТТ была сухой и готовой к употреблению. Это было удивительно, говорит директор гонки Peoria Motorcycle Club Джон Суорингер. Члены нашей команды сказали, что никогда не видели мокрой трассу за день до гонки.
Это было болото. А потом нам пришлось поливать трассу в субботу днем! Вот как хорошо сработала команда Cat. Снимаю шляпу перед ними и перед всеми людьми Caterpillar. Они помогают нам каждый год, но на этот раз они действительно свершили чудо.
Именно уверенность ребят из Caterpillar заставила нас поверить в то, что это может произойти. Не было никаких шансов, что мы смогли бы сделать это без них, в субботу или воскресенье. Просто феноменально. Итак, 72-я гонка Peoria TT стала фантастической для фанатов и для Генри Уайлса, который выиграл свою 14-ю TT подряд.
www.cat.com
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Из-за проливных дождей и глубокой грязи появилась угроза отмены одной из самых престижных гонок профессионального мотоспорта. Но у Caterpillar оказались нужные люди в...
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