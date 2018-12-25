В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ROCKWOOL выпустила первый web-сериал бренда ROCKWOOL, производитель решений по теплозвукоизоляции из каменной ваты, продолжает удивлять диджитал-технологиями на рынке строительных материалов. Недавно сайт...

ROCKWOOL, производитель решений по теплозвукоизоляции из каменной ваты, продолжает удивлять диджитал-технологиями на рынке строительных материалов. Недавно сайт компании был полностью модернизирован, и теперь он построен на алгоритме умного поиска. Ранее в этом году ROCKWOOL Russia выпустила первую упаковку строительного материала с дополненной реальностью. А сейчас бренд представил увлекательный интернет-сериал о проблеме шумного соседа и ее решении на раз-два-три. Быстрая утомляемость, снижение внимания и работоспособности, все это может стать следствием шумового загрязнения. Так, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, шум занимает второе место среди факторов риска для здоровья. С 2015 года на 13,1 процента выросла доля жилых помещений, не соответствующих нормам по шуму. Растет потребность населения и в акустически комфортных квартирах.Однако до сих пор в представлении людей монтаж звукоизоляции представляется весьма ресурсозатратным процессом. Главное же опасение вызывает страх существенной потери полезной площади квартиры. Рассказать и показать, что проблема шума в квартирах не только актуальна, но и легко решаема, призван новый сериал ROCKWOOL Russia.Первые серии web-сериала бренда уже загружены на Youtube-канал ROCKWOOL Russia и будут показываться в качестве прероллов на YouTube-платформе. В юмористических эпизодах, два из которых уже вышли, проиллюстрированы знакомые многим бытовые ситуации.Красной нитью в сериале проходит проблема шумного соседа. Зрители увидят и пикантную историю об охваченных страстью возлюбленных, к которым неожиданно нагрянула теща, и полного энергией и энтузиазма молодого пенсионера, и милую бабушку, которая кажется простой только на первый взглядКаменная вата представляет собой натуральный материал вулканического происхождения, свойства какового материала способствуют не только сохранению тепла, но и защите от нежелательных звуков. Благодаря открытой пористой структуре и современным технологиям производства звукоизоляция из каменной ваты эффективно поглощает звуки даже при небольшой толщине.Толщина Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ от ROCKWOOL составляет всего 27 миллиметров. Посмотреть опубликованные серии, не пропустить дальнейшее развитие событий в сериале, а также узнать все лайфхаки по монтажу теплозвукоизоляции можно на Youtube-канале ROCKWOOL Russia.www.rockwool.ru