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ROCKWOOL выпустила первый web-сериал бренда
26.12.2018 14:01 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
ROCKWOOL, производитель решений по теплозвукоизоляции из каменной ваты, продолжает удивлять диджитал-технологиями на рынке строительных материалов. Недавно сайт компании был полностью модернизирован, и теперь он построен на алгоритме умного поиска. Ранее в этом году ROCKWOOL Russia выпустила первую упаковку строительного материала с дополненной реальностью. А сейчас бренд представил увлекательный интернет-сериал о проблеме шумного соседа и ее решении на раз-два-три. Быстрая утомляемость, снижение внимания и работоспособности, все это может стать следствием шумового загрязнения. Так, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, шум занимает второе место среди факторов риска для здоровья. С 2015 года на 13,1 процента выросла доля жилых помещений, не соответствующих нормам по шуму. Растет потребность населения и в акустически комфортных квартирах.
Однако до сих пор в представлении людей монтаж звукоизоляции представляется весьма ресурсозатратным процессом. Главное же опасение вызывает страх существенной потери полезной площади квартиры. Рассказать и показать, что проблема шума в квартирах не только актуальна, но и легко решаема, призван новый сериал ROCKWOOL Russia.
Первые серии web-сериала бренда уже загружены на Youtube-канал ROCKWOOL Russia и будут показываться в качестве прероллов на YouTube-платформе. В юмористических эпизодах, два из которых уже вышли, проиллюстрированы знакомые многим бытовые ситуации.
Красной нитью в сериале проходит проблема шумного соседа. Зрители увидят и пикантную историю об охваченных страстью возлюбленных, к которым неожиданно нагрянула теща, и полного энергией и энтузиазма молодого пенсионера, и милую бабушку, которая кажется простой только на первый взгляд
Каменная вата представляет собой натуральный материал вулканического происхождения, свойства какового материала способствуют не только сохранению тепла, но и защите от нежелательных звуков. Благодаря открытой пористой структуре и современным технологиям производства звукоизоляция из каменной ваты эффективно поглощает звуки даже при небольшой толщине.
Толщина Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ от ROCKWOOL составляет всего 27 миллиметров. Посмотреть опубликованные серии, не пропустить дальнейшее развитие событий в сериале, а также узнать все лайфхаки по монтажу теплозвукоизоляции можно на Youtube-канале ROCKWOOL Russia.
www.rockwool.ru
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ROCKWOOL, производитель решений по теплозвукоизоляции из каменной ваты, продолжает удивлять диджитал-технологиями на рынке строительных материалов. Недавно сайт...
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