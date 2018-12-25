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На ремонт военных городков выделили почти 30 млн рублей

26.12.2018 17:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси утверждена государственная программа обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2019 — 2020 годы. Это следует из постановления Совмина от 21 декабря № 926.


Как следует из документа, в настоящее время воинские части и организации Вооруженных сил дислоцируются в 167 военных городках. Для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих, организации их боевой подготовки эксплуатируются 7228 зданий и сооружений.

При этом в отношении многих зданий и сооружений (более 40%) требуется проведение текущего и капитального ремонта. Проблемы связаны прежде всего с неудовлетворительным состоянием зданий и сооружений, в первую очередь по причине протекания кровель, физическим износом инженерных сетей, разрушением покрытий дорог и ограждений.

В результате реализации госпрограмм в 2011—2018 годах обеспечено приведение в надлежащее состояние казарменно-жилищного фонда, коммунальных сооружений на объектах административных, парковых и складских зон военных городков: 5-й отдельной бригады специального назначения; 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады; 2120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования.

Военные городки обрели современный облик, а для офицеров, прапорщиков, военнослужащих срочной военной службы созданы надлежащие условия для быта, повседневной жизнедеятельности и боевой подготовки, говорится в обосновании новой госпрограммы.

Завершаются ремонтные работы в военных городках 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования. Продолжаются ремонтные работы на объектах военной инфраструктуры 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Военной академии.

В течение двух ближайших лет планируется завершить ремонтные работы на объектах военной инфраструктуры четырех военных городков ВС, в том числе: № 52, 71 (Военная академия); № 2, 6 (19-я отдельная гвардейская механизированная бригада Северо-западного оперативного командования).

Общий объем финансирования составит 29,1 млн рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.

В случае появления неблагоприятных условий для социально-экономического развития страны и расхождений в объемах запланированного и выделяемого бюджетного финансирования степень достижения сводного целевого показателя не достигнет прогнозных значений. В целях минимизации указанных рисков предусмотрено перераспределение средств на реализацию более значимых мероприятий, говорится в госпрограмме.

 
 
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В Беларуси утверждена государственная программа обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2019 - 2020 годы.
 
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