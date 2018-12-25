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Белорусы смогут вернуть с беспошлинных покупок на AliExpress до 10 евро в месяц
26.12.2018 17:55 — Новости Экономики | БДГ
Для белорусов на популярной торговой площадке AliExpress в 9 раз увеличится максимальная сумма кэшбека по беспошлинным покупкам. С 1 января по карте «Alfa-AliExpress» от Альфа-Банка можно будет вернуть до 10 евро в месяц, не выходя за рамки лимитов на международные посылки.
Больше экономить стало возможно после того, как 22 декабря были пересмотрены лимиты на заграничные посылки. Изменениями в законодательство
Вслед за увеличением лимитов повысятся и суммы денежных возвратов. Так, по карте «Alfa-AliExpress» можно получить обратно 5% с каждой покупки на AliExpress. В остальных интернет-магазинах кэшбек составляет 1%, а при других транзакциях – полпроцента.
Кобрендовая карта запущена Альфа-Банком и AliExpress. При каждой транзакции начисляются баллы, которыми можно компенсировать покупки на глобальной торговой площадке. Использовать их можно через мобильный банк InSync. Карточка выпускается в белорусских рублях на платформе Visa Rewards с поддержкой технологии бесконтактных платежей payWave. Карту выпускают и доставляют на дом бесплатно, а ежемесячная комиссия составляет 1,49 рубля. Беларусь стала четвертой в мире страной, в которой запущена программа лояльности от AliExpress.
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Для белорусов на популярной торговой площадке AliExpress в 9 раз увеличится максимальная сумма кэшбека по беспошлинным покупкам.
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