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Белорусы смогут вернуть с беспошлинных покупок на AliExpress до 10 евро в месяц

26.12.2018 17:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Для белорусов на популярной торговой площадке AliExpress в 9 раз увеличится максимальная сумма кэшбека по беспошлинным покупкам. С 1 января по карте «Alfa-AliExpress» от Альфа-Банка можно будет вернуть до 10 евро в месяц, не выходя за рамки лимитов на международные посылки.

Больше экономить стало возможно после того, как 22 декабря были пересмотрены лимиты на заграничные посылки. Изменениями в законодательство предусмотрено, что с 1 января месячная норма вырастет с 22 евро и 10 кг до 200 евро и 31 кг. При этом максимальная цена одной посылки останется неизменной – 22 евро.

Вслед за увеличением лимитов повысятся и суммы денежных возвратов. Так, по карте «Alfa-AliExpress» можно получить обратно 5% с каждой покупки на AliExpress. В остальных интернет-магазинах кэшбек составляет 1%, а при других транзакциях – полпроцента.

Кобрендовая карта запущена Альфа-Банком и AliExpress. При каждой транзакции начисляются баллы, которыми можно компенсировать покупки на глобальной торговой площадке. Использовать их можно через мобильный банк InSync. Карточка выпускается в белорусских рублях на платформе Visa Rewards с поддержкой технологии бесконтактных платежей payWave. Карту выпускают и доставляют на дом бесплатно, а ежемесячная комиссия составляет 1,49 рубля. Беларусь стала четвертой в мире страной, в которой запущена программа лояльности от AliExpress.

 
 
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Для белорусов на популярной торговой площадке AliExpress в 9 раз увеличится максимальная сумма кэшбека по беспошлинным покупкам.
 
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